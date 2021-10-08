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https://tr.sputniknews.com/20211008/rusya-ab-elcisinin-asi-sertifikalarina-iliskin-belgelerle-ilgili-iddialarini-reddetti-1049642926.html
Rusya, AB elçisinin aşı sertifikalarına ilişkin belgelerle ilgili iddialarını reddetti
Rusya, AB elçisinin aşı sertifikalarına ilişkin belgelerle ilgili iddialarını reddetti
Rusya Sağlık Bakanlığı, AB Rusya Büyükelçisi Markus Ederer'in Moskova'nın aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması için gerekli belgeleri Avrupa İlaç... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T13:21+0300
2021-10-08T13:21+0300
dünya
rusya
rusya sağlık bakanlığı
markus ederer
avrupa ilaç ajansı
belge
koronavirüs aşısı
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Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Moskova'nın gerekli belgeleri göndermekle kalmadığı, bunların EMA'ya ulaştığına dair teyit aldığı ifade edildi.Açıklamada, "İstişareler sonucunda, EMA'nın talep ettiği belgeler Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlandı. Belgeler EMA'ya gönderildi ve teslim alındıkları 30 Eylül'de EMA çalışanı tarafından teyit edildi" ifadelerine yer verildi.Şu anda EMA temsilcilerinin Sputnik V aşısının onay prosedürü kapsamında Rusya'ya yapacakları ziyaretin detaylarını netleştirme çalışmaları yapıldığını aktaran bakanlık, EMA uzmanlarının Aralık ayında Moskova'yı ziyaret edebileceğinin altını çizdi.Rus RBK gazetesine konuşan Ederer, Moskova'nın aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması için gerekli belgeleri EMA'ya sunmadığını öne sürmüştü. Ederer, Brüksel'in gerekli tüm belgeleri Rusya Sağlık Bakanlığı'na Temmuz ayında teslim ettiğini ancak Moskova'dan bir yanıt alınmadığını iddia etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210913/rusyadan-avrupaya-rus-kovid-19-asilari-konusunu-siyasallastirmama-cagrisi-1048869581.html
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rusya, rusya sağlık bakanlığı, markus ederer, avrupa ilaç ajansı, belge, koronavirüs aşısı

Rusya, AB elçisinin aşı sertifikalarına ilişkin belgelerle ilgili iddialarını reddetti

13:21 08.10.2021
© Sputnik / Виталий БелоусовSputnik Light
Sputnik Light - Sputnik Türkiye, 1920, 08.10.2021
© Sputnik / Виталий Белоусов
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Rusya Sağlık Bakanlığı, AB Rusya Büyükelçisi Markus Ederer'in Moskova'nın aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması için gerekli belgeleri Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) sunmadığına dair açıklamasını tekzip etti.
Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Moskova'nın gerekli belgeleri göndermekle kalmadığı, bunların EMA'ya ulaştığına dair teyit aldığı ifade edildi.
Açıklamada, "İstişareler sonucunda, EMA'nın talep ettiği belgeler Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlandı. Belgeler EMA'ya gönderildi ve teslim alındıkları 30 Eylül'de EMA çalışanı tarafından teyit edildi" ifadelerine yer verildi.
Şu anda EMA temsilcilerinin Sputnik V aşısının onay prosedürü kapsamında Rusya'ya yapacakları ziyaretin detaylarını netleştirme çalışmaları yapıldığını aktaran bakanlık, EMA uzmanlarının Aralık ayında Moskova'yı ziyaret edebileceğinin altını çizdi.
Rus RBK gazetesine konuşan Ederer, Moskova'nın aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması için gerekli belgeleri EMA'ya sunmadığını öne sürmüştü. Ederer, Brüksel'in gerekli tüm belgeleri Rusya Sağlık Bakanlığı'na Temmuz ayında teslim ettiğini ancak Moskova'dan bir yanıt alınmadığını iddia etmişti.
Sputnik V - koronavirüs aşısı - Sputnik Türkiye, 1920, 13.09.2021
KORONAVİRÜS
Rusya'dan Avrupa'ya Rus Kovid-19 aşıları konusunu siyasallaştırmama çağrısı
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