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https://tr.sputniknews.com/20211018/kuzey-akim-2-teknik-gaz-ile-dolduruldu-avrupaya-dogalgaz-sevkiyatina-hazir-hle-getirildi-1049925196.html
Kuzey Akım 2, teknik gaz ile dolduruldu: Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatına hazır hâle getirildi
Kuzey Akım 2, teknik gaz ile dolduruldu: Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatına hazır hâle getirildi
Rusya’dan Almanya’ya uzanan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının ilk boru grubunun teknik gaz ile doldurulduğu belirtildi. bu, söz konusu hat üstünden doğalgaz... 18.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-18T13:21+0300
2021-10-18T13:21+0300
dünya
avrupa
rusya
doğalgaz
gaz
sevkiyat
proje
kuzey akım
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Kuzey Akım 2’nin operatörü Nord Stream 2 AG, ilk boru grubunun teknik gaz ile doldurulmasıyla hattın içinde doğalgaz sevkiyatının başlamasına olanak verecek basıncın sağlandığı açıklamasını yaptı.Nord Stream 2 AG yetkilileri, “Planlarımız doğrultusunda ilk boru grubu 177 milyon metreküp teknik gaz ile dolduruldu, bu da doğalgaz boru hattında 103 bar seviyesinde basınç sağlıyor. Söz konusu basınç seviyesi, gaz sevkiyatının başlaması için yeterli” dedi.Hattın ikinci boru grubunun teknik gaz ile doldurulmasına ilişkin hazırlıklarınsa devam ettiği kaydedildi.Kuzey Akım 2 üstünden ticari gaz satışına başlanabilmesi için Almanya’dan son bir izin daha çıkması gerekiyor.Rusya’nın Avrupa’ya gaz sevkiyatı 55 milyar metreküp artacakRusya’dan Almanya’ya uzanan doğalgaz boru hattının, ABD ve onun baskısı nedeniyle birçok Avrupa ülkesinin uyguladığı bürokratik engeller ile yaptırımlara karşın bu sene sonuna kadar işler hâle gelmesi bekleniyor. Devreye girince, Rusya hat üstünden Avrupa’ya senede 55 milyar metreküp daha doğalgaz sevk edebilecek.Kuzey Akım 2, Rusya'nın Baltık Denizi kıyısından başlayarak deniz boyunca Almanya'ya kadar iniyor. Rus gazını Almanya’nın yanında diğer Avrupa ülkelerinin pazarlarına da ulaştıracak hat, Kuzey Akım hattına paralel olarak ilerliyor.
https://tr.sputniknews.com/20211014/rusya-suudi-arabistandan-dogalgazda-is-birligini-dusunme-teklifi-aldik-1049828284.html
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avrupa, rusya, doğalgaz, gaz, sevkiyat, proje, kuzey akım

Kuzey Akım 2, teknik gaz ile dolduruldu: Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatına hazır hâle getirildi

13:21 18.10.2021
© REUTERS / Maxim ShemetovKuzey Akım-2
Kuzey Akım-2 - Sputnik Türkiye, 1920, 18.10.2021
© REUTERS / Maxim Shemetov
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Rusya’dan Almanya’ya uzanan Kuzey Akım 2 doğalgaz boru hattının ilk boru grubunun teknik gaz ile doldurulduğu belirtildi. bu, söz konusu hat üstünden doğalgaz tedarikinin başlatılabileceği anlamına geliyor.
Kuzey Akım 2’nin operatörü Nord Stream 2 AG, ilk boru grubunun teknik gaz ile doldurulmasıyla hattın içinde doğalgaz sevkiyatının başlamasına olanak verecek basıncın sağlandığı açıklamasını yaptı.
Nord Stream 2 AG yetkilileri, “Planlarımız doğrultusunda ilk boru grubu 177 milyon metreküp teknik gaz ile dolduruldu, bu da doğalgaz boru hattında 103 bar seviyesinde basınç sağlıyor. Söz konusu basınç seviyesi, gaz sevkiyatının başlaması için yeterli” dedi.
Hattın ikinci boru grubunun teknik gaz ile doldurulmasına ilişkin hazırlıklarınsa devam ettiği kaydedildi.
Kuzey Akım 2 üstünden ticari gaz satışına başlanabilmesi için Almanya’dan son bir izin daha çıkması gerekiyor.

Rusya’nın Avrupa’ya gaz sevkiyatı 55 milyar metreküp artacak

Rusya’dan Almanya’ya uzanan doğalgaz boru hattının, ABD ve onun baskısı nedeniyle birçok Avrupa ülkesinin uyguladığı bürokratik engeller ile yaptırımlara karşın bu sene sonuna kadar işler hâle gelmesi bekleniyor. Devreye girince, Rusya hat üstünden Avrupa’ya senede 55 milyar metreküp daha doğalgaz sevk edebilecek.
Kuzey Akım 2, Rusya'nın Baltık Denizi kıyısından başlayarak deniz boyunca Almanya'ya kadar iniyor. Rus gazını Almanya’nın yanında diğer Avrupa ülkelerinin pazarlarına da ulaştıracak hat, Kuzey Akım hattına paralel olarak ilerliyor.
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