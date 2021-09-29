https://tr.sputniknews.com/20210929/abd-ulusal-guvenlik-danismani-sullivan-misir-cumhurbaskani-sisi-ile-bir-araya-geldi-1049365159.html

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Mısır Cumhurbaşkanı Sisi ile bir araya geldi

Mısır Cumhurbaşkanlığı, başkent Kahire'yi ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan'ın, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile bir araya... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T18:34+0300

2021-09-29T18:34+0300

2021-09-29T18:34+0300

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görüşme

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Beyaz Saray tarafından dün yapılan yazılı açıklamada, ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan ile Beyaz Saray Orta Doğu ve Kuzey Afrika Koordinatörü Brett McGurk'un 29 Eylül'de Mısır'ın başkenti Kahire'yi ziyaret ederek Mısırlı delegelerle, Libya'daki seçimlere ve bölgesel güvenliğe yönelik destek konuları üzerinde görüşmeler gerçekleştireceği belirtildi.Beyaz Saray'ın açıklamasının ardından Mısır Cumhurbaşkanlığı tarafından bugün yapılan açıklamada, Kahire'yi ziyaret eden ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Jake Sullivan 'ın Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah Sisi ile bir araya geldiği ve ikilinin, Libya'da yaklaşan seçimlerle ilgili uluslararası çabaları yoğunlaştırma konusunda anlaştıkları bildirildi.Açıklamada, Cumhurbaşkanı El-Sisi ve Sullivan'ın Gazze Şeridi'nin yeniden inşası, Etiyopya'da yer alan Rönesans Barajı (GERD), ikili ilişkiler ve Tunus, Suriye, Yemen ve Irak'taki durumları da masaya yatırdığını aktaran Cumhurbaşkanlığı, Beyaz Saray'ın dün Sullivan'ın ziyareti sırasında da gündemde olacağını belirttiği insan hakları konularına ilişkin ise henüz bir açıklamada bulunmadı.

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abd, ortadoğu, mısır, libya, sisi, jake sullivan, görüşme