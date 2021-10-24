https://tr.sputniknews.com/20211024/alman-politikacilardan-cumhurbaskani-erdoganin-aciklamalarina-tepki-yaptirim-uygulansin-1050124723.html

Alman politikacılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına tepki: 'Yaptırım uygulansın'

Alman politikacılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına tepki: 'Yaptırım uygulansın'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kavala bildirisine imza atan on ülkenin büyükelçilerini 'istenmeyen kişi' ilan etme kararının yankıları sürüyor... 24.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-24T12:48+0300

2021-10-24T12:48+0300

2021-10-24T12:48+0300

dünya

avrupa

almanya

recep tayyip erdoğan

ab

açıklama

büyükelçi

tepki

osman kavala

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, aralarında Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'un da bulunduğu 10 Büyükelçiyi ‘istenmeyen kişi' ilan etmesi’ne Avrupa'dan tepkiler gelmeye devam ediyor.Bild gazetesi, bu durumun Alman politikacılar arasında rahatsızlığa yol açtığını ifade ederken, sert bir şekilde kınanma çağrısı yapıldığını duyurdu.Bild’in aktardığına göre, Almanya Federal Meclis Başkan Yardımcısı Yeşiller partili Claudia Roth ise Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını talep etti. Roth, açıklamasında, “Erdoğan’ın kendisini eleştirenlere karşı vicdansız tutumu hiçbir engel tanımıyor” ifadesinde bulunurken, Erdoğan’ın 'otoriter çizgisine' uluslararası arenada karşı çıkılması gerektiğini savundu. Roth ayrıca, Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı alınmasını ve savunma ürünleri ihracatının durdurulmasını talep etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü Eskişehir'de toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye, Türkiye! Burada kalkıp da Dışişleri'ne gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. 'Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Zira, bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler" açıklamasında bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211024/avrupa-parlamentosu-baskanindan-turkiyeye-osman-kavala-mesaji-gozumuz-korkmayacak-1050124033.html

https://tr.sputniknews.com/20211023/erdogan--1050109331.html

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avrupa, almanya, recep tayyip erdoğan, ab, açıklama, büyükelçi, tepki, osman kavala