Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
https://tr.sputniknews.com/20211015/rusya-disisleri-taliban-terorle-mucadele-kabiliyetini-yitiriyor-1049861356.html
Rusya Dışişleri: Taliban, terörle mücadele kabiliyetini yitiriyor
Rusya Dışişleri: Taliban, terörle mücadele kabiliyetini yitiriyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, BDT Üçüncü Dairesi Direktörü Aleksandr Sternik, Taliban'ın finansman eksikliği nedeniyle diğer terör örgütleriyle mücadele etme... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T17:20+0300
2021-10-15T17:20+0300
taliban kontrolünde afganistan
rusya
afganistan
rusya dışişleri bakanlığı
taliban
terör
aleksandr sternik
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1049650132_0:0:1201:676_1920x0_80_0_0_c6c613536ef4a122974d66ff8b03af93.jpg
Rusya Dışişleri Bakanlığı, BDT Üçüncü Dairesi Direktörü Aleksandr Sternik, Rusya Uluslararası Araştırmalar Derneği Kurultayı'nda Taliban hakimiyeti sonrasında Afganistan'daki durumu değerlendirdi.Sternik, yaptığı açıklamada, "Ülke çapında oldukça yankı uyandıran ve acı veren bir dizi terör saldırısının ortaya koyduğu gibi Taliban, finansman eksikliği nedeniyle terörle mücadele potansiyelini kaybetmeye başlıyor" dedi.Yetkili, söz konusu saldırılardan son aylarda çok sayıda militanı cezaevlerinden salıverilen IŞİD ile diğer terör örgütlerinin sorumlu olduğunu kaydetti.Afganistan'da faal olan bu radikal örgütlerin gündeminin Afganistan sınırlarının ötesine geçtiğini anlatan Sternik, militanların sadece tüm Orta Asya'yı değil, Rusya'nın bölgelerini de hedef olarak belirlediğinin altını çizdi.Sternik, bu durumun herkes için güvenlik tehdidi olduğunu vurguladı.Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi'nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, Afganistan'ın kuzeyindeki teröristlerin nüfuzlarını BDT ülkeleri de dahil komşu ülkelere genişletme planları yaptıklarını söylemişti.Putin, "BDT ülkelerinin sınırları yakınında terör örgütlerinin yoğunlaştığı açık şekilde görülüyor. IŞİD, Özbekistan İslami Hareketi, Ensarullah Cemaati, El Kaide ve bir dizi diğer örgüt. Elimizdeki verilere göre Afganistan'ın kuzeyinde sadece IŞİD'lilerin sayısı, 2 bin kişi civarında. Liderleri, nüfuzlarını Orta Asya ülkelerine, Rusya'nın bölgelerine genişletme planları yapıyor, mezhep çatışmalarını ve dini nefreti kışkırtmaya çalışıyor. Teröristler, sığınmacı kisvesi altında da BDT coğrafyasına sızmayı amaçlıyor" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20210925/hindistan-lideri-modi-afganistan-terorun-yayilmasi-icin-bir-us-olarak-kullanilmamali-1049247895.html
rusya
afganistan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/08/1049650132_0:0:1067:800_1920x0_80_0_0_eeaf91c1f541c7dd6a269a4e5b89c98d.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, afganistan, rusya dışişleri bakanlığı, taliban, terör, aleksandr sternik

Rusya Dışişleri: Taliban, terörle mücadele kabiliyetini yitiriyor

17:20 15.10.2021
© REUTERS / Jorge SilvaTaliban
Taliban - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© REUTERS / Jorge Silva
Abone ol
Rusya Dışişleri Bakanlığı, BDT Üçüncü Dairesi Direktörü Aleksandr Sternik, Taliban'ın finansman eksikliği nedeniyle diğer terör örgütleriyle mücadele etme kabiliyetini yitirmeye başladığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, BDT Üçüncü Dairesi Direktörü Aleksandr Sternik, Rusya Uluslararası Araştırmalar Derneği Kurultayı'nda Taliban hakimiyeti sonrasında Afganistan'daki durumu değerlendirdi.
