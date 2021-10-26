Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://tr.sputniknews.com/20211026/mhkde-yeni-donem-sistemi-yabancilar-kuracak-1050188016.html
MHK'da yeni dönem: Sistemi yabancılar kuracak
MHK'da yeni dönem: Sistemi yabancılar kuracak
TFF ile Kulüpler Birliği, MHK’nin yeniden yapılandırılmasının bir yabancıya emanet edilmesi konusunda anlaştı. Hakemlerin eğitimi ve yönetimi konusunda daha... 26.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-26T13:13+0300
2021-10-26T13:20+0300
spor
merkez hakem kurulu (mhk)
türkiye futbol federasyonu (tff)
hakem
yabancı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1044163733_0:0:1600:900_1920x0_80_0_0_a0366077dda790b4cd32aeee7a8a267c.jpg
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği’nin temsilcileri dün İstanbul’da bir araya gelerek, Serdar Tatlı’nın istifasıyla boşalan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı’na getirilecek isim ve MHK’nin yeni yapısına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Sarıalioğlu’nun katıldığı toplantıda taraflar, MHK Başkanı konusunda uzlaşmaya varamadı.Eski başkanlara vetoDaha önce MHK’de başkanlık yapan Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Oğuz Sarvan gibi eski hakemleri kesinlikle istemedikleri konusunda görüş birliği içerisinde olan kulüpler, Ufuk Özerten ve Kemal Dinçer gibi hakem olmayan isimler konusunda ise farklı düşünceler ortaya koydu. Başkanların düşüncelerini dinleyen Özdemir, bugün veya yarın TFF Yönetimi’ni toplayarak yeni MHK Başkanı’nı belirleyecek.Atamalara karışmayacakHürriyet’in aktardığına göre, toplantıda MHK teşkilatının ve hakem eğitimlerinin yeniden yapılandırılması görevinin, bu konuda uzman olan bir yabancıya bırakılması konusunda karar alındı.İsmi şimdilik gizli tutulan bu kişinin bazı Avrupa ülkelerinde hakem yönetimi konusunda başarılı çalışmalar yaptığı öğrenildi.Hakem atamalarına karışmayacak olan bu isim, yapılandırmayı tamamladıktan sonra sistemi TFF’ye ve MHK’ye teslim edecek.
https://tr.sputniknews.com/20211022/eski-hakem-selcuk-dereli-serdar-tatli-yetmez-tff-de-gitmeli-1050088447.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/03/1f/1044163733_200:0:1400:900_1920x0_80_0_0_517fdd2c374d2151ebc5611db63f859c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
merkez hakem kurulu (mhk), türkiye futbol federasyonu (tff), hakem, yabancı

MHK'da yeni dönem: Sistemi yabancılar kuracak

13:13 26.10.2021 (güncellendi: 13:20 26.10.2021)
© AATFF
TFF - Sputnik Türkiye, 1920, 26.10.2021
© AA
Abone ol
TFF ile Kulüpler Birliği, MHK’nin yeniden yapılandırılmasının bir yabancıya emanet edilmesi konusunda anlaştı. Hakemlerin eğitimi ve yönetimi konusunda daha önce Avrupa’da başarılı çalışmalar yapan eski bir yabancı hakem, MHK’de yeni bir sistem kuracak. Bu isim, hakem atamalarına karışmayacak.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği’nin temsilcileri dün İstanbul’da bir araya gelerek, Serdar Tatlı’nın istifasıyla boşalan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı’na getirilecek isim ve MHK’nin yeni yapısına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.
Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Sarıalioğlu’nun katıldığı toplantıda taraflar, MHK Başkanı konusunda uzlaşmaya varamadı.

Eski başkanlara veto

Daha önce MHK’de başkanlık yapan Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Oğuz Sarvan gibi eski hakemleri kesinlikle istemedikleri konusunda görüş birliği içerisinde olan kulüpler, Ufuk Özerten ve Kemal Dinçer gibi hakem olmayan isimler konusunda ise farklı düşünceler ortaya koydu. Başkanların düşüncelerini dinleyen Özdemir, bugün veya yarın TFF Yönetimi’ni toplayarak yeni MHK Başkanı’nı belirleyecek.

Atamalara karışmayacak

Hürriyet’in aktardığına göre, toplantıda MHK teşkilatının ve hakem eğitimlerinin yeniden yapılandırılması görevinin, bu konuda uzman olan bir yabancıya bırakılması konusunda karar alındı.
İsmi şimdilik gizli tutulan bu kişinin bazı Avrupa ülkelerinde hakem yönetimi konusunda başarılı çalışmalar yaptığı öğrenildi.
Hakem atamalarına karışmayacak olan bu isim, yapılandırmayı tamamladıktan sonra sistemi TFF’ye ve MHK’ye teslim edecek.
Selçuk Dereli - Sputnik Türkiye, 1920, 22.10.2021
SPOR
Eski hakem Selçuk Dereli: Serdar Tatlı yetmez, TFF de gitmeli
22 Ekim, 16:28
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce
SON HABERLERSon Dakika
14:06Amerikalılar dünyadaki en memnuniyetsiz uluslardan biri oldu
13:57Afgan kadınlar, uluslararası topluma seslendi: 'Dünya neden sessizce ölmemizi izliyor?'
13:56NBA'de Chicago Bulls, son 25 yılın en iyi sezon başlangıcını yaptı
13:53Pandemide talebi patlamıştı: Karavanda ÖTV indirimi
13:52Premier Lig aşı karşıtı komplo teorileriyle doldu: Sahte aşı kartı çetesi ortaya çıktı
13:44Bolu Belediye Başkanı Özcan’dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a destek
13:39Donald Trump’ın oğlu, 'Alec Baldwin insanları öldürür' yazılı tişörtleri satmaya başladı
13:34İlber Ortaylı: Yakında hekimsiz, hemşiresiz kalacağız
13:33Ukrayna’da çocuklardan TikTok videosu: Nazi işbirlikçisi Bandera’yla ilgili şarkı söylediler
13:32Kaybolan dağcı, kurtarma ekiplerinin aramalarını ‘bilinmeyen numara’ diye açmadı
13:30Star gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak: 2023'ün silahsız 15 Temmuz olacağını düşünüyorum
13:29Vahşi Güzel'in yıldızı Natalia Oreiro, Rusya vatandaşlığı aldı
13:27Prof. Dr. Bülent Gündüz: Pandemide çocuklardaki dil gecikmesi problemi 2 katına çıktı
13:27Squid Game'in yönetmeni: O kadar zengin değilim ama masaya yemek koyacak kadar param var
13:25Somali'de son 50 yılın ilk 'halk seçimi' başarıyla tamamlandı
13:13MHK'da yeni dönem: Sistemi yabancılar kuracak
13:09Mersin Limanı'nda operasyon: Güney Amerika ülkelerinden gelen gemide 61 kilo kokain ele geçirildi
13:06Ordunun yönetime el koyduğu Sudan'da sendika ve meslek odalarının faaliyetlerine yasak
13:04Telefonuna giren virüsle hesabından 4 bin lira çekildi
13:00Türkiye Bankalar Birliği: 230 firmanın 73.1 milyar TL'lik borcu yeniden yapılandırıldı