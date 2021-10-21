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https://tr.sputniknews.com/20211021/imamoglundan-bakan-kasapogluna-yanit-genclerimizin-sorunlari-vardir-bunlar-da-mizansen-degildir-1050055518.html
İmamoğlu'ndan Bakan Kasapoğlu'na yanıt: Gençlerimizin sorunları vardır, bunlar da mizansen değildir
İmamoğlu'ndan Bakan Kasapoğlu'na yanıt: Gençlerimizin sorunları vardır, bunlar da mizansen değildir
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdunda kalan öğrencilerin düzenlediği protestonun ardından İETT otobüs... 21.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-21T18:47+0300
2021-10-21T18:47+0300
türkiye
politika
istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
öğrenci
yurt
kyk
yanıt
ekrem imamoğlu
genç
mehmet muharrem kasapoğlu
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İmamoğlu, "Gençlerimiz, sorunları vardır. Gençlerimiz mutsuzdur. Gençlerimizin geleceğe dair bakışlarında ne yazık ki negatif bir takım düşünceleri vardır. Bunu tedavi etmek ve rehabilite etmek de bizim gibi yöneticilerin sorumluluğudur. İş birliğine ihtiyaç vardır. Gerçek durum budur. Bunlar da mizansen değildir" dedi.19 Ekim'de akşam saatlerinde Kanuni Sultan Süleyman Öğrenci Yurdu'nda öğrenciler, yavaş ve kotalı internet, yurt yakınlarında gasp ve yaralanma korkusu ile yemekler nedeniyle eyleme başlamıştı.Öğrencilerin eylemi gündemdeki yerini korurken; öğrencilere müjde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, “Ücretsiz internet sağladık İETT otobüs seferleri artırıldı Güvenlik için yola kamera ve aydınlatma çalışması yapılacak Zabıta ekiplerimiz de kontrolde olacaklar” ifadelerini kullandı.İBB Sözcüsü Murat Ongun, Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'nda öğrencilerin yaptığı eylem sonrasında İBB'nin yurt önüne kurduğu internet aracını bakanlığın kaldırmak istediğini açıkladı.İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB'nin yurdun önüne kurduğu ücretsiz mobil internet aracınız Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kaldırılmak istendiğini açıkladı.Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ongun, “Derdiniz üzüm mü yemek, bağcıyı mı dövmek? Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu önüne öğrenci kardeşlerimiz için kurduğumuz ücretsiz internet ağı sağlayan mobil aracımız İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü talimatıyla kaldırılmak isteniyor. Akıl alır gibi değil” ifadelerini kullandı.Kasapoğlu: Mizansene gerek yoktuGençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da İBB Başkanı İmamoğlu'nun Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdunda kalan öğrencilerin düzenlediği protestonun ardından İETT otobüs seferlerinin arttırıldığına dair paylaşımına tepki gösterdi.Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Göreviniz olan otobüs ve aydınlatma hizmetlerini geç de olsa yerine getirmeniz sevindirici. Ancak, 9 gün önce İBB'ye ilettiğimiz otobüs seferlerinin artırılması talebini yerine getirmek için mizansene gerek yoktu" ifadelerini kullandı.Kasapoğlu paylaşımında, İstanbul Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden, 11 Ekim 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen, yurt öğrencilerinin ulaşımına ilişkin talep dilekçesine de yer verdi.İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise talepleri nedeniyle dün eylem gerçekleştiren öğrencilere ilişkin şu açıklamada bulunmuştu:"Dün gece haklı talepleri için eylem yapan Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdu öğrencilere söz vermiştim. Bugün ücretsiz internet sağladık, İETT otobüs seferleri artırıldı, güvenlik için yola kamera ve aydınlatma çalışması yapılacak. Zabıta ekiplerimiz de kontrolde olacaklar."Mecidiyeköy meydanı incelemesinde soruları yanıtlayan İmamoğlu'na gazeteciler Başakşehir’deki Kanuni Sultan Süleyman Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu’nda eylem yapan öğrencilerin talepleri doğrultusunda İBB tarafından internet sağlamak için konulan araç nedeniyle yaşanan krizi sordu.