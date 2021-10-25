Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211025/akaryakitta-otv-bitti-zamlar-pompaya-yansiyacak-1050151212.html
Akaryakıtta ÖTV bitti, zamlar pompaya yansıyacak
Akaryakıtta ÖTV bitti, zamlar pompaya yansıyacak
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 2001 Ekonomi Raporu’na göre, ilk 8 ayda akaryakıtta ÖTV geliri eşel mobil sistemi kaynaklı olarak yüzde 40.3... 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T13:43+0300
2021-10-25T13:43+0300
ekonomi
benzin
akaryakıt
fuat oktay
motorin
özel tüketim vergisi (ötv)
lpg
tbmm plan ve bütçe komisyonu
cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe başkanlığı
fesih aktaş
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104174/95/1041749509_1:0:1000:562_1920x0_80_0_0_d28f8f49eb48bae201191c73fd4146db.jpg
Döviz kurundaki artış, akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Pazartesi günü gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 40 kuruş zam gelecek. Bu zam son, 10 gün içerisinde benzine gelen ikinci zam olacak. Bu 10 gün içerisinde motorin ve LPG’ye gelen zamlar da pompa fiyatlarına yansıdı. Son zamların ardından akaryakıt fiyatlarındaki artışın tüketiciye yansımaması için kullanılan eşel mobil sistemi de etkisiz kaldı. Benzinde 2.53, motorinde 2.05 ve LPG’de 1 TL olarak ÖTV sıfırlanmış oldu.'Devletin elinde enstrüman kalmadı'Akaryakıtta uygulanan eşel mobil sistemi kapsamında, artan maliyetlerin tüketicilere yansımaması için, kur ve petrol fiyat artışları ÖTV’den karşılanıyordu. Ancak gerek kur gerekse petrol fiyatındaki aşırı artış, vergi oranlarında indirime yönelik marj bırakmadı. ÖTV’nin sıfırlanmasıyla birlikte akaryakıt üzerinde devletin KDV dışında herhangi bir vergi almadığını belirten Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Genel Başkanı Fesih Aktaş Sputnik’e yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:Eşel Mobil Sistemi artış pompaya yansımasını engelliyorduSon dönemde akaryakıt fiyatlarının döviz kurundaki oynaklık nedeniyle çok sık değişimini önlemek amacıyla, akaryakıt fiyatlarındaki artışların özel tüketim vergisinden otomatik bir şekilde karşılanması için, eşel mobil sistemi uygulanıyor. Bu sistemle akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalmasına çalışılıyordu.ÖTV geliri yüzde 40 azaldıCumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 2001 Ekonomi Raporu’nda “Petrol ve doğal gaz ürünlerinden yapılan ÖTV tahsilatının Ocak-Ağustos döneminde uygulanmakta olan eşel mobil sistemi kaynaklı olarak yüzde 40.3 oranında azaldığı” ifade edildi.‘125 milyar TL gelirden vazgeçtik’Bütçe görüşmeleri sırasında Plan Bütçe Komisyonu’na bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “Enflasyonla mücadeleye destek olmak amacıyla eşel mobil sistemini etkin bir şekilde kullandık. Akaryakıt ürünleri üzerinden alınan özel tüketim vergisi tutarlarında indirimler yaparak, birçok sektör için girdi mahiyetinde olan akaryakıt fiyatlarının yükselmesini engelledik. Bu uygulamalar nedeniyle doğal olarak önemli maliyetlere katlanıyoruz. Bu kapsamda, yıl sonuna kadar 125 milyar TL’lik kamu gelirinden vazgeçerek vatandaşımıza, esnafımıza, çiftçimize ve reel sektöre güçlü bir destek sağladık” bilgisini verdi.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
Osman Nuri Cerit
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104174/95/1041749509_126:0:875:562_1920x0_80_0_0_ce88a376274c8619e4a4e1d5076adde5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
benzin, akaryakıt, fuat oktay, motorin, özel tüketim vergisi (ötv), lpg, tbmm plan ve bütçe komisyonu, cumhurbaşkanlığı strateji ve bütçe başkanlığı, fesih aktaş

Akaryakıtta ÖTV bitti, zamlar pompaya yansıyacak

13:43 25.10.2021
© AABenzin, akaryakıt
Benzin, akaryakıt - Sputnik Türkiye, 1920, 25.10.2021
© AA
Abone ol
Osman Nuri Cerit - Sputnik Türkiye
Osman Nuri Cerit
Tüm yazılarYazara mesaj gönder
Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 2001 Ekonomi Raporu’na göre, ilk 8 ayda akaryakıtta ÖTV geliri eşel mobil sistemi kaynaklı olarak yüzde 40.3 oranında azaldı. Son zamlarla birlikte akaryakıtta ÖTV oranı sıfırlandı. EPGİS Genel Başkanı Fesih Aktaş bundan sonraki zamların pompaya yansıyacağını söyledi.
Döviz kurundaki artış, akaryakıt fiyatlarının yükselmesine neden oluyor. Pazartesi günü gece yarısından itibaren benzinin litre fiyatına 40 kuruş zam gelecek. Bu zam son, 10 gün içerisinde benzine gelen ikinci zam olacak. Bu 10 gün içerisinde motorin ve LPG’ye gelen zamlar da pompa fiyatlarına yansıdı. Son zamların ardından akaryakıt fiyatlarındaki artışın tüketiciye yansımaması için kullanılan eşel mobil sistemi de etkisiz kaldı. Benzinde 2.53, motorinde 2.05 ve LPG’de 1 TL olarak ÖTV sıfırlanmış oldu.

