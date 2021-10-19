https://tr.sputniknews.com/20211019/iran-avci-ucaklari-ve-helikopterler-satin-almak-icin-rusyayla-gorusuyoruz-1049971509.html

İran: Avcı uçakları ve helikopterler satın almak için Rusya'yla görüşüyoruz

İran: Avcı uçakları ve helikopterler satın almak için Rusya'yla görüşüyoruz

İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, avcı uçakları ve helikopterler almak için Rusya'yla görüşme halinde olduklarını söyledi. 19.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-19T16:24+0300

2021-10-19T16:24+0300

2021-10-19T16:24+0300

savunma

rusya

iran

sergey şoygu

ziyaret

silah ambargosu

helikopter

muhammed bakıri

avcı uçağı

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İran Genelkurmay Başkanı Muhammed Bakıri, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile Afganistan'daki son gelişmeleri ve Birleşmiş Milletler (BM) ambargosundan sonra Rus silahları alımı ile ilgili anlaşmayı görüşmek üzere dün Moskova'ya geldi.Ziyaretinde Fars Haber Ajansı'na demeç veren Bakıri, "Şu anda Moskova'yla uçak ve helikopter alım anlaşmalarının hayata geçirilmesi konusunda müzakereler yapıyoruz" dedi.Bakıri, anlaşmaların BM'nin İran'a yönelik silah ihracat ambargosu sona erdikten sonra imzalanacağını belirtti.Bakıri ve Şoygu, bugün bir araya gelerek Afganistan'daki son gelişmeleri ve silah anlaşmalarını istişare edecek.

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rusya, iran, sergey şoygu, ziyaret, silah ambargosu, helikopter, muhammed bakıri, avcı uçağı