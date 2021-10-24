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https://tr.sputniknews.com/20211024/intihar-ettigi-one-surulen-kadinin-kizi-annemi-babam-oldurdu-1050125077.html
İntihar ettiği öne sürülen kadının kızı: Annemi babam öldürdü
İntihar ettiği öne sürülen kadının kızı: Annemi babam öldürdü
Ardahan'da geçen ay intihar ettiği öne sürülen Özlem C.'nin kızları, annelerinin babaları tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Özlem C.'nin yakınları... 24.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-24T13:04+0300
2021-10-24T13:04+0300
türkiye
ardahan
kadın cinayeti
kız
çocuk
kadın cinayetleri
baba
anne
intihar
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Özlem C. ve Sezgin C. Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 18 yıl önce görücü usulu ile evlendiler. Bu evlilikten 2 de çocukları oldu. Özlem C'nin yakınlarının iddiasına göre Sezgin C, Özlem C'ye evliliklerinin ilk gününden itibaren şiddet uygulamaya başladı, şiddetin boyutu her geçen gün arttı. Özlem C. gördüğü şiddetten kaçmak için geçen sene Esenyurt'ta yaşayan ağabeyi Harun Kulu'nun yanına taşındı. Özlem C. 6 ay 10 gün boyunca ağabeyiyle Esenyurt'ta yaşadı. Ağabeyiyle yaşadığı süreçte, eşi Sezgin C'ye boşanma davası açtı. Sezgin C'nin çocuklarına zarar vereceğinden endişe duyan 35 yaşındaki kadın boşanma davasını geri çekerek, Ardahan'a döndü. 2 çocuk annesi kadının Ardahan'a dönüşünden yaklaşık 1 sene sonra, 27 Eylül 2021 tarihinde Özlem C. ve Sezgin C'nin kızlarının iddiasına göre anne ve babalarının arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. 18 ve 14 yaşındaki çocuklar, annelerinin babaları tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü öne sürdü. Büşra C, amcasının eşinin durumu kolluk kuvvetlerine haber verilmeden önce eve gelerek, kendilerini yalan ifade vermeleri gerektiği yönünde konuştuğunu iddia etti.Olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Özlem C. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özlem C'nin hayatını kaybetmesinin ardından Sezgin C ve kızları Elif Azra C, Büşra C karakolda ifade verdi. 'Niye serbest bıraktılar?'28 Eylül'de Sezgin C serbest bırakıldı. 18 yaşındaki Elif Azra C. "Benim annem ölürken acı çekti. Adalete bak, babamı serbest bıraktılar. Benim anlamadığım babamın parmak izi bıçakta çıktı, niye serbest bıraktılar?' diye konuştu. 2 kız kardeş babalarının evinde kalmak istemediklerini söyleyerek Ardahan'da yaşayan teyzelerinin evine yerleşti.Özlem C'nin ağabeyi Harun Kulu "Kız kardeşim evliliğinin her günü hemen hemen şiddet ve küfürlere maruz kaldı. Ben ayrılmasını söyledim. Kız kardeşim çocukları için boşanmadı. Ben Sezgin C. Özlem'i dövdüğünde yakasına yapışırdım o da bana 'Ben kabadayıyım, ben yiğitim' diyerek dövmeye devam etti. Kız kardeşim hep çocukları düşünerek Sezgin'den boşanmadı. 27 Eylül sabahı, sofra hazırlarken Sezgin ile tartışıyor. Sezgin Özlem'e küfür ediyor, kız kardeşim de eline kaşıkla vurmuş. Sezgin C 'Vay sen bana nasıl vurursun? Karım nasıl bana kaşıkla vurur?' diyerek kalkıp mutfaktan bıçağı almış koridorda bıçaklamış" dedi.Harun Kulu, "Çocukları babalarının yanına gitmek istemiyorlar, çok korkuyorlar. Serbest bırakılmasından da çok endişeliler. Kız kardeşimin bıçaklandığı gün, küçük kızları annesinin üzerine kapanarak annesini korumaya çalışmış. Sezgin çocuklar birisine haber vermesin diye kapıyı kitleyip ağabeyini ve yengesini arayarak 'Ne yapacağız?' diyerek olayı anlatmış.Sezgin'in yengesi gelmiş eve, çocukları tehdit etmiş 'Yanlış ifade verin, babam bıçakladı demeyin' demiş. Sezgin C. aynı gece serbest bırakıldı. Ben kız kardeşimi İstanbul'a getirdim beni şikayet ettiler 'Karımı kaçırdı' diye ben gittim 1 gece nezarethanede yattım. Adam kız kar kardeşimi öldürdü içeride yatmadı. Çocuklara şiddet uyguluyordu. Kız kardeşim çocukları için bunlara katlandı çocukları için hayatını kaybetti. Adam serbest, bu adam 1-2 ay yatıp çıksa yarın bir gün yine birisiyle evlenecek" şeklinde konuştu.
https://tr.sputniknews.com/20211011/istanbulda-kadin-cinayeti-esini-oldurup-basinda-bekledi-1049722621.html
https://tr.sputniknews.com/20211020/kiliste-kadin-cinayeti-esinin-doverek-komalik-ettigi-20-gunluk-anne-hayatini-kaybetti-1050017100.html
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ardahan, kadın cinayeti, kız, çocuk, kadın cinayetleri, baba, anne, intihar

