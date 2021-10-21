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FIFA ve UEFA karşı karşıya: Avrupa'dan Dünya Kupası resti
FIFA ve UEFA karşı karşıya: Avrupa'dan Dünya Kupası resti
Avrupa'daki bazı ulusal futbol federasyonları, FIFA Dünya Kupası'nın dört yıl yerine iki yılda bir yapılması planına karşı çıkarak, FIFA'dan ayrılmayı... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T12:25+0300
2021-10-21T12:28+0300
fifa
spor
avrupa
uefa
dünya kupası
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Associated Press'in (AP) haberine göre, Avrupa'daki bazı ülkelerin futbol federasyonları, Dünya Kupası'nın dört yıl yerine iki yılda bir yapılması durumunda FIFA'dan ayrılma kozunu kullanacak.FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Dünya Kupası'nın dört yerine iki yılda bir düzenlenmesi konusunu gündeminde tutmaya devam ediyor.Diğer taraftan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, FIFA Dünya Kupası'nın dört yılda bir yerine iki yıl arayla yapılması için yürütülen çalışmalara sıcak bakmıyor.Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesine karşı çıkan UEFA, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği sürecini başlatmıştı. FIFA Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi halinde, iki turnuvanın birbiriyle aynı yıl düzenlenmesi riski de bulunuyor.Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) de FIFA Dünya Kupası'nın dört yıl yerine iki yılda bir yapılmasının, futbol dışındaki branşların gelişimini baltalamasından endişelendiklerini belirtmişti.Her yaz küresel veya kıtasal çapta bir futbol turnuvasının oynanmasını öngören teklifin, aralık ayında üye federasyonlarca oylanması bekleniyor.
https://tr.sputniknews.com/20211011/real-madrid-kalecisi-courtoisdan-uefaya-futbolculari-degil-ceplerine-girecek-parayi-dusunuyorlar-1049717755.html
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fifa, avrupa, uefa, dünya kupası

FIFA ve UEFA karşı karşıya: Avrupa'dan Dünya Kupası resti

12:25 21.10.2021 (güncellendi: 12:28 21.10.2021)
© AAFIFA, futbol topu
FIFA, futbol topu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© AA
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Avrupa'daki bazı ulusal futbol federasyonları, FIFA Dünya Kupası'nın dört yıl yerine iki yılda bir yapılması planına karşı çıkarak, FIFA'dan ayrılmayı düşünüyor.
Associated Press'in (AP) haberine göre, Avrupa'daki bazı ülkelerin futbol federasyonları, Dünya Kupası'nın dört yıl yerine iki yılda bir yapılması durumunda FIFA'dan ayrılma kozunu kullanacak.
FIFA Başkanı Gianni Infantino, FIFA Dünya Kupası'nın dört yerine iki yılda bir düzenlenmesi konusunu gündeminde tutmaya devam ediyor.
Diğer taraftan, UEFA Başkanı Aleksander Ceferin, FIFA Dünya Kupası'nın dört yılda bir yerine iki yıl arayla yapılması için yürütülen çalışmalara sıcak bakmıyor.
Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesine karşı çıkan UEFA, 2028 Avrupa Futbol Şampiyonası'na ev sahipliği sürecini başlatmıştı. FIFA Dünya Kupası'nın iki yılda bir düzenlenmesi halinde, iki turnuvanın birbiriyle aynı yıl düzenlenmesi riski de bulunuyor.
Uluslararası Olimpiyat Komitesi (IOC) de FIFA Dünya Kupası'nın dört yıl yerine iki yılda bir yapılmasının, futbol dışındaki branşların gelişimini baltalamasından endişelendiklerini belirtmişti.
Her yaz küresel veya kıtasal çapta bir futbol turnuvasının oynanmasını öngören teklifin, aralık ayında üye federasyonlarca oylanması bekleniyor.
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