https://tr.sputniknews.com/20211013/turkiyenin-abdden-f-16-talebi-kopruden-onceki-son-cikis-1049772247.html

‘Türkiye’nin ABD’den F-16 talebi köprüden önceki son çıkış’

‘Türkiye’nin ABD’den F-16 talebi köprüden önceki son çıkış’

Türkiye’nin ABD’den 40 adet F-16 Blok 70 ve 80 adetlik F-16 için modernizasyon kiti tedariki haberlerini doğrulayan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın... 13.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-13T09:39+0300

2021-10-13T09:39+0300

2021-10-13T09:39+0300

savunma

abd

rusya

recep tayyip erdoğan

nato

türkiye

joe biden

ibrahim kalın

f-35

f-16

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İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, geçtiğimiz günlerde yayınladığı haberinde, Türkiye'nin ABD'den F-35 alımının gerçekleşemediği hatırlatarak Ankara'nın Washington'a 40 adet F-16 savaş uçağı ve mevcut savaş uçaklarının modernizasyonuna ilişkin bazı teçhizatlar için talep mektubu gönderdiğini yazmıştı.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Milliyet gazetesi ile gerçekleştirdiği röportajda bu haberi doğrulayan açıklamalarda bulundu:‘F-16 Blok 70’ler 4,5 nesil statüsünde’Savunma Sanayii Araştırmacısı Anıl Şahin, bu konuda Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, “Yeni F-16’ların alınması Milli Muharip Uçak (MMU) projesi gerçekleşene kadar bize vakit kazandırması ve Türk-Yunan dengesinin sağlanması amacıyla atılmış bir adım. Normal F-16’lar 4. nesil ancak F-16 Blok 70’ler 4,5 nesil statüsünde. AESA radarı gibi önemli kabiliyetleri bulunuyor. Dolayısıyla F-35’e harcanan 1,4 milyar dolarlık paranın bu şekilde geri kazanılmasına doğru bakıyorum” dedi.Şahin, Türkiye’nin F-16 filosuna dair ise şunları kaydetti:‘F-35’ler kadar bir kabiliyet kazandırmayacağı aşikar’ABD’nin CAATSA’dan önce de Türkiye’ye karşı birçok ambargo uyguladığını ifade eden Şahin, bu talep mektubu üzerinden gelişen süreci ise şöyle anlattı:‘Kongre’nin alacağı tutum çok önemli’

https://tr.sputniknews.com/20211008/reuters-turkiye-40-adet-f-16-satin-almak-icin-abdye-basvurdu-1049633892.html

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