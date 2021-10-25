https://tr.sputniknews.com/20211025/iran-cumhurbaskani-reisi-ab-abdnin-baskilarindan-etkilenmemeli-1050168105.html

İran Cumhurbaşkanı Reisi: AB, ABD'nin baskılarından etkilenmemeli

İran Cumhurbaşkanı Reisi: AB, ABD'nin baskılarından etkilenmemeli

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Avrupa Birliği (AB) ülkelerine "bağımsız hareket etmeleri" ve "ABD'nin baskılarından etkilenmemeleri" çağrısında bulundu. 25.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-25T19:44+0300

2021-10-25T19:44+0300

2021-10-25T19:44+0300

dünya

abd

ortadoğu

iran

belçika

finlandiya

isviçre

ibrahim reisi

avrupa birliği

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/06/16/1044787228_0:94:1800:1107_1920x0_80_0_0_cb4cdc0826c1ca581bbe716b7a27619b.jpg

İran Cumhurbaşkanlığından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Belçika, Finlandiya ve İsviçre'nin yeni Tahran Büyükelçilerini kabul etti.Reisi, görüşme sırasında yaptığı konuşmada, İran'ın taahhütlerine bağlı kaldığını ancak AB ülkelerinin nükleer anlaşmadaki vaatlerine uymadığını savunarak, şu ifadeleri kullandı:Reisi ayrıca AB ülkelerinden "ABD'nin Avrupa'yı nüfuz alanı olarak göreceği şekilde hareket etmemelerini" istedi.

iran

belçika

finlandiya

isviçre

avrupa birliği

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

abd, ortadoğu, iran, belçika, finlandiya, isviçre, ibrahim reisi, avrupa birliği