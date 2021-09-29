https://tr.sputniknews.com/20210929/reuters-turkiye-icin-eylul-ayi-enflasyon-tahminlerini-acikladi-1049360142.html
Reuters, Türkiye için eylül ayı enflasyon tahminlerini açıkladı
Reuters, Türkiye için eylül ayı enflasyon tahminlerini açıkladı
Reuters'ın yaptığı bir ankete göre, gıda fiyatlarının yüksek seyretmesi ve Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi kararı ve TL'nin sürpriz bir şekilde düşüş... 29.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-29T16:46+0300
2021-09-29T16:46+0300
2021-09-29T16:48+0300
ekonomi
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şahap kavcıoğlu
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Türkiye'nin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), son aylarda gıda, otel ve restoran fiyatlarının ardından beklenenden fazla artarak Ağustos ayında yüzde 19.25 ile Nisan 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.TL’deki ddeğer kaybının ve Gıda fiyatlarındaki artışın devam etmesi ile TÜFE'nin eylül ayında yüzde 19.7’ye yükselmesi, aylık bazda ise yüzde 1.35 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.Reuters’ın 17 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankete göre, eylül ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 18.94 ila yüzde 20.90 arasında değişti. Aylık enflasyon tahminleri ise yüzde 0.71 ila yüzde 2.3 bandında seyretti.Enflasyon politika faizinin üzerinde olmasına rağmen Merkez Bankası, çekirdek enflasyondaki düşüşü vurguladıktan sonra geçen hafta beklenmedik bir şekilde bir haftalık repo faizini yüzde 18'e indirdi.TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun çekirdek enflasyon vurgusuyla başlayan faiz indirimi endişeleri, bu sene dolar karşısında yüzde 16 değer kaybeden TL’nin kayıplarını hızlandırdı.Tacirler Yatırım Başekonomisti Özlem Bayraktar ise gıda ve kamu hizmetlerinin manşet enflasyondaki yükselişe öncülük edeceğini, çekirdek enflasyonun yine de hafifçe düşebileceğini söyledi.Mevcut kur seviyelerinin enflasyon için yukarı yönlü riskleri artırdığını da sözlerine ekleyen Bayraktar, "Döviz kurunda ilave bir yukarı yönlü hareket olursa bu hem çekirdek hem de manşet enflasyonu etkileyecektir” dedi.Bayraktar, "Kavcıoğlu'nun manşet faiz yerine çekirdek enflasyona odaklanması, mevcut koşullarda enflasyonla mücadelede pek destekleyici bir tablo çizmiyor" diye ekledi.
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türkiye, tl, enflasyon, reuters, dolar, piyasa, döviz, faiz, şahap kavcıoğlu, rakam
Reuters, Türkiye için eylül ayı enflasyon tahminlerini açıkladı
16:46 29.09.2021 (güncellendi: 16:48 29.09.2021)
Reuters'ın yaptığı bir ankete göre, gıda fiyatlarının yüksek seyretmesi ve Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz indirimi kararı ve TL'nin sürpriz bir şekilde düşüş göstermesiyle birlikte, eylül ayında Türkiye'de enflasyonun yüzde 19.7'ye yükselmesi bekleniyor.
Türkiye'nin Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE), son aylarda gıda, otel ve restoran fiyatlarının ardından beklenenden fazla artarak Ağustos ayında yüzde 19.25 ile Nisan 2019'dan bu yana en yüksek seviyesine ulaştı.
TL’deki ddeğer kaybının ve Gıda fiyatlarındaki artışın devam etmesi ile TÜFE'nin eylül ayında yüzde 19.7’ye yükselmesi, aylık bazda ise yüzde 1.35 seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.
Reuters’ın 17 katılımcıyla gerçekleştirdiği ankete göre, eylül ayı için yıllık enflasyon tahminleri yüzde 18.94 ila yüzde 20.90 arasında değişti. Aylık enflasyon tahminleri ise yüzde 0.71 ila yüzde 2.3 bandında seyretti.
Enflasyon politika faizinin üzerinde olmasına rağmen Merkez Bankası, çekirdek enflasyondaki düşüşü vurguladıktan sonra geçen hafta beklenmedik bir şekilde bir haftalık repo faizini yüzde 18'e indirdi.
TCMB Başkanı Şahap Kavcıoğlu’nun çekirdek enflasyon vurgusuyla başlayan faiz indirimi endişeleri, bu sene dolar karşısında yüzde 16 değer kaybeden TL’nin kayıplarını hızlandırdı.
Tacirler Yatırım Başekonomisti Özlem Bayraktar ise gıda ve kamu hizmetlerinin manşet enflasyondaki yükselişe öncülük edeceğini, çekirdek enflasyonun yine de hafifçe düşebileceğini söyledi.
Mevcut kur seviyelerinin enflasyon için yukarı yönlü riskleri artırdığını da sözlerine ekleyen Bayraktar, "Döviz kurunda ilave bir yukarı yönlü hareket olursa bu hem çekirdek hem de manşet enflasyonu etkileyecektir” dedi.
Bayraktar, "Kavcıoğlu'nun manşet faiz yerine çekirdek enflasyona odaklanması, mevcut koşullarda enflasyonla mücadelede pek destekleyici bir tablo çizmiyor" diye ekledi.