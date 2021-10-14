https://tr.sputniknews.com/20211014/reuters-gorevden-alinan-yavas-ve-kucuk-para-politikasi-kurulunun-bazi-kararlarina-karsi-cikyordu-1049811270.html
Reuters: Görevden alınan Yavaş ve Küçük, Para Politikası Kurulu’nun bazı kararlarına karşı çıkıyordu
Reuters: Görevden alınan Yavaş ve Küçük, Para Politikası Kurulu’nun bazı kararlarına karşı çıkıyordu
Reuters'a konuşan bir kaynak, görevden alınan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Uğur Namık Küçük ve PPK Kurulu üyesi Abdullah Yavaş'ın, PPK'nın bazı kararlarına... 14.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-14T11:19+0300
2021-10-14T11:19+0300
2021-10-14T11:23+0300
ekonomi
dolar
tcmb
ppk
faiz
görevden alma
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Reuters ajansına konuşan isimsiz bir kaynak, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen, Uğur Namık Küçük ve Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi Abdullah Yavaş'ın görevden alınmasını değerlendirdi.Kaynak, hem Yavaş hem de Küçük'ün son zamanlarda PPK tarafından alınan bazı kararlara karşı çıktığını, Küçük'ün de önceki yıllarda TL'yi güçlendirmek için rezerv satışlarına karşı olduğunu ifade etti.Kaynak, "Küçük'ün PPK toplantısında sarf ettiği, Merkez Bankası'nda hala hatırlanan bir cümlesi vardı: 'Liranın istikrarı, itibarı ve bunların getirdiği fiyat istikrarı, verimliliğe dayalı ekonomik büyüme ve kalkınmanın ön koşuludur. Başka yollarla sağlanan büyüme kalıcı olmayacak'" dedi.Diğer yandan kaynak, Başkan Yardımcısı Küçük'ün de yanıt olarak, "Faizi bugün olması gerekenden daha düşük tutarsanız, yarın faizi yükseltmeniz gereken seviye, bugün olması gereken seviyeden daha yüksek olacaktır" dediğini aktardı.Kaynak, ayrıca bu yetkililerin görevden alınmasının 'Merkez Bankası için bir kayıp olduğunu' düşündüğünü belirtti.
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dolar, tcmb, ppk, faiz, görevden alma
Reuters: Görevden alınan Yavaş ve Küçük, Para Politikası Kurulu’nun bazı kararlarına karşı çıkıyordu
11:19 14.10.2021 (güncellendi: 11:23 14.10.2021)
Reuters'a konuşan bir kaynak, görevden alınan Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Uğur Namık Küçük ve PPK Kurulu üyesi Abdullah Yavaş'ın, PPK'nın bazı kararlarına karşı çıktığını öne sürdü.
Reuters ajansına konuşan isimsiz bir kaynak, Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'yla Merkez Bankası Başkan Yardımcıları Semih Tümen, Uğur Namık Küçük
ve Para Politikası Kurulu (PPK) üyesi Abdullah Yavaş
'ın görevden alınmasını
değerlendirdi.
Kaynak, hem Yavaş hem de Küçük'ün son zamanlarda PPK tarafından alınan bazı kararlara karşı çıktığını, Küçük'ün de önceki yıllarda TL'yi güçlendirmek için rezerv satışlarına karşı olduğunu ifade etti.
Kaynak, "Küçük'ün PPK toplantısında sarf ettiği, Merkez Bankası'nda hala hatırlanan bir cümlesi vardı: 'Liranın istikrarı, itibarı ve bunların getirdiği fiyat istikrarı, verimliliğe dayalı ekonomik büyüme ve kalkınmanın ön koşuludur. Başka yollarla sağlanan büyüme kalıcı olmayacak'" dedi.
Diğer yandan kaynak, Başkan Yardımcısı Küçük'ün de yanıt olarak, "Faizi bugün olması gerekenden daha düşük tutarsanız, yarın faizi yükseltmeniz gereken seviye, bugün olması gereken seviyeden daha yüksek olacaktır" dediğini aktardı.
Kaynak, ayrıca bu yetkililerin görevden alınmasının 'Merkez Bankası için bir kayıp olduğunu' düşündüğünü belirtti.