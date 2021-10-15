https://tr.sputniknews.com/20211015/rusya-disisleri-taliban-terorle-mucadele-kabiliyetini-yitiriyor-1049861356.html
Rusya Dışişleri: Taliban, terörle mücadele kabiliyetini yitiriyor
Rusya Dışişleri: Taliban, terörle mücadele kabiliyetini yitiriyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, BDT Üçüncü Dairesi Direktörü Aleksandr Sternik, Taliban'ın finansman eksikliği nedeniyle diğer terör örgütleriyle mücadele etme... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T17:20+0300
2021-10-15T17:20+0300
2021-10-15T17:20+0300
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Rusya Dışişleri Bakanlığı, BDT Üçüncü Dairesi Direktörü Aleksandr Sternik, Rusya Uluslararası Araştırmalar Derneği Kurultayı'nda Taliban hakimiyeti sonrasında Afganistan'daki durumu değerlendirdi.Sternik, yaptığı açıklamada, "Ülke çapında oldukça yankı uyandıran ve acı veren bir dizi terör saldırısının ortaya koyduğu gibi Taliban, finansman eksikliği nedeniyle terörle mücadele potansiyelini kaybetmeye başlıyor" dedi.Yetkili, söz konusu saldırılardan son aylarda çok sayıda militanı cezaevlerinden salıverilen IŞİD ile diğer terör örgütlerinin sorumlu olduğunu kaydetti.Afganistan'da faal olan bu radikal örgütlerin gündeminin Afganistan sınırlarının ötesine geçtiğini anlatan Sternik, militanların sadece tüm Orta Asya'yı değil, Rusya'nın bölgelerini de hedef olarak belirlediğinin altını çizdi.Sternik, bu durumun herkes için güvenlik tehdidi olduğunu vurguladı.Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi'nde konuşan Rusya Devlet Başkanı Putin, Afganistan'ın kuzeyindeki teröristlerin nüfuzlarını BDT ülkeleri de dahil komşu ülkelere genişletme planları yaptıklarını söylemişti.Putin, "BDT ülkelerinin sınırları yakınında terör örgütlerinin yoğunlaştığı açık şekilde görülüyor. IŞİD, Özbekistan İslami Hareketi, Ensarullah Cemaati, El Kaide ve bir dizi diğer örgüt. Elimizdeki verilere göre Afganistan'ın kuzeyinde sadece IŞİD'lilerin sayısı, 2 bin kişi civarında. Liderleri, nüfuzlarını Orta Asya ülkelerine, Rusya'nın bölgelerine genişletme planları yapıyor, mezhep çatışmalarını ve dini nefreti kışkırtmaya çalışıyor. Teröristler, sığınmacı kisvesi altında da BDT coğrafyasına sızmayı amaçlıyor" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20210925/hindistan-lideri-modi-afganistan-terorun-yayilmasi-icin-bir-us-olarak-kullanilmamali-1049247895.html
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rusya, afganistan, rusya dışişleri bakanlığı, taliban, terör, aleksandr sternik
Rusya Dışişleri: Taliban, terörle mücadele kabiliyetini yitiriyor
Rusya Dışişleri Bakanlığı, BDT Üçüncü Dairesi Direktörü Aleksandr Sternik, Taliban'ın finansman eksikliği nedeniyle diğer terör örgütleriyle mücadele etme kabiliyetini yitirmeye başladığını söyledi.
Rusya Dışişleri Bakanlığı, BDT Üçüncü Dairesi Direktörü Aleksandr Sternik, Rusya Uluslararası Araştırmalar Derneği Kurultayı'nda Taliban hakimiyeti sonrasında Afganistan'daki durumu değerlendirdi.
Sternik, yaptığı açıklamada, "Ülke çapında oldukça yankı uyandıran ve acı veren bir dizi terör saldırısının ortaya koyduğu gibi Taliban, finansman eksikliği nedeniyle terörle mücadele potansiyelini kaybetmeye başlıyor" dedi.
Yetkili, söz konusu saldırılardan son aylarda çok sayıda militanı cezaevlerinden salıverilen IŞİD ile diğer terör örgütlerinin sorumlu olduğunu kaydetti.
Afganistan'da faal olan bu radikal örgütlerin gündeminin Afganistan sınırlarının ötesine geçtiğini anlatan Sternik, militanların sadece tüm Orta Asya'yı değil, Rusya'nın bölgelerini de hedef olarak belirlediğinin altını çizdi.
Sternik, bu durumun herkes için güvenlik tehdidi olduğunu vurguladı.
Putin, "BDT ülkelerinin sınırları yakınında terör örgütlerinin yoğunlaştığı açık şekilde görülüyor. IŞİD, Özbekistan İslami Hareketi, Ensarullah Cemaati, El Kaide ve bir dizi diğer örgüt. Elimizdeki verilere göre Afganistan'ın kuzeyinde sadece IŞİD'lilerin sayısı, 2 bin kişi civarında. Liderleri, nüfuzlarını Orta Asya ülkelerine, Rusya'nın bölgelerine genişletme planları yapıyor, mezhep çatışmalarını ve dini nefreti kışkırtmaya çalışıyor. Teröristler, sığınmacı kisvesi altında da BDT coğrafyasına sızmayı amaçlıyor" demişti.