Davutoğlu: Anayasa'nın ilk 4 maddesini özgürlükçü laiklik olarak yorumluyorum

Niye Türkiye'yi istikrarsızlığa sevk ettiniz, niye yolsuzluklara boğdunuz. Niye organize suç örgütü lideri olarak ilan ettiğiniz Sedat Peker'in iddialarına cevap vermediniz? Sayın Erdoğan, sayın Binali Yıldırım, Süleyman Soylu'nun yakınlarıyla birlikte herkesin hesaplarına bakılsın. Geçmişte beraber olmamız bugünkü yanlışlara karşı gözümüzü kapatmayı gerektirmez. Bu yanlışlara karşı sesimi yükselttim, bedel ödedim, ödüyorum hala. Benim beraber olduğum döneme bakın, Türkiye böyle miydi? Türkiye'nin bu halde olması niye beraber olmadığımızın işareti. O dönem sayın Erdoğan'ın liderliğini takdir ettim. 7,5 yıl başdanışmanı oldum. Üniversite maaşını bıraktım, neredeyse yarım maaşa 7,5 yıl çalıştım. O dönemde ona liderimiz olarak baktık. O günkü başarılarda onun liderliğinin de payı var, bizim emeklerimizin de payı var. Niye Türkiye'yi istikrarsızlığa sevk ettiniz, niye yolsuzluklara boğdunuz. Niye organize suç örgütü lideri olarak ilan ettiğiniz Sedat Peker'in iddialarına cevap vermediniz? Sayın Erdoğan, sayın Binali Yıldırım, Süleyman Soylu'nun yakınlarıyla birlikte herkesin hesaplarına bakılsın. Geçmişte beraber olmamız bugünkü yanlışlara karşı gözümüzü kapatmayı gerektirmez. Bu yanlışlara karşı sesimi yükselttim, bedel ödedim, ödüyorum hala. Benim beraber olduğum döneme bakın, Türkiye böyle miydi? Türkiye'nin bu halde olması niye beraber olmadığımızın işareti. O dönem sayın Erdoğan'ın liderliğini takdir ettim. 7,5 yıl başdanışmanı oldum. Üniversite maaşını bıraktım, neredeyse yarım maaşa 7,5 yıl çalıştım. O dönemde ona liderimiz olarak baktık. O günkü başarılarda onun liderliğinin de payı var, bizim emeklerimizin de payı var.

Başbakanlık makamını kim bırakabilir? Görüyordum 'yapmayın' diyordum. 'Şurası uçurum, yapma' diyordum. 'Böyle giderseniz yolsuzluklarla düşeceksiniz' diyordum. Herkesin düşmesini engelleyecek imar yasası çıkaralım diyordum. Bize karşı kumpas kuruldu, Türkiye'nin geldiği yer belli. Yazık değil mi?" Başbakanlık makamını kim bırakabilir? Görüyordum 'yapmayın' diyordum. 'Şurası uçurum, yapma' diyordum. 'Böyle giderseniz yolsuzluklarla düşeceksiniz' diyordum. Herkesin düşmesini engelleyecek imar yasası çıkaralım diyordum. Bize karşı kumpas kuruldu, Türkiye'nin geldiği yer belli. Yazık değil mi?"