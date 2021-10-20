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Bu ülkeler yüzünden yeni dünya savaşı çıkabilir: Listede Türkiye de var
Bu ülkeler yüzünden yeni dünya savaşı çıkabilir: Listede Türkiye de var
İngiliz Daily Express Gazetesi, 3. Dünya Savaşı’nın başlamasına neden olabileceği iddia ettiği ülkelerin listesini hazırladı. 20.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-20T20:46+0300
2021-10-20T20:46+0300
dünya
abd
türkiye
kuzey kore
ypg
daily express
keşmir
savaş
3. dünya savaşı
pyd/ypg
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Günümüzde tüm ülkelerin dünya savaşından korkmasına rağmen ABD ve İran arasında nükleer program nedeniyle savaş çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtilen yazıda, çatışmanın başlaması durumunda İran’ın, dünya petrol sevkiyatının yüzde 30’un yapıldığı Hürmüz Boğazı’nı trafiğe kapatabileceği kaydedildi.Olayların bu yönde gelişmesinin, Washington’un müttefikleriyle olan ilişkileri olumsuz etkiyeceği ifade edilirken Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının Suriye ve Yemen’de yeni savaşlar kışkırtabileceği tahmini yapıldı.Kaisha Langton imzalı yazıda, İran ve İsrail arasındaki eski anlaşmazlığın da büyük savaşa yol açabileceği ifade edildi.İki NATO müttefiki ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin de son yıllarda gergin olduğuna işaret edilirken PKK/PYD-YPG yüzünden yaşanan fikir ayrılıklarının ciddi çatışmaya yol açabileceği belirtildi.'Keşmir meselesi yüzünden de başlayabilir'3. Dünya Savaşı’nın, Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir meselesi yüzünden de başlayabileceği öngörülüyor. Bu tartışma zaten bugüne kadar her iki ülkede çok sayıda terör saldırısına ve karışıklıklara neden oldu. Hindistan’ın gerilimi tırmandırmaktan başka seçeneğinin kalmayabileceği, Yeni Delhi’nin Washington’la olan işbirliği göz önünde bulundurulursa iki ülke arasındaki çatışma muhtemelen dünya savaşına dönüşecek.'ABD’nin Kuzey Kore ve Çin ile olan rekabeti de savaşa dönüşebilir'Langton’un görüşüne göre, ABD’nin Kuzey Kore ve Çin ile olan rekabeti de savaşa dönüşebilir.Askeri tatbikatlar düzenlemeye devam eden Pyongyang, kısa süre önce ABD Başkanı’nı ‘düşmanca siyaset’ uygulamakla suçladı. Kuzey Kore, verecekleri karşılığın ABD’yi ‘çok ciddi bir duruma’ sokacağı konusunda uyardı. Çin’e gelince, ABD ile ilişkiler, ‘ticaret savaşı’ dışında, her iki ülkenin uluslararası arenadaki giderek artan etkisi yüzünden alevlenme tehdidiyle karşı karşıya.Yazıda, Taliban’ın iktidara geldiği Afganistan’daki son durum da anımsatıldı. Yerel sakinlerin bildirdiğine göre, 'ülkede terör ve aralıksız çatışmalar' başladı. Yeni iktidarın, NATO ve eski yöneticilerle işbirliği yapanlara karşı 'av başlattığı' öne sürüldü. Bunun, bölgesel güvenlik üzerinde etkiye sahip olabileceği kaydedildi.
https://tr.sputniknews.com/20211020/irak-ve-suriye-tezkeresi-meclise-sunuldu-1049994164.html
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abd, türkiye, kuzey kore, ypg, daily express, keşmir, savaş, 3. dünya savaşı, pyd/ypg, teröre destek veren ülkeler listesi, ypg/pkk

Bu ülkeler yüzünden yeni dünya savaşı çıkabilir: Listede Türkiye de var

20:46 20.10.2021
© REUTERS / Güney Kore Hava Kuvvetleri/YonhapABD'ye ait F35-B ve Güney Kore'ye ait F-15K savaş uçakları
ABD'ye ait F35-B ve Güney Kore'ye ait F-15K savaş uçakları - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
© REUTERS / Güney Kore Hava Kuvvetleri/Yonhap
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İngiliz Daily Express Gazetesi, 3. Dünya Savaşı’nın başlamasına neden olabileceği iddia ettiği ülkelerin listesini hazırladı.
Günümüzde tüm ülkelerin dünya savaşından korkmasına rağmen ABD ve İran arasında nükleer program nedeniyle savaş çıkma ihtimalinin çok yüksek olduğu belirtilen yazıda, çatışmanın başlaması durumunda İran’ın, dünya petrol sevkiyatının yüzde 30’un yapıldığı Hürmüz Boğazı’nı trafiğe kapatabileceği kaydedildi.
Olayların bu yönde gelişmesinin, Washington’un müttefikleriyle olan ilişkileri olumsuz etkiyeceği ifade edilirken Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasının Suriye ve Yemen’de yeni savaşlar kışkırtabileceği tahmini yapıldı.
Kaisha Langton imzalı yazıda, İran ve İsrail arasındaki eski anlaşmazlığın da büyük savaşa yol açabileceği ifade edildi.
İki NATO müttefiki ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin de son yıllarda gergin olduğuna işaret edilirken PKK/PYD-YPG yüzünden yaşanan fikir ayrılıklarının ciddi çatışmaya yol açabileceği belirtildi.
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Irak ve Suriye tezkeresi Meclis'e sunuldu
10:05

'Keşmir meselesi yüzünden de başlayabilir'

3. Dünya Savaşı’nın, Hindistan ve Pakistan arasındaki Keşmir meselesi yüzünden de başlayabileceği öngörülüyor.
Bu tartışma zaten bugüne kadar her iki ülkede çok sayıda terör saldırısına ve karışıklıklara neden oldu. Hindistan’ın gerilimi tırmandırmaktan başka seçeneğinin kalmayabileceği, Yeni Delhi’nin Washington’la olan işbirliği göz önünde bulundurulursa iki ülke arasındaki çatışma muhtemelen dünya savaşına dönüşecek.

'ABD’nin Kuzey Kore ve Çin ile olan rekabeti de savaşa dönüşebilir'

Langton’un görüşüne göre, ABD’nin Kuzey Kore ve Çin ile olan rekabeti de savaşa dönüşebilir.
Askeri tatbikatlar düzenlemeye devam eden Pyongyang, kısa süre önce ABD Başkanı’nı ‘düşmanca siyaset’ uygulamakla suçladı.
Kuzey Kore, verecekleri karşılığın ABD’yi ‘çok ciddi bir duruma’ sokacağı konusunda uyardı. Çin’e gelince, ABD ile ilişkiler, ‘ticaret savaşı’ dışında, her iki ülkenin uluslararası arenadaki giderek artan etkisi yüzünden alevlenme tehdidiyle karşı karşıya.
Yazıda, Taliban’ın iktidara geldiği Afganistan’daki son durum da anımsatıldı. Yerel sakinlerin bildirdiğine göre, 'ülkede terör ve aralıksız çatışmalar' başladı. Yeni iktidarın, NATO ve eski yöneticilerle işbirliği yapanlara karşı 'av başlattığı' öne sürüldü. Bunun, bölgesel güvenlik üzerinde etkiye sahip olabileceği kaydedildi.
J-20 savaş uçağı - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
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