https://tr.sputniknews.com/20211027/abdli-senatorlerden-s-400-sistemi-alan-hindistanin-caatsa-yaptirimlarindan-muaf-tutulmasi-cagrisi-1050219762.html

ABD'li senatörlerden S-400 sistemi alan Hindistan'ın CAATSA yaptırımlarından muaf tutulması çağrısı

ABD'li senatörlerden S-400 sistemi alan Hindistan'ın CAATSA yaptırımlarından muaf tutulması çağrısı

ABD'li senatörler, Başkan Joe Biden'a Hindistan'a Rus S-400 hava savunma sistemi alımıyla ilgili olarak CAATSA kapsamında uygulanacak yaptırımlardan... 27.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-27T11:02+0300

2021-10-27T11:02+0300

2021-10-27T11:14+0300

savunma

abd

hindistan

senatör

s-400

yaptırım

abd'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası (caatsa)

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ABD'li Demokrat Virginia Senatörü Mark Warner ve Cumhuriyetçi Teksas Senatörü John Cornyn, Başkan Joe Biden'a S-400 hava savunma sistemi alımıyla ilgili Hindistan'a yaptırım uygulanmaması yönünde çağrı yaptı.Senatörler, Biden'a yazdıkları mektupta, "Bu sistemlerin yaklaşan teslimatlarının, ABD'nin Düşmanlarına Yaptırımlarla Karşı Mücadele Yasası (CAATSA) kapsamında yaptırımları tetikleyeceğinden endişe duyuyoruz" ifadelerine yer verildi.Senatörler, Hindistan'a CAATSA kapsamında yaptırım uygulanmasının iki ülke arasındaki 'stratejik ortaklık üzerinde zararlı bir etkisi' olabileceği konusunda uyarıda bulundu.Mektupta, "Bu nedenle, S-400 Triumf karadan havaya füze sistemini satın almayı planlayan Hindistan'ı CAATSA'dan muaf tutmanızı şiddetle tavsiye ediyoruz" denildi.Senatörler, ayrıca Biden'a Ulusal Savunma Yetkilendirme Yasası'nın (NDAA), Başkan'ın, ülkenin 'ulusal çıkarlarının' söz konusu olduğu durumlarda feragatname yayınlamasına izin verdiğini anımsattı.Mektupta, Hindistan'ın yaptırımlardan muaf tutulmasının 'birkaç nedenden ötürü uygun olduğu', Hindistan'ın son yıllarda Rusya'dan silah ithalatına olan bağımlılığını azaltmak için 'önemli adımlar' atarak, ABD'den eskisinden daha fazla silah satın aldığına dikkat çekildi.Rusya'nın Hindistan'a silah ihracatının 2016 ile 2020 yılları arasında önceki 5 yıla göre yüzde 53 oranında düştüğü belirtilen mektupta, Yeni Delhi'nin bu dönemde ABD'den 3.4 milyar dolar değerinde silah alımı yaptığı kaydedildi.Bununla birlikte senatörler, bu türden bir adımın Kovid-19 aşıları, enerji stratejisi ve savunma alanlarındaki ikili işbirliğinin derinleştirilmesine zarar vereceği konusunda uyarı yaparak, "Üstelik yaptırımların Hindistan'da, ABD'nin işbirliği yapmak için tutarlı ve güvenilir bir ortak olmayacağı uyarısını yapanları cesaretlendirme potansiyeline sahip" iddiasında bulundu.Birkaç hafta önce ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Wendy Sherman'ın Hindistan ziyareti sırasında Yeni Delhi'ye yönelik S-400 alımının 'tehlikeli' ve 'kimsenin çıkarına olmadığı' tehdidinde bulunmuştu.

https://tr.sputniknews.com/20211001/politico-hindistanin-s-400-alimi-biden-icin-yeni-bas-agrisi-1049439421.html

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abd, hindistan, senatör, s-400, yaptırım, abd'nin düşmanlarına yaptırımlarla karşı koyma yasası (caatsa)