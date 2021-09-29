Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
https://tr.sputniknews.com/20210929/dunya-piyasalarinin-yakindan-izledigi-evergrande-krizinde-yeni-gelisme-1049342400.html
Dünya piyasalarının yakından izlediği Evergrande krizinde yeni gelişme
Dünya piyasalarının yakından izlediği Evergrande krizinde yeni gelişme
Çin, gayrimenkul devi China Evergrande Group’ta yaşanan likidite krizinin finansal sektöre sıçramasını engellemek için yeni adım attı. Evergrande, Shengjing... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T09:29+0300
2021-09-29T09:29+0300
çin
hong kong
evergrande
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1049342371_0:320:3071:2047_1920x0_80_0_0_bdbf34598d3343adcb00b709c41538e2.jpg
Çin, Evergrande krizi kaynaklı risklerin finans sektörüne yayılmasını sınırlamak için, Evergrande’nin sorunlarla mücadele eden bölgesel bir bankadaki payını satın alıyor. Hong Kong Borsası’na yapılan açıklamaya göre, Evergrande Shengjing Bank Co.’daki yüzde 20’lik hissesini 10 milyar yuan (1.55 milyar dolar) karşılığı Shenyang yerel yönetimine satma konusunda anlaşmaya vardı. Banka bu anlaşmada tüm paranın Evergrande’nin bankaya olan borcunu ödemek için kullanılması talebinde bulundu. Söz konusu satışın, Evergrande’nin tahvil sahiplerine ve konut alıcılarına olan yoğun borcunu ödemesine fazla bir katkı sağlanması öngörülmüyor. Bu satış, yetkililerin, bir kurtarma adımından kaçınmaya çalışmaları ile birlikte, Evergrande’nin kötüleşen likidite krizinin bankacılık sistemine etkilerini en aza indirmek için attığı adımların bir göstergesi olarak değerlendiriliyor. En az 10 banka bu ayın başlarında yatırımcılara, Evergrande'ye açtıkları krediler için yeterli karşılık ayırdıklarını ve risklerin kontrol altında olduğunu söyledi.Evergrande hisseleri bugün Hong Kong piyasasında yüzde 10 değer kazandı. Bloomberg’in derlediği fiyatlara göre, şirketin 2022 vadeli dolar cinsinden tahvili hafifçe düşerek 25.3 sente inerken, 2025 vadeli tahviller değişmeyerek 23.5 sentte kaldı. Shengjing Bank hisseleri Salı günü 7 Hong Kong doları seviyesinden kapandıktan sonra işlem görmedi.
çin
hong kong
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/09/1d/1049342371_166:0:2895:2047_1920x0_80_0_0_2ddf0c6f99060807a8a9f6b413f60c6e.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
çin, hong kong, evergrande

Dünya piyasalarının yakından izlediği Evergrande krizinde yeni gelişme

09:29 29.09.2021
© REUTERS / TYRONE SIUEvergrande
Evergrande - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© REUTERS / TYRONE SIU
Abone ol
Çin, gayrimenkul devi China Evergrande Group’ta yaşanan likidite krizinin finansal sektöre sıçramasını engellemek için yeni adım attı. Evergrande, Shengjing Bank Co. bankasında sahip olduğu yüzde 20 hisseyi, yerel Shenyang hükümetine 1.55 milyar dolara satmayı kabul etti. Banka, gelirin, bünyesindeki borçların kapatılmasında kullanılmasını istedi.
Çin, Evergrande krizi kaynaklı risklerin finans sektörüne yayılmasını sınırlamak için, Evergrande’nin sorunlarla mücadele eden bölgesel bir bankadaki payını satın alıyor.
Hong Kong Borsası’na yapılan açıklamaya göre, Evergrande Shengjing Bank Co.’daki yüzde 20’lik hissesini 10 milyar yuan (1.55 milyar dolar) karşılığı Shenyang yerel yönetimine satma konusunda anlaşmaya vardı.
Banka bu anlaşmada tüm paranın Evergrande’nin bankaya olan borcunu ödemek için kullanılması talebinde bulundu. Söz konusu satışın, Evergrande’nin tahvil sahiplerine ve konut alıcılarına olan yoğun borcunu ödemesine fazla bir katkı sağlanması öngörülmüyor. Bu satış, yetkililerin, bir kurtarma adımından kaçınmaya çalışmaları ile birlikte, Evergrande’nin kötüleşen likidite krizinin bankacılık sistemine etkilerini en aza indirmek için attığı adımların bir göstergesi olarak değerlendiriliyor.
En az 10 banka bu ayın başlarında yatırımcılara, Evergrande'ye açtıkları krediler için yeterli karşılık ayırdıklarını ve risklerin kontrol altında olduğunu söyledi.
Evergrande hisseleri bugün Hong Kong piyasasında yüzde 10 değer kazandı. Bloomberg’in derlediği fiyatlara göre, şirketin 2022 vadeli dolar cinsinden tahvili hafifçe düşerek 25.3 sente inerken, 2025 vadeli tahviller değişmeyerek 23.5 sentte kaldı. Shengjing Bank hisseleri Salı günü 7 Hong Kong doları seviyesinden kapandıktan sonra işlem görmedi.
000000
Yorum yaz
COVID-19
Haberler
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
Analiz
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Çince (sadeleştirilmiş)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Çince (geleneksel)
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
09:39Selvi: Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu, geri adım atmak zorunda kaldılar
09:37Bıçaklı saldırıya uğrayan doktor göreve dönemedi: Artık hasta bakamam
09:29Dünya piyasalarının yakından izlediği Evergrande krizinde yeni gelişme
09:27Ankara'da IŞİD operasyonu: 12 şüpheli gözaltına alındı
09:16Mihriban Hurmacı'dan karşı dava: Özer Hurmacı'dan boşanmak için 30 milyon TL istiyor
09:16Prof. Dr. Akçalı: 3. doz aşıda uygulanan Biontech, 3 doz Sinovac'tan daha etkili
09:09Japonya'nın yeni başbakanı belli oldu
09:00Beyoğlu'ndaki silahlı çatışma: Müebbet hapis cezası, 10 yıla düştü
08:49Almanya'da başörtülü kadının oy kullanmasına izin verilmedi
08:38Hollanda Başbakanı Rutte’ye yönelik suikast şüphesiyle bir politikacı gözaltına alındı
08:17Kolombiya'da hükümet karşıtı protestolar düzenlendi
08:12Japonya Başbakanı Suga, görevi dönemindeki başarı ve başarısızlıklarını anlattı
08:06İzmir'de plastik öğütme makinesine kapılan işçi yaşamını yitirdi
07:41Glastonbury Çağdaş Performans Sanatları Festivali raporu: Nehre giden idrar balıkları zehirledi
07:18Ekvador'da cezaevinde çete çatışması: 24 ölü, 48 yaralı
06:56Adana'da 16 yaşındaki çocuk, bekçilerden kaçarken belindeki tabancayla kendisini vurdu
06:49Pilavcıya giren hırsız: Yiyecek bir şeyler aradım, o sırada polisler geldi
06:28Kripto parada tüm birikimini kaybeden işçi intihar etti
05:37AB, Volkswagen’den emisyon skandalında AB’deki tüm müşterilerine tazminat ödemesini istedi
05:17İzmir Valisi: 1084 üniversite öğrencisinin barınma ihtiyacı karşılandı