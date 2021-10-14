https://tr.sputniknews.com/20211014/reuters-gorevden-alinan-yavas-ve-kucuk-para-politikasi-kurulunun-bazi-kararlarina-karsi-cikyordu-1049811270.html

Reuters: Görevden alınan Yavaş ve Küçük, Para Politikası Kurulu’nun bazı kararlarına karşı çıkıyordu

Reuters: Görevden alınan Yavaş ve Küçük, Para Politikası Kurulu’nun bazı kararlarına karşı çıkıyordu

Reuters'a konuşan bir kaynak, görevden alınan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Uğur Namık Küçük ve PPK Kurulu üyesi Abdullah Yavaş'ın, PPK'nın bazı kararlarına... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-14T11:19+0300

2021-10-14T11:19+0300

2021-10-14T11:23+0300

ekonomi

dolar

tcmb

ppk

faiz

görevden alma

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Reuters ajansına konuşan isimsiz bir kaynak, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen, Uğur Namık Küçük ve Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi Abdullah Yavaş'ın görevden alınmasını değerlendirdi.Kaynak, hem Yavaş hem de Küçük'ün son zamanlarda PPK tarafından alınan bazı kararlara karşı çıktığını, Küçük'ün de önceki yıllarda TL'yi güçlendirmek için rezerv satışlarına karşı olduğunu ifade etti.Kaynak, "Küçük'ün PPK toplantısında sarf ettiği, Merkez Bankası'nda hala hatırlanan bir cümlesi vardı: 'Liranın istikrarı, itibarı ve bunların getirdiği fiyat istikrarı, verimliliğe dayalı ekonomik büyüme ve kalkınmanın ön koşuludur. Başka yollarla sağlanan büyüme kalıcı olmayacak'" dedi.Diğer yandan kaynak, Başkan Yardımcısı Küçük'ün de yanıt olarak, "Faizi bugün olması gerekenden daha düşük tutarsanız, yarın faizi yükseltmeniz gereken seviye, bugün olması gereken seviyeden daha yüksek olacaktır" dediğini aktardı.Kaynak, ayrıca bu yetkililerin görevden alınmasının 'Merkez Bankası için bir kayıp olduğunu' düşündüğünü belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20211014/zirveyi-918in-uzerine-tasiyan-dolartlde-son-durum-1049808930.html

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dolar, tcmb, ppk, faiz, görevden alma