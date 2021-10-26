https://tr.sputniknews.com/20211026/mhkde-yeni-donem-sistemi-yabancilar-kuracak-1050188016.html

MHK'da yeni dönem: Sistemi yabancılar kuracak

MHK'da yeni dönem: Sistemi yabancılar kuracak

TFF ile Kulüpler Birliği, MHK’nin yeniden yapılandırılmasının bir yabancıya emanet edilmesi konusunda anlaştı. Hakemlerin eğitimi ve yönetimi konusunda daha... 26.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-26T13:13+0300

2021-10-26T13:13+0300

2021-10-26T13:20+0300

spor

merkez hakem kurulu (mhk)

türkiye futbol federasyonu (tff)

hakem

yabancı

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Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir ile Kulüpler Birliği’nin temsilcileri dün İstanbul’da bir araya gelerek, Serdar Tatlı’nın istifasıyla boşalan Merkez Hakem Kurulu (MHK) Başkanlığı’na getirilecek isim ve MHK’nin yeni yapısına ilişkin görüş alışverişinde bulundu.Kulüpler Birliği Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, Galatasaray Başkanı Burak Elmas ve 1. Lig Kulüpler Birliği Başkanı Ecmel Sarıalioğlu’nun katıldığı toplantıda taraflar, MHK Başkanı konusunda uzlaşmaya varamadı.Eski başkanlara vetoDaha önce MHK’de başkanlık yapan Sabri Çelik, Mustafa Çulcu, Oğuz Sarvan gibi eski hakemleri kesinlikle istemedikleri konusunda görüş birliği içerisinde olan kulüpler, Ufuk Özerten ve Kemal Dinçer gibi hakem olmayan isimler konusunda ise farklı düşünceler ortaya koydu. Başkanların düşüncelerini dinleyen Özdemir, bugün veya yarın TFF Yönetimi’ni toplayarak yeni MHK Başkanı’nı belirleyecek.Atamalara karışmayacakHürriyet’in aktardığına göre, toplantıda MHK teşkilatının ve hakem eğitimlerinin yeniden yapılandırılması görevinin, bu konuda uzman olan bir yabancıya bırakılması konusunda karar alındı.İsmi şimdilik gizli tutulan bu kişinin bazı Avrupa ülkelerinde hakem yönetimi konusunda başarılı çalışmalar yaptığı öğrenildi.Hakem atamalarına karışmayacak olan bu isim, yapılandırmayı tamamladıktan sonra sistemi TFF’ye ve MHK’ye teslim edecek.

https://tr.sputniknews.com/20211022/eski-hakem-selcuk-dereli-serdar-tatli-yetmez-tff-de-gitmeli-1050088447.html

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merkez hakem kurulu (mhk), türkiye futbol federasyonu (tff), hakem, yabancı