Sternik, yaptığı açıklamada, "Ülke çapında oldukça yankı uyandıran ve acı veren bir dizi terör saldırısının ortaya koyduğu gibi Taliban, finansman eksikliği nedeniyle terörle mücadele potansiyelini kaybetmeye başlıyor" dedi.
Yetkili, söz konusu saldırılardan son aylarda çok sayıda militanı cezaevlerinden salıverilen IŞİD ile diğer terör örgütlerinin sorumlu olduğunu kaydetti.
Afganistan'da faal olan bu radikal örgütlerin gündeminin Afganistan sınırlarının ötesine geçtiğini anlatan Sternik, militanların sadece tüm Orta Asya'yı değil, Rusya'nın bölgelerini de hedef olarak belirlediğinin altını çizdi.
Sternik, bu durumun herkes için güvenlik tehdidi olduğunu vurguladı.
Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi'nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, Afganistan'ın kuzeyindeki teröristlerin nüfuzlarını BDT ülkeleri de dahil komşu ülkelere genişletme planları yaptıklarını söylemişti.
Putin, "BDT ülkelerinin sınırları yakınında terör örgütlerinin yoğunlaştığı açık şekilde görülüyor. IŞİD, Özbekistan İslami Hareketi, Ensarullah Cemaati, El Kaide ve bir dizi diğer örgüt. Elimizdeki verilere göre Afganistan'ın kuzeyinde sadece IŞİD'lilerin sayısı, 2 bin kişi civarında. Liderleri, nüfuzlarını Orta Asya ülkelerine, Rusya'nın bölgelerine genişletme planları yapıyor, mezhep çatışmalarını ve dini nefreti kışkırtmaya çalışıyor. Teröristler, sığınmacı kisvesi altında da BDT coğrafyasına sızmayı amaçlıyor" demişti.
Narendra Modi - BM Genel Kurulu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.09.2021
Taliban kontrolünde Afganistan
Hindistan lideri Modi: Afganistan, terörün yayılması için bir üs olarak kullanılmamalı
25 Eylül, 21:52
000010
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
18:34Ümitcan Uygun, 'Aleyna Çakır' davasında tekrar hakim karşısında: Ailesiyle arasını ben düzelttim
18:29TBMM Başkanı Şentop: Mazlum halklar bizim gayretimizi, daha da güçlenmemizi bekliyor
18:15Demirören Medya'dan açıklama: Reuters Haber Ajansı aboneliğimizi iptal ediyoruz
18:06Prof. Dr. İlber Ortaylı: Rus anneler, Türklerin memlekete bir hediyesi
17:54Eski HDP Van Milletvekili Aysel Tuğluk'a hapis cezası
17:53Japon Denizi’nde ABD destroyerinin Rusya sınırını geçme girişimi engellendi
17:52Sağlık Bakanlığı duyurdu: 39 ilaç piyasadan toplatılacak
17:46İtalya'da iş yerlerinde zorunlu Kovid-19 sertifikası uygulaması başladı
17:40Benzin ve motorine zam
17:34Rusya’da pandemi sebebiyle birkaç kez ertelenen nüfus sayımı başladı
17:25Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan görevden almalarla ilgili açıklama
17:20Rusya Dışişleri: Taliban, terörle mücadele kabiliyetini yitiriyor
17:18İtalya'da 75 yıllık havayolu firması son seferini yaptı
17:16Yeni Zelanda'nın çeyrek asırlık resmi büyücüsü işten kovuldu
17:12Polonya, Türkiye'den yeni silah sistemleri alacak
17:1195 yaşındaki Kraliçe 2. Elizabeth'e doktorlarından içki uyarısı
17:06Kraliçe 2. Elizabeth'in balmumu heykeli İngiltere sokaklarında
17:01ŞİÖ ülkelerinin istihbarat servisleri, Afganistan'daki durum nedeniyle temasları yoğunlaştırıyor
16:58Kooperatif yasasıyla kadınlara pozitif ayrımcılık geliyor
16:54Hollanda'da enerjiden alınan vergide indirime gidilecek, yüksek faturaların bir kısmı karşılanacak