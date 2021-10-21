https://tr.sputniknews.com/20211021/muharrem-ince-bakariz-durumumuza-50-arti-1-alamiyoruz-biz-de-variz-ittifaka-deriz-1050060634.html

Muharrem İnce: Bakarız durumumuza 50 artı 1 alamıyoruz, 'biz de varız ittifaka' deriz

Muharrem İnce: Bakarız durumumuza 50 artı 1 alamıyoruz, 'biz de varız ittifaka' deriz

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, 54 ilde teşkilatlanma çalışmalarını tamamladıklarını belirterek, 2023 yılındaki seçimlere birkaç ay kala ittifak... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T21:01+0300

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politika

muharrem ince

ittifak

memleket partisi

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Balıkesir Öğretmenevi'nde basın mensuplarına gündemi değerlendiren İnce, Türkiye'nin yargısının bağımsız olması gerektiğini söyledi.'İzmir Marşı ile Mehter Marşı'nı yarıştırmayacağız'Türkiye'nin şahlanışa, teknolojik gelişmelere, beyin göçünü durdurmaya ihtiyacının olduğunu savunan İnce, "Türkiye'yi kutuplaşmadan çıkarıp uzlaştıracağız. Biz, bunu başaracağız. İzmir Marşı ile Mehter Marşı'nı yarıştırmayacağız. İzmir Marşı, Mehter Marşı'nın alternatifi değildir. 'Fatih'i sevenler, Atatürk'ü sevenler' olmaz. Fatih de bizim Atatürk de bizim; İzmir Marşı da bizim, Mehter Marşı da bizim" ifadesini kullandı.'Muhalefetin beslemesi medya'Vergi kanunlarına ilişkin düzenleme içeren kanun teklifinin TBMM Genel Kurulunda kabul edilmesine değinen İnce, şöyle konuştu:'8-10 kişi bir araya gelecekler, Erdoğan'ı yenecekler'Muharrem İnce, ortada seçim yokken, birkaç yıl sonrası için şimdiden ittifak yapılmasını doğru bulmadığını ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:'Özgüvenimiz, Allah'a şükür yerinde ama yüzde 10 bence yüksek'İnce, bir gazetecinin seçim barajının düşürülmesi tartışmalarıyla ilgili sorusunu yanıtladı.Yeni kurulan bir parti oldukları için baraj konusunda yanlış anlaşılmak istemediklerini, baraj korkularının olmadığını vurgulayan İnce, "Hiç öyle bir derdimiz yok. Özgüvenimiz, Allah'a şükür yerinde ama 'Yüzde 10 yüksek mi?' dersen bence yüksek. Öteden beri savunduğumuz bir şey bu. Temsilde adalet, yönetimde istikrar diyoruz. 50 artı 1 alan yönetimde istikrar oluyorsa, temsilde adalet olmuyor burada. Yüzde 9,5 dışarıda kalıyor. Bu doğru değil, bu düşmeli" değerlendirmesinde bulundu.İnce, 'Biz ne 'Cumhur ne Millet, tek yol Memleket' diyoruz' demiştiMuharrem İnce, geçtiğimiz günlerde Bartın ziyareti sırasında gazetecilerin sorusu üzerine, "Cumhur İttifakı'nda olmayacağımız kesin. Biz ne 'Cumhur ne Millet, tek yol Memleket' diyoruz. İttifaklar seçim döneminde yapılmalıdır. Ortada daha seçim yokken ittifakları doğru bulmuyorum. O zaman kapatsınlar partileri, bir parti yapsınlar. Her siyasi partinin bir iddiası olacak. Biz 50 artı 1 alıp tek başımıza memleketi yöneteceğimize inanıyoruz. Yola böyle çıkıyoruz" yanıtını vermişti.

https://tr.sputniknews.com/20211014/muharrem-ince-az-once-zaytung-haberi-esprisi-yapmistim-baktim-gercek-olmus-1049803621.html

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muharrem ince, ittifak, memleket partisi