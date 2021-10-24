https://tr.sputniknews.com/20211024/alman-politikacilardan-cumhurbaskani-erdoganin-aciklamalarina-tepki-yaptirim-uygulansin-1050124723.html
Alman politikacılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına tepki: 'Yaptırım uygulansın'
Alman politikacılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına tepki: 'Yaptırım uygulansın'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kavala bildirisine imza atan on ülkenin büyükelçilerini 'istenmeyen kişi' ilan etme kararının yankıları sürüyor... 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T12:48+0300
2021-10-24T12:48+0300
2021-10-24T12:48+0300
dünya
avrupa
almanya
recep tayyip erdoğan
ab
açıklama
büyükelçi
tepki
osman kavala
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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, aralarında Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'un da bulunduğu 10 Büyükelçiyi ‘istenmeyen kişi' ilan etmesi’ne Avrupa'dan tepkiler gelmeye devam ediyor.Bild gazetesi, bu durumun Alman politikacılar arasında rahatsızlığa yol açtığını ifade ederken, sert bir şekilde kınanma çağrısı yapıldığını duyurdu.Bild’in aktardığına göre, Almanya Federal Meclis Başkan Yardımcısı Yeşiller partili Claudia Roth ise Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını talep etti. Roth, açıklamasında, “Erdoğan’ın kendisini eleştirenlere karşı vicdansız tutumu hiçbir engel tanımıyor” ifadesinde bulunurken, Erdoğan’ın 'otoriter çizgisine' uluslararası arenada karşı çıkılması gerektiğini savundu. Roth ayrıca, Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı alınmasını ve savunma ürünleri ihracatının durdurulmasını talep etti.Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü Eskişehir'de toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye, Türkiye! Burada kalkıp da Dışişleri'ne gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. 'Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Zira, bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler" açıklamasında bulunmuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211024/avrupa-parlamentosu-baskanindan-turkiyeye-osman-kavala-mesaji-gozumuz-korkmayacak-1050124033.html
https://tr.sputniknews.com/20211023/erdogan--1050109331.html
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avrupa, almanya, recep tayyip erdoğan, ab, açıklama, büyükelçi, tepki, osman kavala
Alman politikacılardan Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarına tepki: 'Yaptırım uygulansın'
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kavala bildirisine imza atan on ülkenin büyükelçilerini 'istenmeyen kişi' ilan etme kararının yankıları sürüyor. Almanya'da siyasi partiler, Erdoğan'ın kararına tepki gösterirken, Türkiye'ye yaptırım çağrısı yaptı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, aralarında Almanya’nın Ankara Büyükelçisi Jürgen Schulz'un da bulunduğu 10 Büyükelçiyi ‘istenmeyen kişi' ilan etmesi’ne Avrupa'dan tepkiler gelmeye devam ediyor.
Bild gazetesi, bu durumun Alman politikacılar arasında rahatsızlığa yol açtığını ifade ederken, sert bir şekilde kınanma çağrısı yapıldığını duyurdu.
Bild’in aktardığına göre, Almanya Federal Meclis Başkan Yardımcısı Yeşiller partili Claudia Roth ise Türkiye’ye yaptırım uygulanmasını talep etti.
Roth, açıklamasında, “Erdoğan’ın kendisini eleştirenlere karşı vicdansız tutumu hiçbir engel tanımıyor” ifadesinde bulunurken, Erdoğan’ın 'otoriter çizgisine' uluslararası arenada karşı çıkılması gerektiğini savundu.
Roth ayrıca, Türkiye’ye yönelik yaptırım kararı alınmasını ve savunma ürünleri ihracatının durdurulmasını talep etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, cumartesi günü Eskişehir'de toplu açılış töreninde yaptığı konuşmada, "Kavala dediğin Soros'un Türkiye şubesi. 10 büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı'na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir ya? Siz burayı ne zannediyorsunuz? Burası Türkiye, Türkiye! Burada kalkıp da Dışişleri'ne gelip talimat verme gibi bir yola giremezsiniz. Gerekli talimatı ben de Dışişleri Bakanımıza verdim. 'Bu 10 tane büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmelerini hemen halledeceksiniz' dedim. Zira, bunlar Türkiye'yi tanıyacaklar, anlayacaklar, bilecekler. Türkiye'yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler" açıklamasında bulunmuştu.