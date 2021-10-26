Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20211026/bidenin-ankara-buyukelciligine-aday-gosterdigi-jeff-flake-senato-genel-kurulunda-onaylandi-1050209072.html
ABD Senatosu, Joe Biden'ın adayı Jeff Flake'i Ankara Büyükelçisi olarak onayladı
ABD Senatosu, Joe Biden'ın adayı Jeff Flake'i Ankara Büyükelçisi olarak onayladı
ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Jeff Flake, Senato Genel Kurulunda onaylandı. 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T23:30+0300
2021-10-26T23:30+0300
2021-10-26T23:40+0300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/i/logo/logo-social.png
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
abd, joe biden, abd ankara büyükelçiliği, jeff flake, son dakika
ABD Senatosu, Joe Biden'ın adayı Jeff Flake'i Ankara Büyükelçisi olarak onayladı
23:30 26.10.2021 (güncellendi: 23:40 26.10.2021)
Ayrıntılar geliyor
ABD Başkanı Joe Biden'ın ABD’nin Ankara Büyükelçiliğine aday gösterdiği Jeff Flake, Senato Genel Kurulunda onaylandı.