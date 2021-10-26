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https://tr.sputniknews.com/20211026/dugun-sonrasi-eglencede-neden-sormadan-hesap-odedin-kavgasi-damat-bacagindan-vuruldu-1050177764.html
Düğün sonrası eğlencede 'neden sormadan hesap ödedin' kavgası: Damat bacağından vuruldu
Düğün sonrası eğlencede 'neden sormadan hesap ödedin' kavgası: Damat bacağından vuruldu
İzmir'de evlenen bir çiftin arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye gittikleri mekanın çıkışında 'neden sormadan hesap ödedin?' tartışması çıktı. Grubun kendi... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T05:00+0300
2021-10-26T05:04+0300
yaşam
düğün
vurulma
damat
kavga
bacak
kurşun
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Bir kargo firmasında kurye olarak çalışan Ali Sert ile Betül Sert, geçen cuma günü evlendi. Eğlenmek için bir araya gelen gruptan bir kişi, gecenin sonunda düğün hediyesi olduğunu söyleyerek hesabın tamamını ödedi. Saat 02.30 sıralarında çift ile birlikte eğlenmeye gelen gruptan başka bir kişi ise mekanın kapısında 'neden sormadan ödedin?' diyerek hesabının başka birisi tarafından ödenmesine itiraz etti.Mekanın önünde grup kendi arasında tartışmaya başladı. Bu sırada mekanın güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek, kendi arasında tartışan grubu işletme önünden uzaklaştırmak istedi. Ardından olay, iş yeri çalışanları ile grup arasında kavgaya dönüştü. İddiaya göre, mekanda çalışan güvenlik görevlileri düğün eğlencesine katılmak üzere gelen çiftin arkadaşı Ali Demirel'i dövdü. Damat Ali Sert arkadaşını kurtarmak için kavganın arasına daldı.Bu kez de Ali Sert'e yönelen grup, arkadaşını kurtarmak isteyen damada tekme tokat saldırdı. Güçlükle grubun elinden kurtulan Ali Sert uzaklaşmak isterken Muhammed D. tarafından sol bacağından tabancayla vuruldu.Kendi imkanlarıyla otomobille Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Ali Sert, tedaviye alındı. Olay sonrası ifade veren Ali Sert hem mekan çalışanlarından hem de kendisini vuran Muhammed D.'den şikayetçi oldu.Polis Muhammed D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Muhammed D., nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kavgada tekme ve tokatların hedefinde kalan Ali Demirel ise olayın ardından hastanede tedavi oldu. Demirel'in şikayetçi olmadığı öğrenildi.En mutlu gününde kabusu yaşadığını söyleyen Ali Sert, o anları Demirören haber Ajansı'na şu sözlerle anlattı:Her şey çok güzel giderken böyle bir olayın yaşandığını söyleyen Sert, "Çok güzel eğleniyorduk. Mekanda bir sorun çıkarmadık. Hesaba itiraz etmedik, ödedik. Kendi aramızda tartışırken güvenliklerin araya girmesiyle her şey kabusa döndü" diye konuştu.Eşinin de çok üzgün olduğunu vurgulayan Ali Sert, "Verilmiş sadakamız varmış, kurşun yumuşak dokuda kaldı. Herhangi bir kalıcı hasarımız yok. Bunu da atlatacağım. Adalet yerini bulsun. İzmir'in göbeğinde bana resmen ateş edildi. O mermi benim bacağım yerine kalbime, eşime veya bir arkadaşıma da gelebilirdi. Bize ateş edilmesine anlam veremedim" dedi.
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düğün, vurulma, damat, kavga, bacak, kurşun

Düğün sonrası eğlencede 'neden sormadan hesap ödedin' kavgası: Damat bacağından vuruldu

