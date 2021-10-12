https://tr.sputniknews.com/20211012/rus-kizilordu-korosu-ile-haluk-leventin-birlikte-sahne-aldigi-turne-sona-erdi-1049731510.html

Rus Kızılordu Korosu ile Haluk Levent'in birlikte sahne aldığı turne sona erdi

Rus Kızılordu Korosu ile Haluk Levent'in birlikte sahne aldığı turne sona erdi

Sanatçı Haluk Levent ve Rus Kızılordu Korosu Bursa'da Cumhuriyet ve Rus marşlarını seslendirdi. Turnenin sona erdiğini Haluk Levent sosyal medya hesabından... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T03:26+0300

2021-10-12T03:26+0300

2021-10-12T03:27+0300

yaşam

bursa

haluk levent

aleksandrov rus kızılordu korosu

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Turnenin son durağı olan Bursa konseri, Kızılordu askerlerinin taşıdıkları Türk ve Rus bayraklarını sahneye yerleştirmeleriyle başladı.Kızılordu askerlerinin seslendirdiği marşların ardından sahne alan sanatçı Haluk Levent, aralarında Çanakkale Türküsü ile Harbiye ve İzmir marşlarının da bulunduğu Cumhuriyet marşlarını söyleyerek koroya eşlik etti. Konser repertuvarında Rus marşlarına da yer verildi. Sanatseverlerin bazı marşlara eşlik ettiği konser, büyük ilgi gördü.Haluk Levent ise Twitter hesabından şu paylaşımda bulundu:

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2021

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bursa, haluk levent, aleksandrov rus kızılordu korosu