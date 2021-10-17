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Paket servis taşıyan kuryeyi tetikçi sanıp vurdu: 'Selam yollamışlar ben de selamlarını aldım'
Paket servis taşıyan kuryeyi tetikçi sanıp vurdu: 'Selam yollamışlar ben de selamlarını aldım'
Bolu’da, husumetlisi olduğu kişilerin tetikçisi olduğunu düşündüğü paket servis kuryesini ayağından yaralayan Cuma A., adliyeye sevk edildi. Cuma A... 17.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-17T17:14+0300
2021-10-17T17:20+0300
yaşam
bolu
silah
kurye
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Özel bir şirkette paket servis kuryeliği yapan A.Y., yemek siparişi verilen sokakta adres aradığı sırada, husumetlilerinin tetikçisi olduğunu düşünen Cuma A.’nın silahlı saldırısına uğradı. Kendisini vuracağını düşündüğü kuryenin üzerine defalarca ateş eden Cuma A., A.Y.’yi ayağından yaraladı. A.Y.’yi gören vatandaşlar durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.Y., tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı. İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri Cuma A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Cuma A.’nın kaçtığı güzergahta yaptıkları aramada şahsı Sağlık Mahallesi Dodurga Caddesi üzerinde yakaladı. Emniyetteki ifadesinin ardından sağlık raporu için hastaneye götürülen Cuma A., gazetecilerin “Daha önceden husumetin var mıydı” sorusuna, “Selam yollamışlar. Ben de selamlarını aldım” diyerek cevap verdi. Cuma A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cuma A., adliyeye gelişinde gazetecilerin “Sizi tanımadığını söylüyor. Yanlışlıkla mı vurdunuz” sorusuna, “Hayır. Beni vurmaya geldi. Ben de vurdum” diyerek cevap verdi. Emniyette verdiği ifadede kendisini vuran Cuma A’yı tanımadığını söyleyen A.Y. ise, şunları söyledi:
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bolu, silah, kurye

Paket servis taşıyan kuryeyi tetikçi sanıp vurdu: 'Selam yollamışlar ben de selamlarını aldım'

17:14 17.10.2021 (güncellendi: 17:20 17.10.2021)
© İHAPaket servis taşıyan kuryeyi tetikçi sanıp ayağından vurdu
Paket servis taşıyan kuryeyi tetikçi sanıp ayağından vurdu - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
© İHA
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Bolu’da, husumetlisi olduğu kişilerin tetikçisi olduğunu düşündüğü paket servis kuryesini ayağından yaralayan Cuma A., adliyeye sevk edildi. Cuma A., gazetecilerin 'Yanlışlıkla mı vurdunuz?' sorusuna, “Beni vurmaya geldi, vurdum” diyerek cevap verdi.
Özel bir şirkette paket servis kuryeliği yapan A.Y., yemek siparişi verilen sokakta adres aradığı sırada, husumetlilerinin tetikçisi olduğunu düşünen Cuma A.’nın silahlı saldırısına uğradı.
Kendisini vuracağını düşündüğü kuryenin üzerine defalarca ateş eden Cuma A., A.Y.’yi ayağından yaraladı.
A.Y.’yi gören vatandaşlar durumu 112 Sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan A.Y., tedavisi için İzzet Baysal Devlet Hastanesi Köroğlu Ünitesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.
İhlas Haber Ajansı'nın haberine göre İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro ekipleri Cuma A.’yı yakalamak için çalışma başlattı. Ekipler, Cuma A.’nın kaçtığı güzergahta yaptıkları aramada şahsı Sağlık Mahallesi Dodurga Caddesi üzerinde yakaladı.
Emniyetteki ifadesinin ardından sağlık raporu için hastaneye götürülen Cuma A., gazetecilerin “Daha önceden husumetin var mıydı” sorusuna, “Selam yollamışlar. Ben de selamlarını aldım” diyerek cevap verdi.

Cuma A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Cuma A., adliyeye gelişinde gazetecilerin “Sizi tanımadığını söylüyor. Yanlışlıkla mı vurdunuz” sorusuna, “Hayır. Beni vurmaya geldi. Ben de vurdum” diyerek cevap verdi.
Emniyette verdiği ifadede kendisini vuran Cuma A’yı tanımadığını söyleyen A.Y. ise, şunları söyledi:
“Sokak üzerinde siyah giyimli erkek ile yanında iri yapılı bir kadın yürüyorlardı. Ben bu şahısların yanından geçtim sokağa doğru gittim. Sokağın sonuna doğru gittim. Sokağın sonuna doğru gittiğimde sokak numarası büyüdüğü için sipariş aldığım binanın sokağa giriş yaptığım yerde olduğunu anlayınca tekrar dönüş alarak yukarıya doğru bina numaralarına bakarak devam ettim. Sokak içerisinde eşkalini verdiğim şahıslar yürümeye devam ediyordu. Ben bu şahıslarla hiç göz göze gelmedim. Sipariş aldığım bina numarasını aramaya devam ediyordum. Ben motosikletimle hareket halinde iken aniden üç el silah duydum. Kafamı çevirdiğimde ise kendisini daha önce hiç görmediğim ve tanımadığım erkek şahıs iki eliyle silahı benim ayağıma doğru hedef alır vaziyette bir el daha ateş etti. Bana doğru ateş etmesinin ardından ellerimi havaya kaldırarak, 'Ne oluyor abi? Niye sıkıyorsun? Ben kuryeyim' dedim. Sonra iki şahıs hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden ayrıldılar. Benim bu şahısla kesinlikle husumetim yoktur.”
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