05:00 26.10.2021 (güncellendi: 05:04 26.10.2021)
© DHADamat bacağından vuruldu
Damat bacağından vuruldu - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© DHA
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İzmir'de evlenen bir çiftin arkadaşlarıyla birlikte eğlenmeye gittikleri mekanın çıkışında 'neden sormadan hesap ödedin?' tartışması çıktı. Grubun kendi arasındaki tartışmaya eğlence mekanının görevlileri de karıştı ve çıkan kavgada bir arkadaşıyla darbedilen damat Ali Sert, ardından tabancayla vurularak sol bacağından yaralandı.
Bir kargo firmasında kurye olarak çalışan Ali Sert ile Betül Sert, geçen cuma günü evlendi. Eğlenmek için bir araya gelen gruptan bir kişi, gecenin sonunda düğün hediyesi olduğunu söyleyerek hesabın tamamını ödedi.
Saat 02.30 sıralarında çift ile birlikte eğlenmeye gelen gruptan başka bir kişi ise mekanın kapısında 'neden sormadan ödedin?' diyerek hesabının başka birisi tarafından ödenmesine itiraz etti.

Mekanın önünde grup kendi arasında tartışmaya başladı. Bu sırada mekanın güvenlik görevlileri olaya müdahale ederek, kendi arasında tartışan grubu işletme önünden uzaklaştırmak istedi. Ardından olay, iş yeri çalışanları ile grup arasında kavgaya dönüştü.

İddiaya göre, mekanda çalışan güvenlik görevlileri düğün eğlencesine katılmak üzere gelen çiftin arkadaşı Ali Demirel'i dövdü. Damat Ali Sert arkadaşını kurtarmak için kavganın arasına daldı.
Bu kez de Ali Sert'e yönelen grup, arkadaşını kurtarmak isteyen damada tekme tokat saldırdı. Güçlükle grubun elinden kurtulan Ali Sert uzaklaşmak isterken Muhammed D. tarafından sol bacağından tabancayla vuruldu.
Kendi imkanlarıyla otomobille Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne giden Ali Sert, tedaviye alındı. Olay sonrası ifade veren Ali Sert hem mekan çalışanlarından hem de kendisini vuran Muhammed D.'den şikayetçi oldu.
Polis Muhammed D.'yi kısa sürede yakalayarak gözaltına aldı. İşlemleri sonrası adliyeye sevk edilen Muhammed D., nöbetçi sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Kavgada tekme ve tokatların hedefinde kalan Ali Demirel ise olayın ardından hastanede tedavi oldu. Demirel'in şikayetçi olmadığı öğrenildi.

En mutlu gününde kabusu yaşadığını söyleyen Ali Sert, o anları Demirören haber Ajansı'na şu sözlerle anlattı:
"Arkadaşımı dövüyorlardı. Ben 'Bırakın arkadaşımı yazık günah vurmayın' dediğim anda topluluk bana da saldırdı. Bir şekilde kendimi kurtardım. Onların arasından sıyrıldım. Güvenlik kamerası görüntülerinde de görülüyor. Saldıran gruptaki bir kişi, tabancayla bana arkadan ateş etti. Ben yine yere düşmedim. Bir şekilde otomobile bindim. Hastanede tedavimi yaptırdım. Polise şikayetçi oldum."
Her şey çok güzel giderken böyle bir olayın yaşandığını söyleyen Sert, "Çok güzel eğleniyorduk. Mekanda bir sorun çıkarmadık. Hesaba itiraz etmedik, ödedik. Kendi aramızda tartışırken güvenliklerin araya girmesiyle her şey kabusa döndü" diye konuştu.

Eşinin de çok üzgün olduğunu vurgulayan Ali Sert, "Verilmiş sadakamız varmış, kurşun yumuşak dokuda kaldı. Herhangi bir kalıcı hasarımız yok. Bunu da atlatacağım. Adalet yerini bulsun. İzmir'in göbeğinde bana resmen ateş edildi. O mermi benim bacağım yerine kalbime, eşime veya bir arkadaşıma da gelebilirdi. Bize ateş edilmesine anlam veremedim" dedi.
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