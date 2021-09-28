https://tr.sputniknews.com/20210928/ukraynanin-macaristan-ile-gazprom-arasinda-imzalanan-anlasmaya-verdigi-tepkiye-kremlinden-yanit-1049325553.html

Ukrayna'nın Macaristan ile Gazprom arasında imzalanan anlaşmaya verdiği tepkiye Kremlin'den yanıt

Ukrayna'nın Macaristan ile Gazprom arasında imzalanan anlaşmaya verdiği tepkiye Kremlin'den yanıt

Ukrayna'nın Macaristan ile Gazprom arasında 15 yıllık anlaşma imzalamasından rahatsızlık duymasını değerlendiren Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, anlaşmanın... 28.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-28T17:10+0300

2021-09-28T17:10+0300

2021-09-28T17:10+0300

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Günlük basın toplantısında konuşan Peskov, Ukrayna'nın anlaşmaya verdiği sert tepkiye yanıt verilmesini gerekli görmediklerini ifade etti.Peskov, "Macaristan'la ikili ilişkilerimizde adımlar atıyoruz. Burada, Macaristan'a garantili, ekonomik açıdan karlı güzergahlar üzerinden güvenilir, öngörülebilir, dinamik mavi yakıt sevkiyatını garanti altına alacak uzun vadeli bir sözleşme anlaşma söz konusu" dedi.Anlaşmanın hiçbir ülkenin haklarının ihlal etmediğini kaydeden Peskov, "Ukrayna da dahil herhangi bir ülkenin Rusya-Macaristan ilişkilerinin bir unsuruna müdahale etme hakkı bulunduğunu sanmıyorum" ifadelerini kullandı.Rusya'nın enerji kaynaklarını birilerini cezalandırmak için asla kullanmadığının altını çizen Peskov, bu tür sevkiyatların AB'deki tüketicilerin çıkarlarına tamamen uygun olduğunu vurguladı.Peskov, "Devlet Başkanı Putin, ekonomik açıdan karlı ve ekonomik açıdan uygun koşullar olması durumunda, 2024'ten sonra Ukrayna üzerinden gaz transitine devam etmeye hazır olduğunu söyledi. Eleştiriye kesinlikle yer yok ve elbette bu tür histerik tepkilere de yer olmamalı" diye ekledi.Gazprom ve Macaristan, 2036’nın sonuna kadar ülkeye gaz tedariki konusunda mutabık kalarak anlaşma imzalamıştı. Anlaşma çerçevesinde ülkeye yılda 4.5 milyar metreküp gaz sevkiyatının yapılması planlanıyor.Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Gazprom'la anlaşma imzalayan Macaristan'ın ikili ilişkilere darbe indirdiğini savunmuş, bunun üzerine Macaristan Dışişleri Bakanlığı, Ukrayna'nın Budapeşte Büyükelçisini görüşmeye çağırmıştı.Macaristan Dışişleri Bakanı Peter Szijjarto, Ukrayna’nın tepkisinin ülkesinin egemenliğinin ihlaline eşdeğer olduğunu ifade etmişti.

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