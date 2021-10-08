https://tr.sputniknews.com/20211008/rusya-ab-elcisinin-asi-sertifikalarina-iliskin-belgelerle-ilgili-iddialarini-reddetti-1049642926.html
Rusya, AB elçisinin aşı sertifikalarına ilişkin belgelerle ilgili iddialarını reddetti
Rusya, AB elçisinin aşı sertifikalarına ilişkin belgelerle ilgili iddialarını reddetti
Rusya Sağlık Bakanlığı, AB Rusya Büyükelçisi Markus Ederer'in Moskova'nın aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması için gerekli belgeleri Avrupa İlaç... 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T13:21+0300
2021-10-08T13:21+0300
2021-10-08T13:21+0300
dünya
rusya
rusya sağlık bakanlığı
markus ederer
avrupa ilaç ajansı
belge
koronavirüs aşısı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047912212_0:0:2903:1634_1920x0_80_0_0_b9dbd80f3e18705557298b9e03e972d9.jpg
Rusya Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Moskova'nın gerekli belgeleri göndermekle kalmadığı, bunların EMA'ya ulaştığına dair teyit aldığı ifade edildi.Açıklamada, "İstişareler sonucunda, EMA'nın talep ettiği belgeler Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlandı. Belgeler EMA'ya gönderildi ve teslim alındıkları 30 Eylül'de EMA çalışanı tarafından teyit edildi" ifadelerine yer verildi.Şu anda EMA temsilcilerinin Sputnik V aşısının onay prosedürü kapsamında Rusya'ya yapacakları ziyaretin detaylarını netleştirme çalışmaları yapıldığını aktaran bakanlık, EMA uzmanlarının Aralık ayında Moskova'yı ziyaret edebileceğinin altını çizdi.Rus RBK gazetesine konuşan Ederer, Moskova'nın aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması için gerekli belgeleri EMA'ya sunmadığını öne sürmüştü. Ederer, Brüksel'in gerekli tüm belgeleri Rusya Sağlık Bakanlığı'na Temmuz ayında teslim ettiğini ancak Moskova'dan bir yanıt alınmadığını iddia etmişti.
https://tr.sputniknews.com/20210913/rusyadan-avrupaya-rus-kovid-19-asilari-konusunu-siyasallastirmama-cagrisi-1048869581.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/0b/1047912212_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_c3983473dc80ea9974f069f75ea93114.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
rusya, rusya sağlık bakanlığı, markus ederer, avrupa ilaç ajansı, belge, koronavirüs aşısı
Rusya, AB elçisinin aşı sertifikalarına ilişkin belgelerle ilgili iddialarını reddetti
Rusya Sağlık Bakanlığı, AB Rusya Büyükelçisi Markus Ederer'in Moskova'nın aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması için gerekli belgeleri Avrupa İlaç Ajansı'na (EMA) sunmadığına dair açıklamasını tekzip etti.
Rusya Sağlık Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada Moskova'nın gerekli belgeleri göndermekle kalmadığı
, bunların EMA
'ya ulaştığına dair teyit aldığı ifade edildi.
Açıklamada, "İstişareler sonucunda, EMA'nın talep ettiği belgeler Rusya Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlandı. Belgeler EMA'ya gönderildi ve teslim alındıkları 30 Eylül'de EMA çalışanı tarafından teyit edildi" ifadelerine yer verildi.
Şu anda EMA temsilcilerinin Sputnik V aşısının onay prosedürü kapsamında Rusya'ya yapacakları ziyaretin detaylarını netleştirme çalışmaları yapıldığını aktaran bakanlık, EMA uzmanlarının Aralık ayında Moskova'yı ziyaret edebileceğinin altını çizdi.
Rus RBK gazetesine konuşan Ederer, Moskova'nın aşı sertifikalarının karşılıklı tanınması için gerekli belgeleri EMA'ya sunmadığını öne sürmüştü. Ederer, Brüksel'in gerekli tüm belgeleri Rusya Sağlık Bakanlığı'na Temmuz ayında teslim ettiğini ancak Moskova'dan bir yanıt alınmadığını iddia etmişti.