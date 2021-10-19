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https://tr.sputniknews.com/20211019/haitide-kacirilan-misyonerlerin-serbest-birakilmasi-icin-17-milyon-dolar-fidye-istendi-1049978536.html
Haiti’de kaçırılan misyonerlerin serbest bırakılması için 17 milyon dolar fidye istendi
Haiti’de kaçırılan misyonerlerin serbest bırakılması için 17 milyon dolar fidye istendi
Haiti’de 16 ABD’li ve 1 Kanadalı olmak üzere toplam 17 misyoneri kaçıran çetenin, grubu serbest bırakmak için 17 milyon dolar fidye istediği bildirildi. 19.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-19T19:02+0300
2021-10-19T19:03+0300
dünya
abd
hristiyan
haiti
çete
terör
port-au-prince
kaçırma
fidye
misyoner
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Haiti’de yetimhane ziyareti için başkent Port-au-Prince'e gelen ABD’li Hristiyan misyonerler, 17 Ekim’de Croix des Bouquets bölgesindeki yetimhaneyi ziyaret ettikten sonra çete üyeleri tarafından kaçırılmıştı. Haiti Adalet Bakanı Liszt Quitel, ABD medyasına olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Quitel, çetenin geçtiğimiz cumartesi günü kaçırdığı 16’sı ABD’li, 1’i Kanadalı olmak üzere toplam 17 misyonerin serbest bırakılması karşılığında 17 milyon dolar fidye istediğini açıkladı. üKaçırılanlar arasında 6 kadın ve 5 çocuğun da bulunduğunu kaydeden Quitel, FBI ve Haiti polisinin çete ile temas halinde olduğunu aktardı. Çetenin her bir misyoner için 1 milyon dolar istediğini belirten Quitel, çete ile fidye pazarlığının haftalar sürebileceğini söyledi.Son dönemde Haiti'de çetelerin adam kaçırma olaylarında artış yaşandı. Haiti'de İnsan Hakları Analiz ve Araştırma Merkezi (CARDH) tarafından hazırlanan bir rapora göre, bu yıl Ocak-Ağustos arasındaki dönemde Haiti Ulusal Polisine 628 kaçırma olayı bildirildi.
https://tr.sputniknews.com/20211017/washingtondan-cekmedigi-kalmayan-haitide-misyonerlerle-ailelerinden-olusan-17-abdli-kacirildi-1049899424.html
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abd, hristiyan, haiti, çete, terör, port-au-prince, kaçırma, fidye, misyoner

Haiti’de kaçırılan misyonerlerin serbest bırakılması için 17 milyon dolar fidye istendi

19:02 19.10.2021 (güncellendi: 19:03 19.10.2021)
© REUTERS / Jeanty Junior AugustinHaiti - polis
Haiti - polis - Sputnik Türkiye, 1920, 19.10.2021
© REUTERS / Jeanty Junior Augustin
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Haiti’de 16 ABD’li ve 1 Kanadalı olmak üzere toplam 17 misyoneri kaçıran çetenin, grubu serbest bırakmak için 17 milyon dolar fidye istediği bildirildi.
Haiti’de yetimhane ziyareti için başkent Port-au-Prince'e gelen ABD’li Hristiyan misyonerler, 17 Ekim’de Croix des Bouquets bölgesindeki yetimhaneyi ziyaret ettikten sonra çete üyeleri tarafından kaçırılmıştı.
Haiti Adalet Bakanı Liszt Quitel, ABD medyasına olaya ilişkin açıklamalarda bulundu. Quitel, çetenin geçtiğimiz cumartesi günü kaçırdığı 16’sı ABD’li, 1’i Kanadalı olmak üzere toplam 17 misyonerin serbest bırakılması karşılığında 17 milyon dolar fidye istediğini açıkladı.
üKaçırılanlar arasında 6 kadın ve 5 çocuğun da bulunduğunu kaydeden Quitel, FBI ve Haiti polisinin çete ile temas halinde olduğunu aktardı. Çetenin her bir misyoner için 1 milyon dolar istediğini belirten Quitel, çete ile fidye pazarlığının haftalar sürebileceğini söyledi.
Son dönemde Haiti'de çetelerin adam kaçırma olaylarında artış yaşandı. Haiti'de İnsan Hakları Analiz ve Araştırma Merkezi (CARDH) tarafından hazırlanan bir rapora göre, bu yıl Ocak-Ağustos arasındaki dönemde Haiti Ulusal Polisine 628 kaçırma olayı bildirildi.
ABD destekli darbeyle öldürülen Haiti Devlet Başkanı Jovenel Moise suikastıyla ilgili davanın görüldüğü başkent Port-au-Prince'deki mahkeme önünde 'Jovenel için adalet' pankartları açan göstericiler - Sputnik Türkiye, 1920, 17.10.2021
DÜNYA
Washington'dan çekmediği kalmayan Haiti'de misyonerlerle ailelerinden oluşan 17 ABD'li kaçırıldı
17 Ekim, 13:37
101000
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