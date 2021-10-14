https://tr.sputniknews.com/20211014/teis-ilaclar-daha-pahali-olacak-1049811120.html

TEİS: İlaçlar daha pahalı olacak

TEİS: İlaçlar daha pahalı olacak

SGK, 8 Eylül 2021 tarihinde aralarında kas gevşetici, ağrı kesici gibi ilaçların da bulunduğu 52 ilacı ödeme kapsamından çıkardığını duyurmuştu. Uygulama 15... 14.10.2021, Sputnik Türkiye

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türkiye

sgk

ilaç

nurten saydan

tüm eczacı işverenler sendikası

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Sosyal Güvenlik Kurumu, eylül ayında yaptığı güncelleme ile geri ödeme listesinden 52 ilacı çıkardı. 15 Ekim itibarıyla kurum, aralarında kas gevşetici kremler, ağrı kesici ve iltihap giderici spreylerin de yer aldığı ilaçların ödemesini yapmayacak. Tüm Eczacı İşverenler Sendikası Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, söz konusu adımın, vatandaşın ilaca daha çok para ödemesiyle sonuçlanacağına işaret ediyor. Saydan’ın konuya ilişkin açıklaması şöyle:‘Vatandaşın ilaca ulaşımı engelleniyor ve bu daha başlangıç’Uygulamanın 'başlangıç' niteliğinde olduğunu savunan Saydan bundan sonra başka ilaçlarında ödeme listesinden çıkacağını dile getirdi.Saydan “TEİS olarak, sağlık harcamalarının bir gider kalemi olmadığını, halk sağlığına yapılan bir yatırım olduğunu bu çerçevede de ilaç harcamalarında tasarrufun geri ödeme listelerinden ilaçların çıkarılmasıyla olmayacağını ve bu yaklaşımdan vazgeçilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Eczane eczacılarının sendikası olarak bu düzenlemenin bir başlangıç olduğunu başka ilaç gruplarının da yavaş yavaş ödeme kapsamından çıkacağını düşünüyoruz. Bu şekilde olan kısıtlama asla tasarruf getirmeyecek, sağlık sistemini hastaların defalarca kullanması suretiyle beklenenin aksine başvuru sayısında ve sağlık harcamalarında artışa neden olacaktır. Nihayetinde ise vatandaşın ilaçlara ulaşımı engellenmiş ve cebinden ilaç için çıkacak olan ücret fazlalaşmış olacak” ifadelerini kullandı.‘Tasarruf değil, fiyat artışı oluyor’Daha önce benzer bir yöntemin denendiğini belirten Saydan “Kurum olarak önceki senelerde bu tasarruf modeli öksürük şuruplarında denenmiş olup, uygulamanın sonucunda daha pahalı ilaçların reçetelendiği ve tasarruf değil bir artışın olduğu görülmüştür. Bu yeni ödenmeyecek listesinde yer alan 52 ilaç da pahalı olmayan, birinci ve ikinci kademede fiyatlandırılan ilaçlar olup denenmiş bir yöntemin tekrarında kamunun yararı olmadığını bir kez daha belirtmek istiyoruz” dedi.

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sgk, ilaç, nurten saydan, tüm eczacı işverenler sendikası