https://tr.sputniknews.com/20211008/rusya-ab-elcisinin-asi-sertifikalarina-iliskin-belgelerle-ilgili-iddialarini-reddetti-1049642926.html

Rusya, AB elçisinin aşı sertifikalarına ilişkin belgelerle ilgili iddialarını reddetti

Rusya, AB elçisinin aşı sertifikalarına ilişkin belgelerle ilgili iddialarını reddetti

Rusya Sağlık Bakanlığı, AB Rusya Büyükelçisi Markus Ederer'in Moskova'nın aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması için gerekli belgeleri Avrupa İlaç... 08.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-08T13:21+0300

2021-10-08T13:21+0300

2021-10-08T13:21+0300

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rusya

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markus ederer

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belge

koronavirüs aşısı

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Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Moskova'nın gerekli belgeleri göndermekle kalmadığı, bunların EMA'ya ulaştığına dair teyit aldığı ifade edildi.Açıklamada, "İstişareler sonucunda, EMA'nın talep ettiği belgeler Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlandı. Belgeler EMA'ya gönderildi ve teslim alındıkları 30 Eylül'de EMA çalışanı tarafından teyit edildi" ifadelerine yer verildi.Şu anda EMA temsilcilerinin Sputnik V aşısının onay prosedürü kapsamında Rusya'ya yapacakları ziyaretin detaylarını netleştirme çalışmaları yapıldığını aktaran bakanlık, EMA uzmanlarının Aralık ayında Moskova'yı ziyaret edebileceğinin altını çizdi.Rus RBK gazetesine konuşan Ederer, Moskova'nın aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması için gerekli belgeleri EMA'ya sunmadığını öne sürmüştü. Ederer, Brüksel'in gerekli tüm belgeleri Rusya Sağlık Bakanlığı'na Temmuz ayında teslim ettiğini ancak Moskova'dan bir yanıt alınmadığını iddia etmişti.

https://tr.sputniknews.com/20210913/rusyadan-avrupaya-rus-kovid-19-asilari-konusunu-siyasallastirmama-cagrisi-1048869581.html

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rusya, rusya sağlık bakanlığı, markus ederer, avrupa ilaç ajansı, belge, koronavirüs aşısı