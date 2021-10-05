https://tr.sputniknews.com/20211005/izmirde-denizin-rengi-yesile-dondu-yuzey-deniz-marulu-ile-kaplandi-1049549423.html

İzmir'de denizin rengi yeşile döndü: Yüzey 'deniz marulu' ile kaplandı

İzmir'de denizin rengi yeşile döndü: Yüzey 'deniz marulu' ile kaplandı

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sahil, 'deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' adlı yeşil renkli yosunlarla kaplandı. Karşılaştığı manzara karşısında oldukça... 05.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-05T19:09+0300

2021-10-05T19:09+0300

2021-10-05T19:10+0300

yaşam

izmir

yeşil

deniz marulu

müsilaj

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Bostanlı sahiline yürüyüş ve spor için gelenler, denizdeki yeşil renkli yosunları fark etti. Bazı vatandaşlar yosunların müsilaj olduğunu düşünürken, maddenin 'deniz marulu' olarak da bilinen 'ulva lactuca' olduğu anlaşıldı.İhbar üzerine belediye ekipleri, sahilde temizlik çalışmaları yaptı. Bölgede geçen yıllarda da aynı görüntüler meydana gelmişti.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre yürüyüş için sahile gelen Koral Özdemir, "Müsilaj olayının ardından hepimiz tedirginiz. İlk gördüğümde de müsilaj olabilir mi diye aklımdan geçirdim. Sonrasında deniz marulu olduğunu öğrendim. Çok etkileyici ve hoş olmayan bir görünümü var'' dedi.'Müsilaja benziyor'Deniz marullarının en kısa sürede temizlenmesi gerektiğini belirten İhsan Hacıoğlu "Çevresel olarak hoş bir durum değil. Ara ara bunu yaşıyoruz. Müsilaja benziyor'' diye konuştu.Karşılaştığı manzara karşısında oldukça üzüldüğünün altını çizen Zarife Ok da "Pandemiden sonra ilk kez sahile geldim. Manzarayı görünce çok şaşırdım. Çok ilginç bir görüntü var'' şeklinde konuştu

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izmir, yeşil, deniz marulu, müsilaj