https://tr.sputniknews.com/20211026/kaybolan-dagci-kurtarma-ekiplerinin-aramalarini-bilinmeyen-numara-diye-acmadi-1050189180.html

Kaybolan dağcı, kurtarma ekiplerinin aramalarını ‘bilinmeyen numara’ diye açmadı

Kaybolan dağcı, kurtarma ekiplerinin aramalarını ‘bilinmeyen numara’ diye açmadı

ABD’nin Colorado eyaletinde çıktığı dağda kaybolan bir kişi, arama kurtarma ekiplerinin defalarca kendisini cep telefonundan aramasına rağmen telefonunu... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T13:32+0300

2021-10-26T13:32+0300

2021-10-26T13:32+0300

yaşam

abd

dağcı

kayıp

numara

ihbar

telefon

bilinmeyen

kolorado

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Colorado eyaletindeki Lake Bölgesi Arama Kurtarma Ekipleri (SAR) tarafından yapılan açıklamaya göre, 18 Ekim’de ismi açıklanmayan bir kişi eyaletin en yüksek dağı olan Elbert Dağı’na çıktı. Kaldığı yere zamanında dönmeyince kişi hakkında kaybolduğu ihbarı yapıldı. Arama kurtarma ekipleri, kaybolan kişiyi bölgede aramaya başladıklarını ve aynı zamanda cep telefonundan sürekli kendisine ulaşmaya çalıştıklarını belirtti. 24 saat sonra kaybolan kişinin yürüyerek kamp alanına gelmesinin ardından durum yetkililere bildirildi.Yetkililer yaptıkları açıklamada şu ifadeleri kullandı:“Kaybolan kişi, numarayı tanımadığı için bizim tarafımızdan defalarca yapılan aramalara cevap vermedi. Tırmanış programınıza göre gecikmişseniz ve bilinmeyen bir numaradan tekrar tekrar aranıyorsanız, lütfen telefona cevap verin; arama, güvende olduğunuzu doğrulamaya çalışan bir SAR ekibi olabilir!”

https://tr.sputniknews.com/20211001/fransada-1992de-olen-dagcinin-cansiz-bedeni-bulundu-1049434645.html

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