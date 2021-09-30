https://tr.sputniknews.com/20210930/rusya-ve-abd-stratejik-istikrar-toplantilarinin-ikinci-turuna-basladi-1049393645.html

Rusya ve ABD, stratejik istikrar toplantılarının ikinci turuna başladı

Rusya ve ABD, stratejik istikrar toplantılarının ikinci turuna başladı

Rusya ile ABD arasındaki stratejik istikrar toplantılarının ikinci turu için heyetler bugün Cenevre'de bir araya geldi. 30.09.2021, Sputnik Türkiye

2021-09-30T15:44+0300

2021-09-30T15:44+0300

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dünya

abd

sergey ryabkov

rusya

strateji

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Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in ABD Başkanı Joe Biden ile İsviçre'nin Cenevre kentinde 16 Haziran'da gerçekleştirdiği görüşmede mutabakat sağladıkları stratejik istikrar toplantıları devam ediyor.İlki 28 Temmuz'da yapılan toplantıların ikinci turu, Cenevre'deki Rusya BM Misyonu'nda gerçekleştiriyor. Rus heyetine Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Sergey Ryabkov, ABD heyetine de ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman başkanlık ediyor.'Somut adımlar çıkmasını umuyoruz'ABD heyetinde yer alan ABD Dışişleri Bakanlığı'nın silahsızlanma şefi Bonnie Jenkins, sabah saatlerinde yaptığı açıklamada görüşmelerden 'somut adımlar' çıkmasını umduklarını ifade etti.İsviçre haber ajansı ATS, tarafların silahsızlanmanın dışında yeni teknolojileri, uzay çalışmalarını ve yapay zekayı ele almalarının beklendiğini belirtti.7 saat süren ilk turun ardından Ryabkov, "Görüşmenin olumlu ve yapıcı nitelik taşıdığını gösteren iki temel faktörlerden biri, birbirine dayatma çabası yoktu, bu anlamda Amerikan tarafını takdir etmek lazım, zira bu tür yaklaşımlar bizim için kesinlikle kabul edilir değil" demişti.

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abd, sergey ryabkov, rusya, strateji