'İdlib'de Putin, Erdoğan'ı taviz vermeye zorlayabilir ancak buradan kriz çıkmaz'

“Soçi’deki görüşmenin esasını İdlib oluşturuyor. Diğer konular tali kalıyor. Çünkü İdlib konusu bir düğüme dönüşmüş durumda. Çözülemediği müddetçe Suriye meselesinin siyasi çözüm aşamasına geçemediği bir düğüm bu. Dolayısıyla bunun bir an önce çözülmesi gerekiyor. Bugüne kadar çözülmemesinin Moskova açısından bir nedeni şu. Ankara’yı buna itmemek, Washington ile işbirliğine dönüşmesine neden olmamak için ağırdan alıyorlardı. Şam ise bir an önce Suriye ordusunun İdlib’de egemen olmasını istiyordu. Moskova iki tarafı da idare ederek zaman kazanmaya çalışıyordu. Ama son süreçte bu gittikçe artık kabul edilemez bir noktaya gelmeye başladı. Zira İdlib’deki çözümsüz durum Suriye’den başlayarak pek çok meseleyi olumsuz etkiliyor. Bu noktada görünen o ki Putin biraz Erdoğan’ı İdlib konusunda taviz vermeye zorlayacak. Aslında geçmiş görüşmelerde de uygulanan adım adım Türk ordusunun biraz daha kendi sınırlarına çekilmesi, Suriye ordusunun da biraz daha Türk ordusunun boşalttığı alanlarda egemen olması şeklinde. Buna zorlamaya çalışacak. Ama buradan bir kriz çıkmaz. Şöyle olursa böyle olacak gibi sonuçlar üzerinden Türkiye-Rusya işbirliği ya da Erdoğan-Putin ilişkilerini krize sokacak bir sonuç çıkmayacaktır. Her halükarda iki tarafın da birbirini idare edebileceği bir çözüm çıkacaktır. İdlib düğümünü ortadan kaldıracak çözüm umarım ortaya çıkar. O da şudur. Türkiye’nin artık İdlib konusunda geri adım atıp ‘Burası Suriye’nin egemenlik alanıdır. Suriye ordusu gelip bu topraklarda bulunmalıdır’ demesi gerekiyor, esas çözüm budur. Bu olduğu takdirde aslında Türkiye-Rusya ilişkileri de çok daha önemli bir aşamaya sıçrayacaktır. Türkiye-Rusya ilişkilerinin de olması gerektiği oranda iyi bir noktaya gelememesinde İdlib bir sorun olmaya devam ediyor. Esad’ın Moskova’ya çıkarma yaparak gece yarısı Putin’le görüşmesini anımsayın. O görüşmeden çıkan özetle Türk ordusunun Suriye topraklarından çıkması mesajıydı. İş bu noktaya geldiği için de Moskova biraz daha Erdoğan’ı buralarda tavize zorlamaya çalışacak."