https://tr.sputniknews.com/20211026/buyukelciler-krizinin-ardindan-turkiyenin-bati-ulkeleri-ile-iliskilerinde-neler-bekleniyor-1050194452.html

Büyükelçiler krizinin ardından Türkiye’nin Batı ülkeleri ile ilişkilerinde neler bekleniyor?

Büyükelçiler krizinin ardından Türkiye’nin Batı ülkeleri ile ilişkilerinde neler bekleniyor?

‘Büyükelçiler krizi’ yapılan açıklamaların ardından çözüme kavuşsa da Türkiye’nin ABD ve Batı ülkeleri ilişkisinin geldiği noktanın bir özetini gösteriyor... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T15:22+0300

2021-10-26T15:22+0300

2021-10-26T15:22+0300

görüş

abd

rusya

fransa

almanya

çin

recep tayyip erdoğan

nato

türkiye

ab

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Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Talimatı Dışişleri Bakanımıza verdim, 'Bu 10 büyükelçinin bir an önce istenmeyen adam ilan edilmesini hemen halledeceksiniz' dedim" şeklindeki açıklamasının ardından büyükelçiliklerden “Diplomatik İlişkiler Hakkındaki Viyana Sözleşmesi’nin 41. maddesine riayet etmeyi teyit ediyoruz” şeklinde açıklamalar geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan ise açıklamaları olumlu karşılayarak kararından vazgeçti.‘Geri adım atmak zorunda kaldılar’Ufuk Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü Başkanı Prof. Dr. Sencer İmer, Sputnik’e yaptığı değerlendirmede, bu krize dair şunları söyledi:‘ABD, Türkiye’den Rusya’yı kuşatırken beraber olmayı istiyor’Türkiye’nin Batı ülkeleri ile arasındaki sorunlara yeni bir halka ekleyen bu kriz atlatılsa da ‘Bundan sonra ne olacak?’ sorusu gündemde yer almaya devam ediyor. Prof. Dr. İmer, ABD’nin en büyük isteğinin Rusya ve Çin’i kuşatmak olduğunu belirtiyor. Ancak bu noktada Türkiye’den istediğini alamadığını da ekliyor. Prof. Dr. İmer’in görüşleri şöyle:‘Türkiye, ülkedeki Amerikan üslerini kapatmayı da düşünebilir’“Türkiye’nin yapması gereken şey Rusya ile olan işbirliğini devam ettirmek hatta Türk-Rus işbirliği anlaşması yapmaktır” diye devam eden İmer, “Aynı zamanda da Suriye probleminin de çözülmesi için Türkiye-Rusya-İran’ın birlikte hareket etmeleri lazım. Bunu da sabote etmeye çalışıyorlar. Ermenistan üzerinden de bunu yapmaya çalıştılar. Ama Türkiye ve Rusya’nın işbirliği ile bu kriz çözüldü. Türkiye’nin bu şekilde diplomatik ataklarla karşı tarafa teslim olmadığını göstermesi lazım. Gerektiği takdirde de Türkiye, ülkedeki Amerikan üslerini kapatmayı da düşünebilir” diye de ekledi.G-20 zirvesinden beklentiler30-31 Ekim’de gerçekleştirilecek G-20 zirvesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan ile ABD Başkanı Biden’ın da bir görüşme yapması bekleniyor. Prof. Dr. İmer, bu zirveden beklentilerini şöyle anlattı:

https://tr.sputniknews.com/20211025/abd-buyukelciligi-abd-viyana-sozlesmesinin-41-maddesine-riayet-etmeyi-teyit-eder-1050158669.html

rusya

fransa

almanya

çin

batı

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2021

Turan Salcı https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0a/06/1042978868_21:0:2068:2047_100x100_80_0_0_9c9a483de5493e703f0c44c53a68393e.jpg

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