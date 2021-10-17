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İlk uzay filmi için UUİ'ye giden Rus ekip Dünya'ya döndü
09:54 17.10.2021 (güncellendi: 10:38 17.10.2021)
© ROSCOSMOS/HANDOUİlk uzay filmi için Uluslararası Uzay İstasyonu’na giden Rus ekip
© ROSCOSMOS/HANDOU
‘Vızov’ (Sınanma) isimli ilk uzay filmi için Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) giden Rus yönetmen Klim Şipenko ve aktris Yuliya Peresild’le birlikte kozmonot Oleg Novitskiy’i taşıyan Soyuz MS-18 uzay aracı Kazakistan’a iniş yaptı.
Peresild ve Şipenko, Rus kozmonot Oleg Novitskiy ile birlikte 07.35’te Dünya’ya indi.
Rus uzay ajansı Roscosmos, Soyuz MS-18 uzay aracının inişinin ardından “Oleg Novitskiy, Klim ve Yuliya, evinize hoş geldiniz!” ifadelerini kullandı.
ЕСТЬ ПОСАДКА! «Казбеки» дома! Экипаж пилотируемого корабля #СоюзМС18 вернулся на Землю! 🧑🚀🌍— РОСКОСМОС (@roscosmos) October 17, 2021
Трансляция — https://t.co/yrWEVaSFKQ
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TOUCHDOWN! Welcome home, @novitskiy_iss, Klim and Julia! 🧑🚀🌍#SoyuzMS18: live broadcast — https://t.co/yrWEVaSFKQ pic.twitter.com/Zq9hXVp1WD
Uzay aracındaki ekibin kendisini iyi hissettiği belirtildi.
Search and rescue service specialists have finished recovering the #SoyuzMS18 crew from the descent module.— РОСКОСМОС (@roscosmos) October 17, 2021
Roscosmos cosmonaut @novitskiy_iss, spaceflight participants Klim Shipenko and Yulia Peresild are feeling fine! pic.twitter.com/NLRV4ipvvG
Rus aktris Yuliya Peresild ve yönetmen Klim Şipenko 5 Ekim’de ‘Vızov’ isimli ilk uzay filminin çekimleri için UUİ’ye gitmişti.
Rus ekibin filmi ile ilgili her şey planlandığı gibi giderse, geçen yıl duyrulan NASA, Elon Musk’ın SpaceX şirketi ve Tom Cruise’un yer alacağı belirtilen Hollywood projesi geride bırakılmış olacak.
‘Vızov’ filmi bir doktorun, sağlık durumu nedeniyle Dünya’ya gelip tedavi olamayan bir kozmonotu uzayda ameliyat etmek zorunda kalmasını konu alıyor.
Pervıy Kanal Genel Müdürü Konstantin Ersnt, AFP’ye yaptığı açıklamada uzaya giden ekibin inişinin de kayda alındığını ve filmde yer alacağını ifade etti.
Proje ayrıca Rusya’nın uzay alanında imza attığı ilklere bir yenisini ekleyecek.
Uzaya ilk uyduyu (Sputnik), ilk hayvanı (Layka isimli köpek), ilk insanı (Yuri Gagarin)ve ilk kadını (Valentina Tereşkova) Sovyetler Birliği göndermişti.
Rusya ayrıca aralıkta UUİ’ye iki Japon turisti göndermeyi planlıyor. Bu kişiler arasında milyarder Yusaki Maezawa yer alıyor.