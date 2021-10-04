Parlamenter sistem toplantısının adresi TBMM

“Özel bir anlamı yok ama Meclis'te yapmamız doğal. Sisteminiz ne olursa olsun siyasi güç merkezleri parlamentolar, meclislerdir. Bugün TBMM’yi itibarsızlaştıran, bir saray tek adam rejimi ile karşı karşıyayız. Meclis'i saygın ve güçlü konumuna getireceğiz. Türkiye Cumhuriyeti Gazi Meclis’i temel özne alan bir ruhla doğdu. Biz cumhuriyeti kurmadan meclis açtık. Bütün kararları mecliste tartıştık, mecliste aldık. Onun için de bu toplantıyı mecliste yapmamız güzel oluyor.”