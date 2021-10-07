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https://tr.sputniknews.com/20211007/trump-asil-baskaldiri-kongre-baskininda-degil-3-kasimdaki-secimlerde-oldu-1049595526.html
Trump: Asıl başkaldırı Kongre baskınında değil, 3 Kasım'daki seçimlerde oldu
Trump: Asıl başkaldırı Kongre baskınında değil, 3 Kasım'daki seçimlerde oldu
Eski ABD Başkanı Donald Trump, "Milyonlarca dolar harcadıktan sonra Demokratların seçilmemiş Komitesi ve 2 sözde Cumhuriyetçi, asıl ayaklanmanın sahte... 07.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-07T00:41+0300
2021-10-07T00:41+0300
dünya
abd
donald trump
abd başkanlık seçimleri
abd’de başkanlık kaosu
kongre baskını
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Joe Biden'ın galip çıktığı 3 Kasım 2020 başkanlık seçimlerinde "hile" olduğu iddiasını sürdüren Trump, yaptığı yazılı açıklamada 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan ve Temsilciler Meclisindeki Demokratlardan oluşan komiteye tepki gösterdi.Trump açıklamada, "Milyonlarca dolar harcadıktan sonra Demokratların seçilmemiş Komitesi ve 2 sözde Cumhuriyetçi, asıl ayaklanmanın sahte seçimlere tepki gösterilen 6 Ocak'ta değil, 3 Kasım'da olduğu sonucuna artık ulaşmalıdır" ifadesine yer verdi.ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, 6 Ocak günü 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.Baskında biri polis beş kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.Olayın soruşturulması için Temsilciler Meclisi çatısı altında kurulan özel komite, 25 Ağustos’ta aralarında İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve FBI’ın bulunduğu sekiz yürütme organından baskına dair kayıtlarını talep etmişti.Komite, 27 Ağustos’ta ise sosyal medya şirketlerinden kongre baskını ile ilgili kayıtlarını paylaşmalarını istediklerini duyurmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20210924/abdde-kongre-baskini-sorusturmasinda-trump-yonetimi-yetkilileri-ifadeye-cagrildi-1049203894.html
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abd, donald trump, abd başkanlık seçimleri, abd’de başkanlık kaosu , kongre baskını

Trump: Asıl başkaldırı Kongre baskınında değil, 3 Kasım'daki seçimlerde oldu

00:41 07.10.2021
© REUTERS / SHANNON STAPLETONDonald Trump
Donald Trump - Sputnik Türkiye, 1920, 07.10.2021
© REUTERS / SHANNON STAPLETON
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Eski ABD Başkanı Donald Trump, "Milyonlarca dolar harcadıktan sonra Demokratların seçilmemiş Komitesi ve 2 sözde Cumhuriyetçi, asıl ayaklanmanın sahte seçimlere tepki gösterilen 6 Ocak'ta değil, 3 Kasım'da (başkanlık seçimi) olduğu sonucuna artık ulaşmalıdır" ifadesini kullandı.
Joe Biden'ın galip çıktığı 3 Kasım 2020 başkanlık seçimlerinde "hile" olduğu iddiasını sürdüren Trump, yaptığı yazılı açıklamada 6 Ocak Kongre baskınını soruşturan ve Temsilciler Meclisindeki Demokratlardan oluşan komiteye tepki gösterdi.
Trump açıklamada, "Milyonlarca dolar harcadıktan sonra Demokratların seçilmemiş Komitesi ve 2 sözde Cumhuriyetçi, asıl ayaklanmanın sahte seçimlere tepki gösterilen 6 Ocak'ta değil, 3 Kasım'da olduğu sonucuna artık ulaşmalıdır" ifadesine yer verdi.
ABD - Kongre - baskın - Sputnik Türkiye, 1920, 24.09.2021
DÜNYA
ABD’de Kongre baskını soruşturmasında Trump yönetimi yetkilileri ifadeye çağrıldı
24 Eylül, 04:07
ABD'de aşırı sağcı gruplar ve Trump destekçileri, 6 Ocak günü 3 Kasım 2020 seçimlerinin sonuçlarının onaylanması için oturumun yapıldığı Kongre binasını basmıştı.
Baskında biri polis beş kişi hayatını kaybetmişti. Baskın nedeniyle halkı isyana teşvikten azil istemiyle yargılanan eski Başkan Donald Trump ise şubatta Senatodaki oylamada aklanmıştı.
Olayın soruşturulması için Temsilciler Meclisi çatısı altında kurulan özel komite, 25 Ağustos’ta aralarında İçişleri Bakanlığı, İç Güvenlik Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Savunma Bakanlığı ve FBI’ın bulunduğu sekiz yürütme organından baskına dair kayıtlarını talep etmişti.
Komite, 27 Ağustos’ta ise sosyal medya şirketlerinden kongre baskını ile ilgili kayıtlarını paylaşmalarını istediklerini duyurmuştu.
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