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Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder: 'Torunlarımı dövüyordu'
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder: 'Torunlarımı dövüyordu'
Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Fehmi Adsız'ın, tartıştığı Kırgızistan uyruklu gelini Ayat Adsız'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra kollarını ve bacaklarını... 13.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-13T16:29+0300
2021-10-13T16:29+0300
yaşam
türkiye
kadın cinayeti
kadına yönelik şiddet
cinayet
kadına yönelik taciz
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Çerkezköy’de İstasyon Mahallesi Ortanca Sokak’taki bir apartmanda dün gece Fehmi Adsız, aynı evde birlikte yaşadığı Kırgızistan uyruklu gelini 2 çocuk annesi Ayat Adsız'ı, çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından Adsız, genç kadının vücudunu parçalara ayırdı. Bir süre sonra eve gelen Fehmi Adsız'ın eşi Seher Adsız, kanları fark edip, kocasına ne olduğunu sordu. Eşinden, gelinini öldürdüğünü öğrenen Seher Adsız, polise haber verdi.Kol ve bacaklarını testere ile kestiAdrese gelen polis ekiplerinin yaptığı aramada, Ayat Adsız'ın parçalara ayrılmış vücudunun bir kısmı banyodaki çöp kutusunda, bir kısmı ise evin önünde park halinde bulunan 01 BH 485 plakalı otomobilin bagajında çöp poşetleri içinde bulundu. Ayat Adsız'a ait ceset parçaları otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi, Fehmi Adsız ise gözaltına alındı.Yapılan incelemede Fehmi Adsız'ın, gelinini bıçaklayarak öldürdükten sonra vücudunu testereyle parçalara ayırdığı ortaya çıktı. Adsız'ın gelininin iki kol ve iki bacağını testere ile kestikten sonra poşetler içinde bahçedeki otomobilin bagajına koyduğu, vücudunun diğer kısmını da evin banyosunda tuttuğu ve bu kısımları kesemeden, eşinin eve geldiği belirlendi.'Torunlarımı dövüyordu' iddiasıOğlu Tolgahan’ın bir tekstil fabrikasında güvenlik görevlisi olduğunu kaydeden emekli Fehmi Adsız, gelininin torunlarını sürekli dövdüğünü, kendilerine de iyi davranmadığı gerekçesiyle aralarında sorun yaşadığını söyledi. Adsız, bu nedenle gelinini defalarca uyardığını, zaman zaman tartışma yaşadıklarını kaydetti.Fehmi Adsız, bir süre sona eşinden torunlarını gezdirmesini istediğini, kendisinin de gelinin alarak eve döndüğünü ve öldürdüğünü itiraf etti. İfadesinde Fehmi Adsız'ın, "Gelinim, sürekli gözlerimizin önünde torunlarımızı dövüyor ve onlara kötü davranıyordu. Defalarca dövmemesi konusunda uyardım ama ikazlarıma aldırmadı. Bize karşı da olumsuz davranıyor ve aileme dil uzatıyordu. Son zamanlarda iyice haddini aşmış, bize karşı geliyor ve çocuklarını dövüyordu. Yapma dedim, defalarca uyardım ama dinlemedi. Bıçakladıktan sonra kendimi kaybetmişim" dediği bildirildi.Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne soruşturması süren Fehmi Adsız, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
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türkiye, kadın cinayeti, kadına yönelik şiddet, cinayet, kadına yönelik taciz

Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder: 'Torunlarımı dövüyordu'

16:29 13.10.2021
© DHAGelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpeder - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
© DHA
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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde Fehmi Adsız'ın, tartıştığı Kırgızistan uyruklu gelini Ayat Adsız'ı bıçaklayarak öldürdükten sonra kollarını ve bacaklarını, testere ile parçalara ayırdığı ortaya çıktı. İfadesinde, gelininin, torunlarını sürekli dövdüğünü bu nedenle cinayeti işlediğini söyleyen Adsız, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
Çerkezköy’de İstasyon Mahallesi Ortanca Sokak’taki bir apartmanda dün gece Fehmi Adsız, aynı evde birlikte yaşadığı Kırgızistan uyruklu gelini 2 çocuk annesi Ayat Adsız'ı, çıkan tartışmada bıçaklayarak öldürdü. Cinayetin ardından Adsız, genç kadının vücudunu parçalara ayırdı. Bir süre sonra eve gelen Fehmi Adsız'ın eşi Seher Adsız, kanları fark edip, kocasına ne olduğunu sordu. Eşinden, gelinini öldürdüğünü öğrenen Seher Adsız, polise haber verdi.

Kol ve bacaklarını testere ile kesti

Adrese gelen polis ekiplerinin yaptığı aramada, Ayat Adsız'ın parçalara ayrılmış vücudunun bir kısmı banyodaki çöp kutusunda, bir kısmı ise evin önünde park halinde bulunan 01 BH 485 plakalı otomobilin bagajında çöp poşetleri içinde bulundu. Ayat Adsız'a ait ceset parçaları otopsi yapılmak üzere İstanbul Adli Tıp Kurumu'na gönderildi, Fehmi Adsız ise gözaltına alındı.
Yapılan incelemede Fehmi Adsız'ın, gelinini bıçaklayarak öldürdükten sonra vücudunu testereyle parçalara ayırdığı ortaya çıktı. Adsız'ın gelininin iki kol ve iki bacağını testere ile kestikten sonra poşetler içinde bahçedeki otomobilin bagajına koyduğu, vücudunun diğer kısmını da evin banyosunda tuttuğu ve bu kısımları kesemeden, eşinin eve geldiği belirlendi.

'Torunlarımı dövüyordu' iddiası

Oğlu Tolgahan’ın bir tekstil fabrikasında güvenlik görevlisi olduğunu kaydeden emekli Fehmi Adsız, gelininin torunlarını sürekli dövdüğünü, kendilerine de iyi davranmadığı gerekçesiyle aralarında sorun yaşadığını söyledi. Adsız, bu nedenle gelinini defalarca uyardığını, zaman zaman tartışma yaşadıklarını kaydetti.
Fehmi Adsız, bir süre sona eşinden torunlarını gezdirmesini istediğini, kendisinin de gelinin alarak eve döndüğünü ve öldürdüğünü itiraf etti. İfadesinde Fehmi Adsız'ın, "Gelinim, sürekli gözlerimizin önünde torunlarımızı dövüyor ve onlara kötü davranıyordu. Defalarca dövmemesi konusunda uyardım ama ikazlarıma aldırmadı. Bize karşı da olumsuz davranıyor ve aileme dil uzatıyordu. Son zamanlarda iyice haddini aşmış, bize karşı geliyor ve çocuklarını dövüyordu. Yapma dedim, defalarca uyardım ama dinlemedi. Bıçakladıktan sonra kendimi kaybetmişim" dediği bildirildi.
Çerkezköy İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne soruşturması süren Fehmi Adsız, işlemlerinin tamamlanmasının ardından sıkı güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
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