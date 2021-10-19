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https://tr.sputniknews.com/20211019/abdnin-afganistan-ozel-temsilcisi-halilzad-istifa-etti-1049953920.html
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad istifa etti
ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad istifa etti
ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad’ın istifa ettiğini, yerine yardımcısı Thomas West’in atandığını... 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T03:44+0300
2021-10-19T03:44+0300
dünya
afganistan
antony blinken
abd hazine bakanlığı
zalmay halilzad
özel temsilci
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Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, “Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad görevinden ayrılıyor. Amerikan halkına onlarca yıllık hizmeti için minnettarlığımı sunuyorum. Daha önce Özel Temsilci Yardımcısı olarak görev yapan Thomas West, Afganistan Özel Temsilcisi olacak” ifadelerini kullandı.ABD Başkanı Joe Biden’ın Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde ulusal güvenlik ekibinde yer alan West’in Afganistan’la ilgili diplomatik çabalara öncülük edeceğini belirten Blinken, “Özel Temsilci West, diplomatik çabalara öncülük edecek, Güney ve Orta Asya İşleri Bürosunda Bakan ve Bakan Yardımcısına tavsiyelerde bulunacak” değerlendirmesinde bulundu.Eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından Afganistan Özel Temsilciliği'ne getirilen Halilzad, ABD’nin Taliban’la müzakerelerinde önemli rol oynamıştı.
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afganistan, antony blinken, abd hazine bakanlığı, zalmay halilzad, özel temsilci

ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Halilzad istifa etti

03:44 19.10.2021
© REUTERS / ABD Kabil Büyükelçiliği ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad
 ABD'nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© REUTERS / ABD Kabil Büyükelçiliği
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ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD’nin Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad’ın istifa ettiğini, yerine yardımcısı Thomas West’in atandığını açıkladı.
Antony Blinken, yaptığı yazılı açıklamada, “Afganistan Özel Temsilcisi Zalmay Halilzad görevinden ayrılıyor. Amerikan halkına onlarca yıllık hizmeti için minnettarlığımı sunuyorum. Daha önce Özel Temsilci Yardımcısı olarak görev yapan Thomas West, Afganistan Özel Temsilcisi olacak” ifadelerini kullandı.
ABD Başkanı Joe Biden’ın Başkan Yardımcılığı yaptığı dönemde ulusal güvenlik ekibinde yer alan West’in Afganistan’la ilgili diplomatik çabalara öncülük edeceğini belirten Blinken, “Özel Temsilci West, diplomatik çabalara öncülük edecek, Güney ve Orta Asya İşleri Bürosunda Bakan ve Bakan Yardımcısına tavsiyelerde bulunacak” değerlendirmesinde bulundu.
Eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından Afganistan Özel Temsilciliği'ne getirilen Halilzad, ABD’nin Taliban’la müzakerelerinde önemli rol oynamıştı.
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