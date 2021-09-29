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https://tr.sputniknews.com/20210929/eski-sozcunun-iddiasi-trump-putine-sana-kameralar-onunde-biraz-sert-davranacagim-dedi--1049344676.html
Eski sözcünün iddiası: Trump, Putin'e 'Sana kameralar önünde biraz sert davranacağım' dedi
Eski sözcünün iddiası: Trump, Putin'e 'Sana kameralar önünde biraz sert davranacağım' dedi
Eski Beyaz Saray Sözcüsü Grisham, kaleme aldığı kitabında ABD'nin eski Başkanı Trump'ın, 2019'da Japonya'da Rusya Devlet Başkanı Putin'e, basın mensuplarının... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T11:08+0300
2021-09-29T11:10+0300
dünya
abd
rusya
vladimir putin
donald trump
stephanie grisham
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ABD'de Donald Trump'ın başkanlığı döneminde eşi Melania Trump'ın özel kalemliğini yapan ve 1 Haziran 2019-7 Nisan 2020 döneminde Beyaz Saray Sözcülüğü görevinde bulunan Stephanie Grisham'ın kaleme aldığı kitabı, Washington Post ele geçirdi. Washington Post'un haberine göre, Grisham, 2019'da Japonya'daki G-20 Zirvesi esnasında Trump ve Putin arasındaki 90 dakikalık toplantıya yakın ışık tutuyor. Grisham, kitabında Trump'ın, basın mensupları odaya alınmadan önce Putin'e doğru eğilerek, "Sana birkaç dakika sert davranacağım. Ama bu, kameralar için. Onlar çıktıktan sonra konuşuruz. Beni anladın mı?" dediğini anlattı. '2020 seçimlerini kaybedersek sorumlusu damat Kushner'Trump'ın, son döneminde özellikle Kovid-19 konusundaki tüm adımlarını başkanlık seçimlerini düşünerek attığını vurgulayan Grisham, Trump'ın damadı Jared Kushner'in ise Trump'ın gerçek özel kalemi olduğunu ve tüm toplantılara katıldığını aktardı. Grisham, "(First Lady) Melania Trump'a, 2020 seçimlerini kaybedersek bunun sebebinin Jared Kushner olacağını söyledim. Melania da bu fikrime karşı çıkmadı" ifadelerini kullandı. Melania Trump'a 'Rapunzel' lakabıMelania Trump'ı, 'en az kocası kadar inatçı' olarak nitelendiren Grisham, Melania Trump'ın Beyaz Saray'dan nadiren çıkması nedeniyle Gizli Servis elemanlarının kendisine 'Rapunzel' lakabını taktığını kaydetti. Yaklaşık 1 yıl Beyaz Saray sözcülüğü görevinde bulunan Grisham, hiç basın toplantısı düzenlememesi nedeniyle tepki çekmişti. Grisham, 6 Ocak Kongre baskınının ardından tepki olarak Melania Trump'ın özel kalemliği görevinden istifa etmesiyle de gündem olmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210928/putin-trumpla-gorusmeye-mahsus-guzel-cevirmenle-geldi-iddiasi-1049334304.html
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abd, rusya, vladimir putin, donald trump, stephanie grisham

Eski sözcünün iddiası: Trump, Putin'e 'Sana kameralar önünde biraz sert davranacağım' dedi

11:08 29.09.2021 (güncellendi: 11:10 29.09.2021)
© REUTERSVladimir Putin- Donald Trump
Vladimir Putin- Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 29.09.2021
© REUTERS
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Eski Beyaz Saray Sözcüsü Grisham, kaleme aldığı kitabında ABD'nin eski Başkanı Trump'ın, 2019'da Japonya'da Rusya Devlet Başkanı Putin'e, basın mensuplarının karşısına çıkmadan önce "Sana birkaç dakika sert davranacağım. Ama bu, kameralar için. Onlar çıktıktan sonra konuşuruz. Beni anladın mı?" dediğini iddia etti.
ABD'de Donald Trump'ın başkanlığı döneminde eşi Melania Trump'ın özel kalemliğini yapan ve 1 Haziran 2019-7 Nisan 2020 döneminde Beyaz Saray Sözcülüğü görevinde bulunan Stephanie Grisham'ın kaleme aldığı kitabı, Washington Post ele geçirdi.
Washington Post'un haberine göre, Grisham, 2019'da Japonya'daki G-20 Zirvesi esnasında Trump ve Putin arasındaki 90 dakikalık toplantıya yakın ışık tutuyor.
Grisham, kitabında Trump'ın, basın mensupları odaya alınmadan önce Putin'e doğru eğilerek, "Sana birkaç dakika sert davranacağım. Ama bu, kameralar için. Onlar çıktıktan sonra konuşuruz. Beni anladın mı?" dediğini anlattı.

'2020 seçimlerini kaybedersek sorumlusu damat Kushner'

Trump'ın, son döneminde özellikle Kovid-19 konusundaki tüm adımlarını başkanlık seçimlerini düşünerek attığını vurgulayan Grisham, Trump'ın damadı Jared Kushner'in ise Trump'ın gerçek özel kalemi olduğunu ve tüm toplantılara katıldığını aktardı. Grisham, "(First Lady) Melania Trump'a, 2020 seçimlerini kaybedersek bunun sebebinin Jared Kushner olacağını söyledim. Melania da bu fikrime karşı çıkmadı" ifadelerini kullandı.
Vladimir Putin- Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 28.09.2021
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Melania Trump'a 'Rapunzel' lakabı

Melania Trump'ı, 'en az kocası kadar inatçı' olarak nitelendiren Grisham, Melania Trump'ın Beyaz Saray'dan nadiren çıkması nedeniyle Gizli Servis elemanlarının kendisine 'Rapunzel' lakabını taktığını kaydetti.
Yaklaşık 1 yıl Beyaz Saray sözcülüğü görevinde bulunan Grisham, hiç basın toplantısı düzenlememesi nedeniyle tepki çekmişti. Grisham, 6 Ocak Kongre baskınının ardından tepki olarak Melania Trump'ın özel kalemliği görevinden istifa etmesiyle de gündem olmuştu.
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