Taliban kontrolünde Afganistan
Afganistan'da Taliban ülke yönetimini ele geçirirken ABD, 20 yıl önce işgal ederek istikrarsızlığını derinleştirdiği ülkeden kaçtı. Başkent Kabil dahil pek çok yeri çatışmasız kontrolüne geçiren Taliban sebebiyle, yüzbinlerce kişi ülkesini terk etmeye çalışıyor.
Taliban: Hükümetin tanınması için gereken tüm koşulları yerine getirdik
© AAAbdulselam Hanefi - Taliban - Afganistan
© AA
Taliban geçici hükümetinin Başbakan Yardımcısı Vekili Abdulselam Hanefi, Afganistan'da kurdukları hükümetin kapsayıcı olduğunu savundu. Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki de, tanınmak için gereken tüm koşulları yerine getirdiklerini iddia etti.
Bugün Moskova'da gerçekleştirilen genişletilmiş formattaki Afganistan görüşmelerinde Taliban heyetine başkanlık eden Hanefi, toplantıların ardından gazetecilere demeç verdi.
Hanefi, konuya ilişkin sorular karşısında Afganistan'daki hükümetin kapsayıcı olduğunu kaydetti.
Hanefi, konuya ilişkin sorular karşısında Afganistan'daki hükümetin kapsayıcı olduğunu kaydetti.
'Tanınmak için gereken tüm koşulları yerine getirdik'
Taliban heyetinde yer alan Dışişleri Bakan Vekili Emirhan Muttaki ise, Afganistan'da kurdukları hükümetin uluslararası toplum tarafından tanınması için gereken tüm koşulları yerine getirdiklerini iddia etti.
Muttaki, "Neden bizi resmi olarak tanımasınlar ki? Afganistan topraklarının tamamını kontrol ediyoruz ve hükümet olarak tüm şartları yerine getirdik ve tüm standartları karşılıyoruz" diye konuştu.
Muttaki, "Neden bizi resmi olarak tanımasınlar ki? Afganistan topraklarının tamamını kontrol ediyoruz ve hükümet olarak tüm şartları yerine getirdik ve tüm standartları karşılıyoruz" diye konuştu.
'Diğer ülkelerin güvenliğiyle ilgili yükümlülüklerimize bağlıyız'
Bu arada Muttaki, Taliban'ın Afganistan'daki durumun diğer ülkelerin güvenliğini tehdit etmesini önleme yükümlülüklerine bağlılığını koruduğunu söyledi.
Muttaki, "Afganistan, son 45 yıldır ilk kez tehditlerden korunuyor. Afganistan topraklarının diğer ülkelerin güvenliğini tehdit etmek için kullanılmasına izin vermeme yükümlülüğüne bağlılığımızı koruyoruz" ifadelerini kullandı.
Muttaki, Taliban'ın fiiliyattaki eylemleriyle Afganistan topraklarının üçüncü ülkelere karşı kullanılmayacağını kanıtladığını da savundu.
Moskova, Taliban hükümetinin mevcut yapısıyla kapsayıcı olduğu görüşünde değil. Nitekim Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Afganistan görüşmeleri için Moskova'ya gelen Taliban heyetiyle bugün yaptığı görüşmede Afganistan'daki tüm siyasi güçlerin yer aldığı kapsayıcı bir hükümet çağrısında bulunduğunu söylemişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Taliban heyetiyle yaptığı görüşmelerin Afganistan'daki durumu ve Taliban'ın niyetlerini daha iyi anlama amacı taşıdığını söylemişti.
Afganistan'daki durumun Rusya ve farklı oluşumlardaki müttefikleri için son derece önemli olduğunu kaydeden Peskov, bu nedenle Moskova'ya giden heyetle görüştüklerini belirtmişti.
Muttaki, "Afganistan, son 45 yıldır ilk kez tehditlerden korunuyor. Afganistan topraklarının diğer ülkelerin güvenliğini tehdit etmek için kullanılmasına izin vermeme yükümlülüğüne bağlılığımızı koruyoruz" ifadelerini kullandı.
Muttaki, Taliban'ın fiiliyattaki eylemleriyle Afganistan topraklarının üçüncü ülkelere karşı kullanılmayacağını kanıtladığını da savundu.
Moskova, Taliban hükümetinin mevcut yapısıyla kapsayıcı olduğu görüşünde değil. Nitekim Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov, Afganistan görüşmeleri için Moskova'ya gelen Taliban heyetiyle bugün yaptığı görüşmede Afganistan'daki tüm siyasi güçlerin yer aldığı kapsayıcı bir hükümet çağrısında bulunduğunu söylemişti.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov da, Taliban heyetiyle yaptığı görüşmelerin Afganistan'daki durumu ve Taliban'ın niyetlerini daha iyi anlama amacı taşıdığını söylemişti.
Afganistan'daki durumun Rusya ve farklı oluşumlardaki müttefikleri için son derece önemli olduğunu kaydeden Peskov, bu nedenle Moskova'ya giden heyetle görüştüklerini belirtmişti.
Peskov, Taliban'ın Rusya ve diğer ülkeler tarafından hukuken tanınmadığının, ancak fiiliyatta Afgan yönetimini oluşturduklarının altını çizmişti.