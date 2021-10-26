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Abdulkadir Selvi: Büyükelçilerin sınır dışı krizi nasıl aşıldı?
09:26 26.10.2021 (güncellendi: 09:51 26.10.2021)
© Fotoğraf : YouTubeAbdülkadir Selvi
© Fotoğraf : YouTube
Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 büyükelçinin sınır dışı edilmesiyle ilgili çıkışının etkili olduğunu belirtti. Selvi, "Mesaj yerine ulaştı. Ama Türkiye, Batı dünyası ile ilişkilerin kopmasına yol açacak sınır dışı kararını almayarak, büyük bir krizin yaşanmasına fırsat vermedi" ifadelerini kullandı.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Türkiye’yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler” sözünün ardından dün çok yoğun bir temas trafiğinin yaşandığını belirtti. Selvi, Dışişleri Bakanlığı'nın da Cumhurbaşkanı’nın mesajının ve Türkiye’nin tavrının iyi anlaşılmasını sağladığını dile getirdi ve "Süreç ilerledikçe aslında bildirinin 10 büyükelçiyle sınırlı kalmaması ve daha fazla sayıda büyükelçinin bildiriye destek vermesi için özel bir çaba gösterildiği ortaya çıkıyor. Bir mekanizma diğer ülkelerin büyükelçilerini ikna etmek için devreye girmiş. Bildiriye destek vermeyen ülkelerden, 'Bize de böyle teklifler geldi. Ama biz reddettik. Uygun bulmadık. Siz de yapmayın dedik' mesajları alındı" dedi.
'Birkaç metin gitti geldi'
Abdulkadir Selvi, Osman Kavala’nın 'derhal serbest bırakılması'nı isteyen büyükelçilerin 'yaptıklarının Viyana Sözleşmesinin 41. Maddesi’ne aykırı olduğunu görüp' geri adım attılarını ifade etti ve şunları kaydetti:
"10 büyükelçinin açıklaması ABD’nin Ankara Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından yayınlanmıştı. Dünkü açıklama da önce ABD’nin Ankara Büyükelçiliği resmi Twitter hesabından yayınlandı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sert çıkışı üzerine pabucun pahalı olduğunu anlayan bazı büyükelçilikler yoğun bir çabanın içine girdi. Birkaç metin üzerinde çalışıldı. İlk metinler tatmin edici bulunmadı. “Sade suya tirit” metinler gidip, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da “olumlu karşıladığı” açıklama ortaya çıktı. Osman Kavala’nın “derhal serbest bırakılması”nı isteyen büyükelçiler, yaptıklarının Viyana Sözleşmesinin 41. Maddesi’ne aykırı olduğunu görüp geri adım attılar. ABD’nin Ankara büyükelçiliği diğer büyükelçilikleri harekete geçirerek açıklama yapmalarını sağladı. Türkiye, 10 büyükelçiyi sınır dışı etme kararı alsa biz bugün başka bir şeyi konuşuyor olurduk. Etkileri onlarca yıl sürecek olan bir krizin fitili ateşlenmiş olurdu. Türkiye farklı bir lige geçmiş olurdu. Sınır dışı kararının tetikleyeceği krizler nedeniyle Türkiye, ekonomide ağır bir fatura ödemek zorunda kalırdı."
'Büyükelçiler sınır dışı edilseydi, ekonomide alarm zillerinin çalmasına tanıklık ederdik'
Selvi yazısında ayrıca "Tabii bu 10 ülkenin büyükelçisinin yaptığı iş, iş değil ama sınır dışı ettiğimizde ekonomik olarak en büyük zararı biz görecektik. Sonunda Türkiye tavrını koydu. Onları açıklama yapmak zorunda bıraktı. Ama tuzağa düşmedi. Ekonomik anlamda ciddi bir tehlike atlatıldı. Eğer 10 ülkenin büyükelçisi sınır dışı edilseydi bugün ekonomide alarm zillerinin çalmasına tanıklık ederdik" ifadesini kullandı.