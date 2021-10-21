https://tr.sputniknews.com/20211021/nuri-sahin-futbolu-birakma-kararim-yanlis-anlasildi-lisansim-hala-devam-ediyor-1050040738.html

Nuri Şahin: Futbolu bırakma kararım yanlış anlaşıldı, lisansım hala devam ediyor

Nuri Şahin: Futbolu bırakma kararım yanlış anlaşıldı, lisansım hala devam ediyor

Nuri Şahin, futbolu bırakma kararının yanlış anlaşıldığını belirterek, "Lisansım hala devam ediyor. Gerektiği zaman sahada takıma katkı sağlayabilirim" dedi... 21.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-21T13:25+0300

2021-10-21T13:25+0300

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nuri şahin

spor

futbol

stefan kuntz

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Fraport TAV Antalyaspor Futbol Sorumlusu Nuri Şahin, kulübün Döşemealtı ilçesindeki Atilla Vehbi Konuk Tesisleri'nde düzenlediği basın toplantısında, kendisinde yeni bir heyecana neden olan teklifi başarabileceğini düşündüğü için kabul ettiğini söyledi.Kısa vadedeki hedefinin takımı iyi duruma getirmek ve maçları kazanmak olduğunu dile getiren Şahin, oyuncuların performansını yükselterek Antalyaspor'a ve Türk futboluna katkı sağlamak istediğini ifade etti.Uzun vadede ise altyapıya önem vererek yetenekli futbolcuları Türk futboluna kazandırmak istediğini dile getiren Şahin, Antalya şehrinin ismini çok daha farklı platformlarda duyurmayı amaçladığını kaydetti.‘Kendime en yakın bulduğum isim Jurgen Klopp’Kariyerinde dünyanın en iyi ve kaliteli hocalarıyla çalıştığını aktaran Şahin, şöyle konuştu:‘Beni bu göreve getirmek cesaret isteyen bir karardı’Bir gazetecinin, "Futbolu bıraktığınızı açıkladınız? Hoca oldunuz. Nasıl bir hissiyat?" sorusuna Şahin, şu yanıtı verdi:Hayatta her şeyi çok erken yaşadığına dikkati çeken Şahin, çok erken profesyonel olduğunu, erken evlendiğini ve baba olduğunu ve yine erken teknik direktörlük görevini üstlendiğini vurguladı. Şahin, eşiyle ve değer verdiği insanlarla konuşarak karara vardığını ve bu kararını "İyi ki de almışız" şeklinde değerlendirdiğini belirtti.‘İlk maçı kazanmayı çok isterdim’Futbolda bir takımın sadece ofansif ya da defansif bir şekilde oynamasını doğru bulmadığının altını çizen Şahin, "Görevimiz sahaya çıktığımız zaman maç kazanmak. Yeri geldiği zaman defansta yapacağız önde de basacağız. Sadece ofansif, defansif diye bir şey yok. Futbol çok gelişti. Her takım bir şeyler deniyor. 10 sene öncesi ile futbol inanılmaz değişti. Her ülke belli bir şey oynamaya çalışıyor. Sadece ofansif, defansif oynamak maç kazandırmaz. Benim anlayışım topun bizde kalmasını istiyorum. Keyif alalım istiyorum. Rakip üzerine geldiği zaman kaleyi de korumayı bilmemiz gerekiyor" diye konuştu.Sivasspor maçında Rıza Çalımbay'ın kendisini çok sıcak karşıladığını anlatan Şahin, "Ne zaman istersem onu arayabileceğimi söyledi. Bunlar çok değerli şeyler. Ona teşekkür ediyorum. Sivasspor karşısında maçı kazanmak için bir plan uyguladık. Yanlış kararla yani ilk haftadan hakemi eleştiriyor gibi algılanmasın. Onlar da insan. Maçtan sonra beraberlik iyi bir skordu ama ben kazanamadığımız için üzüldüm. İlk maçı kazanmayı çok isterdim" ifadelerini kullandı.Kuntz açıklaması: Doğru bir kararŞahin, A Milli Futbol Takımı'na teknik direktör Stefan Kuntz'un getirilmesini de değerlendirdi:

https://tr.sputniknews.com/20211019/nuri-sahin-futbolu-birakti-bu-hayata-dair-neyim-varsa-o-yesil-saha-ve-o-mesin-yuvarlak-verdi-1049952316.html

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nuri şahin, futbol, stefan kuntz