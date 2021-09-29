https://tr.sputniknews.com/20210929/dunya-piyasalarinin-yakindan-izledigi-evergrande-krizinde-yeni-gelisme-1049342400.html

Dünya piyasalarının yakından izlediği Evergrande krizinde yeni gelişme

Dünya piyasalarının yakından izlediği Evergrande krizinde yeni gelişme

Çin, gayrimenkul devi China Evergrande Group’ta yaşanan likidite krizinin finansal sektöre sıçramasını engellemek için yeni adım attı. Evergrande, Shengjing... 29.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-29T09:29+0300

2021-09-29T09:29+0300

2021-09-29T09:29+0300

çin

hong kong

evergrande

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Çin, Evergrande krizi kaynaklı risklerin finans sektörüne yayılmasını sınırlamak için, Evergrande’nin sorunlarla mücadele eden bölgesel bir bankadaki payını satın alıyor. Hong Kong Borsası’na yapılan açıklamaya göre, Evergrande Shengjing Bank Co.’daki yüzde 20’lik hissesini 10 milyar yuan (1.55 milyar dolar) karşılığı Shenyang yerel yönetimine satma konusunda anlaşmaya vardı. Banka bu anlaşmada tüm paranın Evergrande’nin bankaya olan borcunu ödemek için kullanılması talebinde bulundu. Söz konusu satışın, Evergrande’nin tahvil sahiplerine ve konut alıcılarına olan yoğun borcunu ödemesine fazla bir katkı sağlanması öngörülmüyor. Bu satış, yetkililerin, bir kurtarma adımından kaçınmaya çalışmaları ile birlikte, Evergrande’nin kötüleşen likidite krizinin bankacılık sistemine etkilerini en aza indirmek için attığı adımların bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. En az 10 banka bu ayın başlarında yatırımcılara, Evergrande'ye açtıkları krediler için yeterli karşılık ayırdıklarını ve risklerin kontrol altında olduğunu söyledi.Evergrande hisseleri bugün Hong Kong piyasasında yüzde 10 değer kazandı. Bloomberg’in derlediği fiyatlara göre, şirketin 2022 vadeli dolar cinsinden tahvili hafifçe düşerek 25.3 sente inerken, 2025 vadeli tahviller değişmeyerek 23.5 sentte kaldı. Shengjing Bank hisseleri Salı günü 7 Hong Kong doları seviyesinden kapandıktan sonra işlem görmedi.

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çin, hong kong, evergrande