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https://tr.sputniknews.com/20211012/rus-kizilordu-korosu-ile-haluk-leventin-birlikte-sahne-aldigi-turne-sona-erdi-1049731510.html
Rus Kızılordu Korosu ile Haluk Levent'in birlikte sahne aldığı turne sona erdi
Rus Kızılordu Korosu ile Haluk Levent'in birlikte sahne aldığı turne sona erdi
Sanatçı Haluk Levent ve Rus Kızılordu Korosu Bursa'da Cumhuriyet ve Rus marşlarını seslendirdi. Turnenin sona erdiğini Haluk Levent sosyal medya hesabından... 12.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-12T03:26+0300
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yaşam
bursa
haluk levent
aleksandrov rus kızılordu korosu
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Turnenin son durağı olan Bursa konseri, Kızılordu askerlerinin taşıdıkları Türk ve Rus bayraklarını sahneye yerleştirmeleriyle başladı.Kızılordu askerlerinin seslendirdiği marşların ardından sahne alan sanatçı Haluk Levent, aralarında Çanakkale Türküsü ile Harbiye ve İzmir marşlarının da bulunduğu Cumhuriyet marşlarını söyleyerek koroya eşlik etti. Konser repertuvarında Rus marşlarına da yer verildi. Sanatseverlerin bazı marşlara eşlik ettiği konser, büyük ilgi gördü.Haluk Levent ise Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:
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bursa, haluk levent, aleksandrov rus kızılordu korosu

Rus Kızılordu Korosu ile Haluk Levent'in birlikte sahne aldığı turne sona erdi

03:26 12.10.2021 (güncellendi: 03:27 12.10.2021)
© AA / Mehmet Emin MengüarslanRus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent İzmir'de konser verdi
Rus Kızılordu Korosu ve Haluk Levent İzmir'de konser verdi - Sputnik Türkiye, 1920, 12.10.2021
© AA / Mehmet Emin Mengüarslan
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Sanatçı Haluk Levent ve Rus Kızılordu Korosu Bursa'da Cumhuriyet ve Rus marşlarını seslendirdi. Turnenin sona erdiğini Haluk Levent sosyal medya hesabından paylaştı.
Turnenin son durağı olan Bursa konseri, Kızılordu askerlerinin taşıdıkları Türk ve Rus bayraklarını sahneye yerleştirmeleriyle başladı.
Kızılordu askerlerinin seslendirdiği marşların ardından sahne alan sanatçı Haluk Levent, aralarında Çanakkale Türküsü ile Harbiye ve İzmir marşlarının da bulunduğu Cumhuriyet marşlarını söyleyerek koroya eşlik etti.
Konser repertuvarında Rus marşlarına da yer verildi. Sanatseverlerin bazı marşlara eşlik ettiği konser, büyük ilgi gördü.
Haluk Levent ise Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:
"Ve 15 konserlik turne bitti. Rus Kızılordu konserlerinin biletlerini günler öncesinden tükettiniz. Sakarya marşına, İzmir Marşına, Çanakkale’ye hep birlikte yüksek sesle eşlik ettiniz. Gittiğimiz her yerde sevgiyle karşıladınız. Teşekkürler Türkiyem."
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