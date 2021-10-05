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İzmir'de denizin rengi yeşile döndü: Yüzey 'deniz marulu' ile kaplandı
İzmir'de denizin rengi yeşile döndü: Yüzey 'deniz marulu' ile kaplandı
İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sahil, 'deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' adlı yeşil renkli yosunlarla kaplandı. Karşılaştığı manzara karşısında oldukça... 05.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-05T19:09+0300
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yaşam
izmir
yeşil
deniz marulu
müsilaj
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Bostanlı sahiline yürüyüş ve spor için gelenler, denizdeki yeşil renkli yosunları fark etti. Bazı vatandaşlar yosunların müsilaj olduğunu düşünürken, maddenin 'deniz marulu' olarak da bilinen 'ulva lactuca' olduğu anlaşıldı.İhbar üzerine belediye ekipleri, sahilde temizlik çalışmaları yaptı. Bölgede geçen yıllarda da aynı görüntüler meydana gelmişti.Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre yürüyüş için sahile gelen Koral Özdemir, "Müsilaj olayının ardından hepimiz tedirginiz. İlk gördüğümde de müsilaj olabilir mi diye aklımdan geçirdim. Sonrasında deniz marulu olduğunu öğrendim. Çok etkileyici ve hoş olmayan bir görünümü var'' dedi.'Müsilaja benziyor'Deniz marullarının en kısa sürede temizlenmesi gerektiğini belirten İhsan Hacıoğlu "Çevresel olarak hoş bir durum değil. Ara ara bunu yaşıyoruz. Müsilaja benziyor'' diye konuştu.Karşılaştığı manzara karşısında oldukça üzüldüğünün altını çizen Zarife Ok da "Pandemiden sonra ilk kez sahile geldim. Manzarayı görünce çok şaşırdım. Çok ilginç bir görüntü var'' şeklinde konuştu
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izmir, yeşil, deniz marulu, müsilaj

İzmir'de denizin rengi yeşile döndü: Yüzey 'deniz marulu' ile kaplandı

19:09 05.10.2021 (güncellendi: 19:10 05.10.2021)
© DHAİzmir'de denizin rengi yeşile döndü, deniz marulu
İzmir'de denizin rengi yeşile döndü, deniz marulu - Sputnik Türkiye, 1920, 05.10.2021
© DHA
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İzmir'in Karşıyaka ilçesinde sahil, 'deniz marulu' olarak bilinen 'ulva lactuca' adlı yeşil renkli yosunlarla kaplandı. Karşılaştığı manzara karşısında oldukça üzüldüğünü belirten bir kişi ''Müsilaj olayının ardından hepimiz tedirginiz. İlk gördüğümde de müsilaj olabilir mi diye aklımdan geçirdim. Sonrasında deniz marulu olduğunu öğrendim" dedi.
Bostanlı sahiline yürüyüş ve spor için gelenler, denizdeki yeşil renkli yosunları fark etti. Bazı vatandaşlar yosunların müsilaj olduğunu düşünürken, maddenin 'deniz marulu' olarak da bilinen 'ulva lactuca' olduğu anlaşıldı.
İhbar üzerine belediye ekipleri, sahilde temizlik çalışmaları yaptı. Bölgede geçen yıllarda da aynı görüntüler meydana gelmişti.
Demirören Haber Ajansı'nın haberine göre yürüyüş için sahile gelen Koral Özdemir, "Müsilaj olayının ardından hepimiz tedirginiz. İlk gördüğümde de müsilaj olabilir mi diye aklımdan geçirdim. Sonrasında deniz marulu olduğunu öğrendim. Çok etkileyici ve hoş olmayan bir görünümü var'' dedi.

'Müsilaja benziyor'

Deniz marullarının en kısa sürede temizlenmesi gerektiğini belirten İhsan Hacıoğlu "Çevresel olarak hoş bir durum değil. Ara ara bunu yaşıyoruz. Müsilaja benziyor'' diye konuştu.
Karşılaştığı manzara karşısında oldukça üzüldüğünün altını çizen Zarife Ok da "Pandemiden sonra ilk kez sahile geldim. Manzarayı görünce çok şaşırdım. Çok ilginç bir görüntü var'' şeklinde konuştu
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