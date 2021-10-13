https://tr.sputniknews.com/20211013/abdde-bir-elektronik-sigara-ilk-kez-fda-onayi-aldi-1049791514.html

ABD'de bir elektronik sigara ilk kez FDA onayı aldı

ABD'de bir elektronik sigara ilk kez FDA onayı aldı

ABD'de tıbbi ürünleri düzenleyen Gıda ve İlaç Dairesi (FDA), ilk kez bir elektronik sigaranın satışını onayladığını duyurdu. 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T17:38+0300

2021-10-13T17:38+0300

2021-10-13T17:42+0300

dünya

elektronik sigara

abd

amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)

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Yetişkinlerin sigaradan uzaklaşmasının faydalarının, ergenlik çağındaki gençlerin elektronik sigara kullanmaya alışmasından daha önemli olduğunu değerlendiren FDA, ilk kez bir elektronik sigaranın satışına destek verdi.RJ Reynolds'ın Vuse markasına ait üç elektronik sigara FDA'dan onay aldı.Onaylanan ürünlerin gençler arasında popüler olan tatlı aromalı değil, tütün aromalı ürünler olduğu vurgulandı.Geri çekilebilirFDA, yaptığı açıklamada, bu ürünlerin daha önce sigara içmeyen kişiler arasında yaygın biçimde kullanıldığının saptanması durumunda onayın geri çekilebileceğini kaydetti.ABD'de elektronik sigaraların satışı 2016'dan beri FDA onayına tabi olmakla birlikte kurum, piyasadaki elektronik sigaraları incelediği süre boyunca satışlarına izin vermemişti.Geçen ay satıştaki ürünlerin yüzde 93'ünün incelendiğini ve 946 bin ürünün reddedildiğini açıklayan FDA, reddedilen ürünlerin satışını yasadışı ilan etmişti.Ülkede FDA'nın onayı olmadan satılan aromalı elektronik sigaraların kullanımının gençler arasında giderek yayılması endişe doğuruyor.

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elektronik sigara, abd, amerikan gıda ve ilaç dairesi (fda)