İmamoğlu, bu soruya, “Günün sonunda ben ilgili kişilerin, kurumların başındaki insanların sözleriyle çok ilgilenmiyorum. İlgilendiğim şey; hizmet sunmak. Gençlerimizin bir ihtiyacı varsa, çözümünde, İstanbul'da en üst düzeyde teknolojiye ve kabiliyete sahip kurumuyuz. Dolayısıyla biz, yurtlarda gençlerin internet imkanlarını sınırsız ve kapasitesi yüksek hale getirme konusuna talibiz. KYK’nun yurtlarına hizmet vermeye hazırız. Bu bağlamda, ister işin başında bir bakan olsun, ister işin başında bir genel müdür ya da il müdürü olsun, kapımız ardına kadar açıktır. Her türlü iş birliğine varız. Kapatacağımız bir açık, ortadan kaldıracağımız bir eksiklik, gençlerimizin ihtiyaç duyduğu bir şeyi tamamlama becerisi hepimizin sorumluluğu.Biz bu sürece, bu bağlamda bakıyoruz. Gençlerimizin sorunları vardır. Gençlerimiz mutsuzdur. Gençlerimizin geleceğe dair bakışlarında ne yazık ki negatif bir takım düşünceleri vardır. Bunu tedavi etmek ve rehabilite etmek de bizim gibi yöneticilerin sorumluluğudur. İş birliğine ihtiyaç vardır. Gerçek durum budur. Bunlar da mizansen değildir. Bu durumu düzeltmek de hepimizin sorumluluğudur. Biz, o göreve talibiz. Bıraksınlar, müsaade etsinler. Yazışmaları da yapın dedim arkadaşlara. Biz, destek olmak istiyoruz. Gençlerimize nasıl ki İstanbul’da en ucuz öğrenci ulaşımını sunduk, nasıl ki İstanbul tarihinde ilk defa İBB olarak yurt imkanı sunduk, bu anlamda da destek olmak istiyoruz. İşin özeti budur. Lütfen destek olsunlar" şeklinde yanıt verdi.
https://tr.sputniknews.com/20211020/imamoglu-muhtarlarimiz-ilce-meclislerine-katilsin-onerge-hakki-olsun-1050023938.html
https://tr.sputniknews.com/20211021/imamoglundan-bahceliye-benim-oraya-niye-gittigimi-sorgulayacagina-tebrik-telefonu-acsaydi-1050046335.html
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politika, istanbul büyükşehir belediyesi (ibb), öğrenci, yurt, kyk, yanıt, ekrem imamoğlu, genç, mehmet muharrem kasapoğlu

İmamoğlu'ndan Bakan Kasapoğlu'na yanıt: Gençlerimizin sorunları vardır, bunlar da mizansen değildir

18:47 21.10.2021
© Fotoğraf : Twitter/Ekrem İmamoğluEkrem İmamoğlu
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
© Fotoğraf : Twitter/Ekrem İmamoğlu
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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdunda kalan öğrencilerin düzenlediği protestonun ardından İETT otobüs seferlerinin arttırıldığına dair paylaşımına "Mizansene gerek yoktu" diye yazan gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu'na yanıt verdi.
İmamoğlu, "Gençlerimiz, sorunları vardır. Gençlerimiz mutsuzdur. Gençlerimizin geleceğe dair bakışlarında ne yazık ki negatif bir takım düşünceleri vardır. Bunu tedavi etmek ve rehabilite etmek de bizim gibi yöneticilerin sorumluluğudur. İş birliğine ihtiyaç vardır. Gerçek durum budur. Bunlar da mizansen değildir" dedi.
19 Ekim'de akşam saatlerinde Kanuni Sultan Süleyman Öğrenci Yurdu'nda öğrenciler, yavaş ve kotalı internet, yurt yakınlarında gasp ve yaralanma korkusu ile yemekler nedeniyle eyleme başlamıştı.
Öğrencilerin eylemi gündemdeki yerini korurken; öğrencilere müjde İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan geldi.
Sosyal medya hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, “Ücretsiz internet sağladık İETT otobüs seferleri artırıldı Güvenlik için yola kamera ve aydınlatma çalışması yapılacak Zabıta ekiplerimiz de kontrolde olacaklar” ifadelerini kullandı.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu'nda öğrencilerin yaptığı eylem sonrasında İBB'nin yurt önüne kurduğu internet aracını bakanlığın kaldırmak istediğini açıkladı.
İBB Sözcüsü Murat Ongun, İBB'nin yurdun önüne kurduğu ücretsiz mobil internet aracınız Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından kaldırılmak istendiğini açıkladı.
