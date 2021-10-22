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ABD Kongre üyelerinden Dışişleri Bakanı Blinken'a mektup: Türkiye'ye F-16 satmayın
ABD Kongre üyelerinden Dışişleri Bakanı Blinken'a mektup: Türkiye'ye F-16 satmayın
ABD'de Kongre üyeleri, Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçaklarının satışının engellenmesi için Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'a mektup yazdı. 22.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-22T22:04+0300
2021-10-22T22:04+0300
dünya
abd
türkiye
f-35
antony blinken
f-16
mektup
s-400
kongre
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Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle ABD'nin F-35 programından çıkarılmasının ardından başlayan kriz sürüyor.'ABD, Erdoğan yönetiminin hesap vermekten kaçmasına izin veremez'Euronews'in haberine göre, ABD'de Kongre üyeleri, Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçaklarının satışının engellenmesi için Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'a mektup yazdı.Milletvekilleri, Blinken'ı hem yeni F-16 savaş uçaklarının satılmasını hem de mevcut olanların iyileştirilmesine karşı çıkmaya çağırıyor.Mektupta, "ABD, Erdoğan yönetiminin ABD yasalarını ve NATO ittifakının standartlarını ihlal ettiği için hesap vermekten kaçmasına izin veremez" deniliyor.Vekiller, Rusya'dan S-400 aldığı için CAATSA yaptırımları uygulanan Türkiye'ye F-16'ların verilmesinin Washington'ın politikasıyla ilgili 'şüphe uyandıracağı' uyarısı yapıyor.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ekim'de, "yeni F-16'lar alarak filomuzu genişleteceğiz" demişti.Mektupta, "Türkiye'nin talebinin medyada geniş yer bulması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat yaptığı açıklamaların, bu olası satışa muhalefetimizi ifade etmek için yeterli bir temel oluşturduğuna inanıyoruz." denildi.
https://tr.sputniknews.com/20211022/abd-temsilciler-meclisinden-trumpin-eski-danismaninin-kongreyi-tahkir-ile-suclanmasi-tavsiyesi-1050069606.html
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abd, türkiye, f-35, antony blinken, f-16, mektup, s-400, kongre

ABD Kongre üyelerinden Dışişleri Bakanı Blinken'a mektup: Türkiye'ye F-16 satmayın

22:04 22.10.2021
© AFP 2021F-15 - Japon hava kuvvetleri
F-15 - Japon hava kuvvetleri - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
© AFP 2021
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ABD'de Kongre üyeleri, Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçaklarının satışının engellenmesi için Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'a mektup yazdı.
Türkiye'nin Rusya'dan aldığı S-400 hava savunma sistemi nedeniyle ABD'nin F-35 programından çıkarılmasının ardından başlayan kriz sürüyor.

'ABD, Erdoğan yönetiminin hesap vermekten kaçmasına izin veremez'

Euronews'in haberine göre, ABD'de Kongre üyeleri, Türkiye'ye yeni F-16 savaş uçaklarının satışının engellenmesi için Dışişleri Bakanı Anthony Blinken'a mektup yazdı.
Milletvekilleri, Blinken'ı hem yeni F-16 savaş uçaklarının satılmasını hem de mevcut olanların iyileştirilmesine karşı çıkmaya çağırıyor.
Mektupta, "ABD, Erdoğan yönetiminin ABD yasalarını ve NATO ittifakının standartlarını ihlal ettiği için hesap vermekten kaçmasına izin veremez" deniliyor.
Vekiller, Rusya'dan S-400 aldığı için CAATSA yaptırımları uygulanan Türkiye'ye F-16'ların verilmesinin Washington'ın politikasıyla ilgili 'şüphe uyandıracağı' uyarısı yapıyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan 17 Ekim'de, "yeni F-16'lar alarak filomuzu genişleteceğiz" demişti.
Mektupta, "Türkiye'nin talebinin medyada geniş yer bulması ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bizzat yaptığı açıklamaların, bu olası satışa muhalefetimizi ifade etmek için yeterli bir temel oluşturduğuna inanıyoruz." denildi.
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