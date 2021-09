'İdlib'de Putin, Erdoğan'ı taviz vermeye zorlayabilir ancak buradan kriz çıkmaz'

“Masadakiler sorunlu konular. Türkiye ile Rusya’nın her konuda çok iyi anlaştığını söyleyemeyiz. Putin de toplantı öncesi yaptığı basın açıklamasında ‘Görüşmeler her zaman sorunsuz geçmiyor’ dedi. Zaten her konunun sorunsuz olması mümkün değil. Fakat sorunlu konuları çözme kapasitesi burada önemli. Suriye, Libya gibi konular bu bağlamda ele alınmalı. Burada da tarafların birbirlerini zorlayarak orta noktaya doğru gelebilmesi daha olası. Doğalgaz meselesi de var, Güney Kafkasya’daki işbirliği de. Her konu başlığı da diğer konunun nasıl çözülebildiğine bağlı olarak daha ılımlı ya da daha az ılımlı şeklinde ele alınır. Önemli olan Türk-Amerikan ilişkilerinin oldukça sorunlu olduğu, masadaki sorunların hemen hiçbirinin çözüm olasılığının olmadığı şartlarda, Türkiye’nin Rusya ile işbirliğini daha stratejik seviyeye çıkarmaya çalışmasının gerekliliği. Bütünlüklü bir strateji izleyerek bunu yapması gerekiyor. Aksi takdirde Rusya ve Amerika ile ilişkilerini birbirine karşı koz görmeye, pazarlık unsuru haline getirmeye çalıştığında masadaki problemli konuları çözebilme kapasitesi iki başkent arasında bir soruna dönüşebilecektir. Bir an önce Türkiye’nin bütünlüklü bir strateji belirleyerek büyük kuvvetlerle ilişkilerini netleştirmesi gerekiyor. Türk-Amerikan ilişkileri sonuçları bakımından, Türkiye-Rusya ilişkilerini belirliyor. Her halükarda iki toplumun uzun yıllara varan sorunlu zamanlarının olduğu ama çok iyi işbirliği yaparak emperyalizme karşı birlikte kazandıkları dönemlerin de olduğunu görerek 500 yıllık tarihsel kesitte baktığımızda bir Kemalist-Bolşevik ittifakının olduğu dönemde bunun nasıl Kafkasya’daki tabloyu da değiştirdiğini ya da iki ülkenin Batı'ya karşı elini nasıl kuvvetlendirdiğini gördüğümüzü düşünürsek, bugün için de benzer işbirliği alanlarının çoğaltılması gerektiğini düşünüyorum. Bu noktada AKP hükümetinin ikircikli politikaları bu işi sürdürmekte biraz sıkıntılı yürüse de her halukarda Ankara ile Moskova’nın kurulmakta olan yeni dünyanın şartları gereği önümüzdeki dönemlerde çok daha iyi ilişkilerde olacağını umuyorum.”