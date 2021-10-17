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İlk uzay filmi için UUİ'ye giden Rus ekip Dünya'ya döndü
İlk uzay filmi için UUİ'ye giden Rus ekip Dünya'ya döndü
‘Vızov’ (Sınanma) isimli ilk uzay filmi için Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) giden Rus yönetmen Klim Şipenko ve aktris Yuliya Peresild’le birlikte... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T09:54+0300
2021-10-17T10:38+0300
dünya
dünya
rusya
uzay
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Peresild ve Şipenko, Rus kozmonot Oleg Novitskiy ile birlikte 07.35’te Dünya’ya indi.Rus uzay ajansı Roscosmos, Soyuz MS-18 uzay aracının inişinin ardından “Oleg Novitskiy, Klim ve Yuliya, evinize hoş geldiniz!” ifadelerini kullandı.Uzay aracındaki ekibin kendisini iyi hissettiği belirtildi.Rus aktris Yuliya Peresild ve yönetmen Klim Şipenko 5 Ekim’de ‘Vızov’ isimli ilk uzay filminin çekimleri için UUİ’ye gitmişti.Rus ekibin filmi ile ilgili her şey planlandığı gibi giderse, geçen yıl duyrulan NASA, Elon Musk’ın SpaceX şirketi ve Tom Cruise’un yer alacağı belirtilen Hollywood projesi geride bırakılmış olacak.‘Vızov’ filmi bir doktorun, sağlık durumu nedeniyle Dünya’ya gelip tedavi olamayan bir kozmonotu uzayda ameliyat etmek zorunda kalmasını konu alıyor. Pervıy Kanal Genel Müdürü Konstantin Ersnt, AFP’ye yaptığı açıklamada uzaya giden ekibin inişinin de kayda alındığını ve filmde yer alacağını ifade etti. Proje ayrıca Rusya’nın uzay alanında imza attığı ilklere bir yenisini ekleyecek. Uzaya ilk uyduyu (Sputnik), ilk hayvanı (Layka isimli köpek), ilk insanı (Yuri Gagarin)ve ilk kadını (Valentina Tereşkova) Sovyetler Birliği göndermişti. Rusya ayrıca aralıkta UUİ’ye iki Japon turisti göndermeyi planlıyor. Bu kişiler arasında milyarder Yusaki Maezawa yer alıyor.
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dünya, rusya, uzay, film

İlk uzay filmi için UUİ'ye giden Rus ekip Dünya'ya döndü

09:54 17.10.2021 (güncellendi: 10:38 17.10.2021)
© ROSCOSMOS/HANDOUİlk uzay filmi için Uluslararası Uzay İstasyonu’na giden Rus ekip
İlk uzay filmi için Uluslararası Uzay İstasyonu’na giden Rus ekip - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© ROSCOSMOS/HANDOU
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‘Vızov’ (Sınanma) isimli ilk uzay filmi için Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) giden Rus yönetmen Klim Şipenko ve aktris Yuliya Peresild’le birlikte kozmonot Oleg Novitskiy’i taşıyan Soyuz MS-18 uzay aracı Kazakistan’a iniş yaptı.
Peresild ve Şipenko, Rus kozmonot Oleg Novitskiy ile birlikte 07.35’te Dünya’ya indi.
Rus uzay ajansı Roscosmos, Soyuz MS-18 uzay aracının inişinin ardından “Oleg Novitskiy, Klim ve Yuliya, evinize hoş geldiniz!” ifadelerini kullandı.
Uzay aracındaki ekibin kendisini iyi hissettiği belirtildi.
Rus aktris Yuliya Peresild ve yönetmen Klim Şipenko 5 Ekim’de ‘Vızov’ isimli ilk uzay filminin çekimleri için UUİ’ye gitmişti.
Rus ekibin filmi ile ilgili her şey planlandığı gibi giderse, geçen yıl duyrulan NASA, Elon Musk’ın SpaceX şirketi ve Tom Cruise’un yer alacağı belirtilen Hollywood projesi geride bırakılmış olacak.
‘Vızov’ filmi bir doktorun, sağlık durumu nedeniyle Dünya’ya gelip tedavi olamayan bir kozmonotu uzayda ameliyat etmek zorunda kalmasını konu alıyor.
Pervıy Kanal Genel Müdürü Konstantin Ersnt, AFP’ye yaptığı açıklamada uzaya giden ekibin inişinin de kayda alındığını ve filmde yer alacağını ifade etti.
Proje ayrıca Rusya’nın uzay alanında imza attığı ilklere bir yenisini ekleyecek.
Uzaya ilk uyduyu (Sputnik), ilk hayvanı (Layka isimli köpek), ilk insanı (Yuri Gagarin)ve ilk kadını (Valentina Tereşkova) Sovyetler Birliği göndermişti.
Rusya ayrıca aralıkta UUİ’ye iki Japon turisti göndermeyi planlıyor. Bu kişiler arasında milyarder Yusaki Maezawa yer alıyor.
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