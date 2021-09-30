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Uzmanlar EpiVakKorona aşısının etkinliğini yüzde 90 olarak belirledi
Uzmanlar EpiVakKorona aşısının etkinliğini yüzde 90 olarak belirledi
Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Epidemiyoloji Bilimsel Araştırma Merkezi Direktör Yardımcısı Gorelov, ikinci Rus koronavirüs... 30.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-30T15:55+0300
2021-09-30T15:58+0300
epivakkorona
koronavirüs
dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v
can kaybı
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Kovid-19 konularının ele alındığı Rus-Çin konferansına katılan Epidemiyoloji Bilimsel Araştırma Merkezi Direktör Yardımcısı Aleksandr Gorelov, Vektor Merkezi tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısı EpiVakKorona’nın etkinliğinin yüzde 90 olduğunu ifade etti.Gorelov, “EpiVakKorona polipeptid bir aşı olup, bugüne kadar söz konusu aşının nüfusun çeşitli kesimlerinde etkinliğinin yüzde 90 olduğu kanıtlanmış durumda” diye konuştu.Gorelov ayrıca aşının aynı anda üç alanda etkisini göstererek, koronavirüsün kilit hücre reseptörlerine bağlanmasını nötralize ettiğini, ‘virüs zarfı ve hücre zarı düzeyinde çalıştığını’ ve vücudun sıvısal ve hücresel bağışıklığını harekete geçirdiğini vurguladı.Sputnik V aşısından sonra Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırmaları Merkezi’nin geliştirdiği EpiVakKorona aşısı çift bileşenli bir aşı olup, ilkbahardan bu yana Rusya nüfusunun aşılanmasında yaygın bir biçimde kullanılıyor.Daha önce Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı Tatyana Nepomnyaşih, yeni tip koronavirüse karşı geliştirdikleri EpiVakKorona ile tamamen aşılanan kişilerin sadece yüzde 1’inin Kovid-19’a yakalandığını ifade etmişti.Yetkili ayrıca tescil sonrasında yapılan faz 3 ve faz 4 klinik araştırmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ve çok kısa zamanda sonuçların duyurulup bilim dergilerinde yayınlanacağını vurgulamıştı.Can kaybı üç gündür rekor düzeydeRusya’da Kovid-19 nedeniyle meydana gelen can kaybı rekoru bugün de yenilendi. Gün içinde 867 kişi hayatını kaybetti, 23 bin 888 yeni vaka tespit edildi.Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre vaka sayısı 23 bin 888 arttı ve 7 milyon 511 bin 26’ya yükseldi.Can kaybındaki rekor üç gündür yenileniyor. Son 24 saatte 867 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 207 bin 255’e çıktı. Dün 857, önceki gün de 852 kişi hayatını kaybetmişti.Başkent Moskova, St. Petersburg ve Sverdlovsk bölgesi can kaybının en fazla olduğu yerler oldu.İyileşenlerin sayısı 18 bin 826 artışla 6 milyon 672 bin 767’ye ulaştı.Salgının merkezi Moskova’da son zamanlarda vaka artışları yaşanıyor. Başkent ve birçok başka bölge yazın aşı zorunluluğu getirmişti.Rusya’da şu an Sputnik V, Sputnik Light, EpiVakKorona, EpiVakKorona-N ve KoviVak olmak üzere tescil edilmiş beş yerli aşı mevcut. Son olarak ülkede yaklaşık 50 milyon kişinin aşılandığı bildirilmişti.
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epivakkorona, dünyanın ilk tescilli koronavirüs aşısı sputnik v, can kaybı

Uzmanlar EpiVakKorona aşısının etkinliğini yüzde 90 olarak belirledi

15:55 30.09.2021 (güncellendi: 15:58 30.09.2021)
© Sputnik / Fotoğraf bankasına girEpiVakKorona, koronavirüs, aşı, Rusya
EpiVakKorona, koronavirüs, aşı, Rusya - Sputnik Türkiye, 1920, 30.09.2021
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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketiciyi Koruma Kurumu (Rospotrebnadzor) Epidemiyoloji Bilimsel Araştırma Merkezi Direktör Yardımcısı Gorelov, ikinci Rus koronavirüs aşısı EpiVakKorona’nın etkinliğinin yüzde 90 olduğunu belirtti.
Kovid-19 konularının ele alındığı Rus-Çin konferansına katılan Epidemiyoloji Bilimsel Araştırma Merkezi Direktör Yardımcısı Aleksandr Gorelov, Vektor Merkezi tarafından geliştirilen Kovid-19 aşısı EpiVakKorona’nın etkinliğinin yüzde 90 olduğunu ifade etti.
Gorelov, “EpiVakKorona polipeptid bir aşı olup, bugüne kadar söz konusu aşının nüfusun çeşitli kesimlerinde etkinliğinin yüzde 90 olduğu kanıtlanmış durumda” diye konuştu.
Gorelov ayrıca aşının aynı anda üç alanda etkisini göstererek, koronavirüsün kilit hücre reseptörlerine bağlanmasını nötralize ettiğini, ‘virüs zarfı ve hücre zarı düzeyinde çalıştığını’ ve vücudun sıvısal ve hücresel bağışıklığını harekete geçirdiğini vurguladı.
Sputnik V aşısından sonra Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırmaları Merkezi’nin geliştirdiği EpiVakKorona aşısı çift bileşenli bir aşı olup, ilkbahardan bu yana Rusya nüfusunun aşılanmasında yaygın bir biçimde kullanılıyor.
Daha önce Vektor Devlet Viroloji ve Biyoteknoloji Araştırmaları Merkezi Başkan Yardımcısı Tatyana Nepomnyaşih, yeni tip koronavirüse karşı geliştirdikleri EpiVakKorona ile tamamen aşılanan kişilerin sadece yüzde 1’inin Kovid-19’a yakalandığını ifade etmişti.
Yetkili ayrıca tescil sonrasında yapılan faz 3 ve faz 4 klinik araştırmalarının tamamlanmak üzere olduğunu ve çok kısa zamanda sonuçların duyurulup bilim dergilerinde yayınlanacağını vurgulamıştı.

Can kaybı üç gündür rekor düzeyde

Rusya’da Kovid-19 nedeniyle meydana gelen can kaybı rekoru bugün de yenilendi. Gün içinde 867 kişi hayatını kaybetti, 23 bin 888 yeni vaka tespit edildi.
Koronavirüsle mücadele merkezinin açıklamasına göre vaka sayısı 23 bin 888 arttı ve 7 milyon 511 bin 26’ya yükseldi.
Can kaybındaki rekor üç gündür yenileniyor. Son 24 saatte 867 kişi hayatını kaybetti. Toplam can kaybı 207 bin 255’e çıktı. Dün 857, önceki gün de 852 kişi hayatını kaybetmişti.
Başkent Moskova, St. Petersburg ve Sverdlovsk bölgesi can kaybının en fazla olduğu yerler oldu.
İyileşenlerin sayısı 18 bin 826 artışla 6 milyon 672 bin 767’ye ulaştı.
Salgının merkezi Moskova’da son zamanlarda vaka artışları yaşanıyor. Başkent ve birçok başka bölge yazın aşı zorunluluğu getirmişti.
Rusya’da şu an Sputnik V, Sputnik Light, EpiVakKorona, EpiVakKorona-N ve KoviVak olmak üzere tescil edilmiş beş yerli aşı mevcut. Son olarak ülkede yaklaşık 50 milyon kişinin aşılandığı bildirilmişti.
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