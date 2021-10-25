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https://tr.sputniknews.com/20211025/iran-cumhurbaskani-reisi-ab-abdnin-baskilarindan-etkilenmemeli-1050168105.html
İran Cumhurbaşkanı Reisi: AB, ABD'nin baskılarından etkilenmemeli
İran Cumhurbaşkanı Reisi: AB, ABD'nin baskılarından etkilenmemeli
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine "bağımsız hareket etmeleri" ve "ABD'nin baskılarından etkilenmemeleri" çağrısında bulundu. 25.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-25T19:44+0300
2021-10-25T19:44+0300
2021-10-25T19:44+0300
dünya
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isviçre
ibrahim reisi
avrupa birliği
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İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Belçika, Finlandiya ve İsviçre'nin yeni Tahran Büyükelçilerini kabul etti.Reisi, görüşme sırasında yaptığı konuşmada, İran'ın taahhütlerine bağlı kaldığını ancak AB ülkelerinin nükleer anlaşmadaki vaatlerine uymadığını savunarak, şu ifadeleri kullandı:Reisi ayrıca AB ülkelerinden "ABD'nin Avrupa'yı nüfuz alanı olarak göreceği şekilde hareket etmemelerini" istedi.
iran
belçika
finlandiya
isviçre
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abd, ortadoğu, iran, belçika, finlandiya, isviçre, ibrahim reisi, avrupa birliği
İran Cumhurbaşkanı Reisi: AB, ABD'nin baskılarından etkilenmemeli
İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine "bağımsız hareket etmeleri" ve "ABD'nin baskılarından etkilenmemeleri" çağrısında bulundu.
İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Belçika, Finlandiya ve İsviçre'nin yeni Tahran Büyükelçilerini kabul etti.
Reisi, görüşme sırasında yaptığı konuşmada, İran'ın taahhütlerine bağlı kaldığını ancak AB ülkelerinin nükleer anlaşmadaki vaatlerine uymadığını savunarak, şu ifadeleri kullandı:
"AB, ABD'nin baskılarından etkilenmemeli. AB ve Avrupalı ülkelerin, stratejik bağımsızlık konusunda ilerleme kaydetmelerini ve ABD'nin yayılmacı politikalarından uzak durmalarını temenni ediyorum."
Reisi ayrıca AB ülkelerinden "ABD'nin Avrupa'yı nüfuz alanı olarak göreceği şekilde hareket etmemelerini" istedi.