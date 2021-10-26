https://tr.sputniknews.com/20211026/abdulkadir-selvi-buyukelcilerin-sinir-disi-krizi-nasil-asildi-1050180306.html

Abdulkadir Selvi: Büyükelçilerin sınır dışı krizi nasıl aşıldı?

Abdulkadir Selvi: Büyükelçilerin sınır dışı krizi nasıl aşıldı?

Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 10 büyükelçinin sınır dışı edilmesiyle ilgili çıkışının etkili olduğunu belirtti. Selvi, "Mesaj yerine ulaştı. Ama... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T09:26+0300

2021-10-26T09:26+0300

2021-10-26T09:51+0300

politika

abd

recep tayyip erdoğan

türkiye

cumhurbaşkanı

abdulkadir selvi

büyükelçi

osman kavala

abd ankara büyükelçiliği

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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, “Türkiye’yi bilmedikleri, anlamadıkları gün burayı terk edecekler” sözünün ardından dün çok yoğun bir temas trafiğinin yaşandığını belirtti. Selvi, Dışişleri Bakanlığı'nın da Cumhurbaşkanı’nın mesajının ve Türkiye’nin tavrının iyi anlaşılmasını sağladığını dile getirdi ve "Süreç ilerledikçe aslında bildirinin 10 büyükelçiyle sınırlı kalmaması ve daha fazla sayıda büyükelçinin bildiriye destek vermesi için özel bir çaba gösterildiği ortaya çıkıyor. Bir mekanizma diğer ülkelerin büyükelçilerini ikna etmek için devreye girmiş. Bildiriye destek vermeyen ülkelerden, 'Bize de böyle teklifler geldi. Ama biz reddettik. Uygun bulmadık. Siz de yapmayın dedik' mesajları alındı" dedi.'Birkaç metin gitti geldi'Abdulkadir Selvi, Osman Kavala’nın 'derhal serbest bırakılması'nı isteyen büyükelçilerin 'yaptıklarının Viyana Sözleşmesinin 41. Maddesi’ne aykırı olduğunu görüp' geri adım attılarını ifade etti ve şunları kaydetti:'Büyükelçiler sınır dışı edilseydi, ekonomide alarm zillerinin çalmasına tanıklık ederdik'Selvi yazısında ayrıca "Tabii bu 10 ülkenin büyükelçisinin yaptığı iş, iş değil ama sınır dışı ettiğimizde ekonomik olarak en büyük zararı biz görecektik. Sonunda Türkiye tavrını koydu. Onları açıklama yapmak zorunda bıraktı. Ama tuzağa düşmedi. Ekonomik anlamda ciddi bir tehlike atlatıldı. Eğer 10 ülkenin büyükelçisi sınır dışı edilseydi bugün ekonomide alarm zillerinin çalmasına tanıklık ederdik" ifadesini kullandı.

https://tr.sputniknews.com/20211025/abd-buyukelciligi-abd-viyana-sozlesmesinin-41-maddesine-riayet-etmeyi-teyit-eder-1050158669.html

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