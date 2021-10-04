https://tr.sputniknews.com/20211004/parlamenter-sistem-toplantisinin-adresi-tbmm-1049500783.html
Parlamenter sistem toplantısının adresi TBMM
Parlamenter sistem toplantısının adresi TBMM
Parlamenter sisteme dönüş hazırlığı yapan 6 siyasi parti, üçüncü toplantısını TBMM’de gerçekleştirecek. CHP adına toplantılara katılan CHP Genel Başkan... 04.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-04T14:05+0300
2021-10-04T14:05+0300
2021-10-04T14:05+0300
politika
chp
saadet partisi
parlamento
iyi parti
demokrat parti (dp)
gelecek partisi
deva partisi
güçlendirilmiş parlamenter sistem
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Parlamenter sisteme dönüş için ortak metin oluşturma amacıyla bir araya gelen CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti 5 Ekim’de üçüncü toplantıyı gerçekleştirecek. İlki Ankara’da ikincisi İstanbul’da yapılan toplantıların üçüncüsünün adresi TBMM olacak.Toplantılara CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, DEVA'dan hukukçu Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi'nden Ayhan Sefer Üstün katılıyor.Neden meclis seçildi?Üçüncü toplantı için TBMM’nin adres seçilmesini Sputnik’e değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek şunları söyledi:Ortak metin hazırlanacakBir araya gelen 6 partinin temsilcileri çalışmalar sonucunda ortak bir metin hazırlayacaklar. Ortak metin de temel ilkeler yer alacak. Temsilcilerin metin üzerinden anlaşması sonrasında, ortak metin genel başkanlara sunulacak. Genel Başkanların da metin üzerinde mutabık kalmaları durumda metin kamuoyu ile paylaşılacak.
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Osman Nuri Cerit
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chp, saadet partisi, parlamento, iyi parti, demokrat parti (dp), gelecek partisi, deva partisi, güçlendirilmiş parlamenter sistem
Parlamenter sistem toplantısının adresi TBMM
Parlamenter sisteme dönüş hazırlığı yapan 6 siyasi parti, üçüncü toplantısını TBMM’de gerçekleştirecek. CHP adına toplantılara katılan CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek “Siyasi güç merkezi Meclis'tir, saray değil” sözleri ile toplantının mecliste yapılmasının doğal olduğunu belirtti.
Parlamenter sisteme dönüş için ortak metin oluşturma amacıyla bir araya gelen CHP, İYİ Parti, Saadet Partisi, Deva Partisi, Gelecek Partisi ve Demokrat Parti 5 Ekim’de üçüncü toplantıyı gerçekleştirecek. İlki Ankara’da ikincisi İstanbul’da yapılan toplantıların
üçüncüsünün adresi TBMM olacak.
Toplantılara CHP Genel Başkan Yardımcısı Muharrem Erkek, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Bahadır Erdem, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Avukat Bülent Kaya, Demokrat Parti Genel Başkan Yardımcısı Bülent Şahinalp, DEVA'dan hukukçu Mustafa Yeneroğlu ve Gelecek Partisi'nden Ayhan Sefer Üstün katılıyor.
Neden meclis seçildi?
Üçüncü toplantı
için TBMM’nin adres seçilmesini Sputnik’e
değerlendiren CHP Genel Başkan Yardımcısı Erkek
şunları söyledi:
“Özel bir anlamı yok ama Meclis'te yapmamız doğal. Sisteminiz ne olursa olsun siyasi güç merkezleri parlamentolar, meclislerdir. Bugün TBMM’yi itibarsızlaştıran, bir saray tek adam rejimi ile karşı karşıyayız. Meclis'i saygın ve güçlü konumuna getireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Gazi Meclis’i temel özne alan bir ruhla doğdu. Biz cumhuriyeti kurmadan meclis açtık. Bütün kararları mecliste tartıştık, mecliste aldık. Onun için de bu toplantıyı mecliste yapmamız güzel oluyor.”
Ortak metin hazırlanacak
Bir araya gelen 6 partinin temsilcileri çalışmalar sonucunda ortak bir metin
hazırlayacaklar. Ortak metin de temel ilkeler yer alacak. Temsilcilerin metin üzerinden anlaşması sonrasında, ortak metin genel başkanlara sunulacak. Genel Başkanların da metin üzerinde mutabık kalmaları durumda metin kamuoyu ile paylaşılacak.