Sosyal medya hesabından açıklama yapan Ongun, “Derdiniz üzüm mü yemek, bağcıyı mı dövmek? Kanuni Sultan Süleyman KYK Yurdu önüne öğrenci kardeşlerimiz için kurduğumuz ücretsiz internet ağı sağlayan mobil aracımız İl Gençlik ve Spor Müdürlüğü talimatıyla kaldırılmak isteniyor. Akıl alır gibi değil” ifadelerini kullandı.
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
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İmamoğlu: Muhtarlarımız ilçe meclislerine katılsın, önerge hakkı olsun
Dün, 23:37

Kasapoğlu: Mizansene gerek yoktu

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu da İBB Başkanı İmamoğlu'nun Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdunda kalan öğrencilerin düzenlediği protestonun ardından İETT otobüs seferlerinin arttırıldığına dair paylaşımına tepki gösterdi.
Bakan Kasapoğlu, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Göreviniz olan otobüs ve aydınlatma hizmetlerini geç de olsa yerine getirmeniz sevindirici. Ancak, 9 gün önce İBB'ye ilettiğimiz otobüs seferlerinin artırılması talebini yerine getirmek için mizansene gerek yoktu" ifadelerini kullandı.
Kasapoğlu paylaşımında, İstanbul Valiliği Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nden, 11 Ekim 2021 tarihinde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderilen, yurt öğrencilerinin ulaşımına ilişkin talep dilekçesine de yer verdi.
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ise talepleri nedeniyle dün eylem gerçekleştiren öğrencilere ilişkin şu açıklamada bulunmuştu:
"Dün gece haklı talepleri için eylem yapan Kanuni Sultan Süleyman KYK yurdu öğrencilere söz vermiştim. Bugün ücretsiz internet sağladık, İETT otobüs seferleri artırıldı, güvenlik için yola kamera ve aydınlatma çalışması yapılacak. Zabıta ekiplerimiz de kontrolde olacaklar."
Ekrem İmamoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 21.10.2021
POLİTİKA
İmamoğlu'ndan Bahçeli'ye: Benim oraya niye gittiğimi sorgulayacağına, tebrik telefonu açsaydı
15:16
Mecidiyeköy meydanı incelemesinde soruları yanıtlayan İmamoğlu'na gazeteciler Başakşehir’deki Kanuni Sultan Süleyman Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) Yurdu’nda eylem yapan öğrencilerin talepleri doğrultusunda İBB tarafından internet sağlamak için konulan araç nedeniyle yaşanan krizi sordu.
İmamoğlu, bu soruya, “Günün sonunda ben ilgili kişilerin, kurumların başındaki insanların sözleriyle çok ilgilenmiyorum. İlgilendiğim şey; hizmet sunmak. Gençlerimizin bir ihtiyacı varsa, çözümünde, İstanbul'da en üst düzeyde teknolojiye ve kabiliyete sahip kurumuyuz. Dolayısıyla biz, yurtlarda gençlerin internet imkanlarını sınırsız ve kapasitesi yüksek hale getirme konusuna talibiz. KYK’nun yurtlarına hizmet vermeye hazırız. Bu bağlamda, ister işin başında bir bakan olsun, ister işin başında bir genel müdür ya da il müdürü olsun, kapımız ardına kadar açıktır. Her türlü iş birliğine varız. Kapatacağımız bir açık, ortadan kaldıracağımız bir eksiklik, gençlerimizin ihtiyaç duyduğu bir şeyi tamamlama becerisi hepimizin sorumluluğu.
Biz bu sürece, bu bağlamda bakıyoruz. Gençlerimizin sorunları vardır. Gençlerimiz mutsuzdur. Gençlerimizin geleceğe dair bakışlarında ne yazık ki negatif bir takım düşünceleri vardır. Bunu tedavi etmek ve rehabilite etmek de bizim gibi yöneticilerin sorumluluğudur. İş birliğine ihtiyaç vardır. Gerçek durum budur. Bunlar da mizansen değildir. Bu durumu düzeltmek de hepimizin sorumluluğudur. Biz, o göreve talibiz. Bıraksınlar, müsaade etsinler. Yazışmaları da yapın dedim arkadaşlara. Biz, destek olmak istiyoruz. Gençlerimize nasıl ki İstanbul’da en ucuz öğrenci ulaşımını sunduk, nasıl ki İstanbul tarihinde ilk defa İBB olarak yurt imkanı sunduk, bu anlamda da destek olmak istiyoruz. İşin özeti budur. Lütfen destek olsunlar" şeklinde yanıt verdi.
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