'Devletin elinde enstrüman kalmadı'

Akaryakıtta uygulanan eşel mobil sistemi kapsamında, artan maliyetlerin tüketicilere yansımaması için, kur ve petrol fiyat artışları ÖTV’den karşılanıyordu. Ancak gerek kur gerekse petrol fiyatındaki aşırı artış, vergi oranlarında indirime yönelik marj bırakmadı. ÖTV’nin sıfırlanmasıyla birlikte akaryakıt üzerinde devletin KDV dışında herhangi bir vergi almadığını belirten Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS) Genel Başkanı Fesih Aktaş Sputnik’e yaptığı değerlendirmede şu ifadeleri kullandı:
“Akaryakıtta uygulanan ÖTV limitleri sonlandı. Artık genel fiyatlar doğrudan pompa fiyatlarına yansıyacak. Devletin elinde şu anda artı bir enstrüman yok. Uluslararası piyasalardaki yansımalar aynen bizde de uygulanması gerekiyor artık. Teknik anlamda devletin yapabileceği bir şey yok maalesef.”

Eşel Mobil Sistemi artış pompaya yansımasını engelliyordu

Son dönemde akaryakıt fiyatlarının döviz kurundaki oynaklık nedeniyle çok sık değişimini önlemek amacıyla, akaryakıt fiyatlarındaki artışların özel tüketim vergisinden otomatik bir şekilde karşılanması için, eşel mobil sistemi uygulanıyor. Bu sistemle akaryakıtın pompa fiyatının sabit kalmasına çalışılıyordu.

ÖTV geliri yüzde 40 azaldı

Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı’nın 2001 Ekonomi Raporu’nda “Petrol ve doğal gaz ürünlerinden yapılan ÖTV tahsilatının Ocak-Ağustos döneminde uygulanmakta olan eşel mobil sistemi kaynaklı olarak yüzde 40.3 oranında azaldığı” ifade edildi.

‘125 milyar TL gelirden vazgeçtik’

Bütçe görüşmeleri sırasında Plan Bütçe Komisyonu’na bilgi veren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay “Enflasyonla mücadeleye destek olmak amacıyla eşel mobil sistemini etkin bir şekilde kullandık. Akaryakıt ürünleri üzerinden alınan özel tüketim vergisi tutarlarında indirimler yaparak, birçok sektör için girdi mahiyetinde olan akaryakıt fiyatlarının yükselmesini engelledik. Bu uygulamalar nedeniyle doğal olarak önemli maliyetlere katlanıyoruz. Bu kapsamda, yıl sonuna kadar 125 milyar TL’lik kamu gelirinden vazgeçerek vatandaşımıza, esnafımıza, çiftçimize ve reel sektöre güçlü bir destek sağladık” bilgisini verdi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
13:50Cumhurbaşkanı başdanışmanı Çevik: Erdoğan büyükelçiler konusunda çok kararlı
13:49Salah'tan Premier Lig'de rekor: Tarihin en skorer Afrikalı futbolcusu oldu
13:48Yunanistan kendi İHA'sını üretecek
13:43Akaryakıtta ÖTV bitti, zamlar pompaya yansıyacak
13:43Almanya ve Finlandiya: Büyükelçilerin sınırdışı edilmesine dair Ankara'dan resmi bildirim gelmedi
13:35MEB: Öğrenme kayıtlarını tespite yönelik kazanım değerlendirme uygulaması başlıyor
13:28Alibeyköy Barajı'nda balıkların yüzdüğü alanda ziyaretçiler yürüyor
13:21Rusya’da şimdiye kadarki en yüksek günlük vaka sayısı
13:17El Clasico yenilgisi sonrası Barcelonalı taraftarlardan Koeman'ın arabasına saldırı
13:09Finans uzmanı, canlı yayında oğluyla zor anlar yaşadı
13:07Binlerce dolar vererek üye olduğu online flört sitesine dava açtı: Söz verilen kadın profilleri yok
13:0515 yaşındaki çocuk, 700 TL'ye cinayeti üstlendiğini itiraf etti: Benim de paraya ihtiyacım vardı
12:59Sivas'ta su borusu patladı: Caddeler göle döndü, iş yerlerini su bastı
12:56Dolar yağmuruna tutulan Berdan Mardini: Kurdan haberiniz yok galiba, biraz fazla atılmadı mı?
12:48Arka Sokaklar dizisinde maaş krizi: Set durdu
12:45Efsanenin Chicago Bulls'la ilk sezonunda giydiği spor ayakkabılara açık artırmada 1.47 milyon dolar
12:44Gazprom, Türkiye'ye ihraç edecekleri doğalgaz miktarını açıkladı
12:33Mehmet Ceyhan anlattı: Aşı karşıtlarını kimler destekliyor?
12:3310 yaşındaki çocuk tarladan dönerken buldu: 'Büyük bir keşfe imza atmış olabilir'​
12:29CHP'li Torun: Hiçbir belediye başkanımız Türkiye Belediyeler Birliği toplantılarına katılmayacak