İntihar ettiği öne sürülen kadının kızı: Annemi babam öldürdü

13:04 24.10.2021
© DHAİntihar ettiği öne sürülen kadının kızı: Annemi babam öldürdü
İntihar ettiği öne sürülen kadının kızı: Annemi babam öldürdü - Sputnik Türkiye, 1920, 24.10.2021
© DHA
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Ardahan'da geçen ay intihar ettiği öne sürülen Özlem C.'nin kızları, annelerinin babaları tarafından öldürüldüğünü iddia etti. Özlem C.'nin yakınları tarafından çekilen videoda, 14 yaşındaki Büşra C., "Babam cebinde bıçak saklıyordu. Biz de kapıyı açmaya çalışıyorduk. Arkamızı dönünce babamın bıçağı anneme saplamış olduğunu gördük" dedi.
Özlem C. ve Sezgin C. Ardahan'ın Çıldır ilçesinde 18 yıl önce görücü usulu ile evlendiler. Bu evlilikten 2 de çocukları oldu. Özlem C'nin yakınlarının iddiasına göre Sezgin C, Özlem C'ye evliliklerinin ilk gününden itibaren şiddet uygulamaya başladı, şiddetin boyutu her geçen gün arttı.
Özlem C. gördüğü şiddetten kaçmak için geçen sene Esenyurt'ta yaşayan ağabeyi Harun Kulu'nun yanına taşındı. Özlem C. 6 ay 10 gün boyunca ağabeyiyle Esenyurt'ta yaşadı. Ağabeyiyle yaşadığı süreçte, eşi Sezgin C'ye boşanma davası açtı. Sezgin C'nin çocuklarına zarar vereceğinden endişe duyan 35 yaşındaki kadın boşanma davasını geri çekerek, Ardahan'a döndü.
2 çocuk annesi kadının Ardahan'a dönüşünden yaklaşık 1 sene sonra, 27 Eylül 2021 tarihinde Özlem C. ve Sezgin C'nin kızlarının iddiasına göre anne ve babalarının arasında tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüştü. 18 ve 14 yaşındaki çocuklar, annelerinin babaları tarafından bıçaklanarak öldürüldüğünü öne sürdü. Büşra C, amcasının eşinin durumu kolluk kuvvetlerine haber verilmeden önce eve gelerek, kendilerini yalan ifade vermeleri gerektiği yönünde konuştuğunu iddia etti.
Olayın ardından ambulansla hastaneye kaldırılan Özlem C. yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. Özlem C'nin hayatını kaybetmesinin ardından Sezgin C ve kızları Elif Azra C, Büşra C karakolda ifade verdi.
İstanbul'da kadın cinayeti: Eşini öldürüp başında bekledi - Sputnik Türkiye, 1920, 11.10.2021
TÜRKİYE
İstanbul'da kadın cinayeti: Eşini öldürüp başında bekledi
11 Ekim, 19:35

'Niye serbest bıraktılar?'

28 Eylül'de Sezgin C serbest bırakıldı. 18 yaşındaki Elif Azra C. "Benim annem ölürken acı çekti. Adalete bak, babamı serbest bıraktılar. Benim anlamadığım babamın parmak izi bıçakta çıktı, niye serbest bıraktılar?' diye konuştu. 2 kız kardeş babalarının evinde kalmak istemediklerini söyleyerek Ardahan'da yaşayan teyzelerinin evine yerleşti.
Özlem C'nin ağabeyi Harun Kulu "Kız kardeşim evliliğinin her günü hemen hemen şiddet ve küfürlere maruz kaldı. Ben ayrılmasını söyledim. Kız kardeşim çocukları için boşanmadı. Ben Sezgin C. Özlem'i dövdüğünde yakasına yapışırdım o da bana 'Ben kabadayıyım, ben yiğitim' diyerek dövmeye devam etti. Kız kardeşim hep çocukları düşünerek Sezgin'den boşanmadı. 27 Eylül sabahı, sofra hazırlarken Sezgin ile tartışıyor. Sezgin Özlem'e küfür ediyor, kız kardeşim de eline kaşıkla vurmuş. Sezgin C 'Vay sen bana nasıl vurursun? Karım nasıl bana kaşıkla vurur?' diyerek kalkıp mutfaktan bıçağı almış koridorda bıçaklamış" dedi.
Harun Kulu, "Çocukları babalarının yanına gitmek istemiyorlar, çok korkuyorlar. Serbest bırakılmasından da çok endişeliler. Kız kardeşimin bıçaklandığı gün, küçük kızları annesinin üzerine kapanarak annesini korumaya çalışmış. Sezgin çocuklar birisine haber vermesin diye kapıyı kitleyip ağabeyini ve yengesini arayarak 'Ne yapacağız?' diyerek olayı anlatmış.Sezgin'in yengesi gelmiş eve, çocukları tehdit etmiş 'Yanlış ifade verin, babam bıçakladı demeyin' demiş. Sezgin C. aynı gece serbest bırakıldı. Ben kız kardeşimi İstanbul'a getirdim beni şikayet ettiler 'Karımı kaçırdı' diye ben gittim 1 gece nezarethanede yattım. Adam kız kar kardeşimi öldürdü içeride yatmadı. Çocuklara şiddet uyguluyordu. Kız kardeşim çocukları için bunlara katlandı çocukları için hayatını kaybetti. Adam serbest, bu adam 1-2 ay yatıp çıksa yarın bir gün yine birisiyle evlenecek" şeklinde konuştu.
Eşinin döverek komalık ettiği 20 günlük anne hayatını kaybetti - Sputnik Türkiye, 1920, 20.10.2021
TÜRKİYE
Kilis'te kadın cinayeti: Eşinin döverek komalık ettiği 20 günlük anne hayatını kaybetti
20 Ekim, 19:13
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