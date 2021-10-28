https://tr.sputniknews.com/20211028/abd-disisleri-israilin-bati-seriadaki-yeni-yerlesim-planini-onaylamasina-siddetle-karsi-cikiyoruz-1050255490.html
ABD Dışişleri: İsrail'in Batı Şeria'daki yeni yerleşim planını onaylamasına şiddetle karşı çıkıyoruz
ABD Dışişleri: İsrail'in Batı Şeria'daki yeni yerleşim planını onaylamasına şiddetle karşı çıkıyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, İsrail'in Batı Şeria'da 3 binden fazla yeni yerleşim inşa etme planına şiddetle karşı çıktıklarını ifade etti. 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T09:41+0300
2021-10-28T09:41+0300
2021-10-28T09:41+0300
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israil
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batı şeria
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ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price, İsrail yönetiminin Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerine 3 bin 144 yeni konut inşa edilmesine onay vermesine ilişkin açıklamada bulundu.Price, dün düzenlediği basın toplantısında, "İsrail hükümetinin yarın, çoğu Batı Şeria'nın iç bölgelerinde bulunan binlerce yerleşim birimini genişletme planı konusunda derin endişe duyuyoruz" dedi.Price, "Gerilimi azaltma ve ve sükuneti tesis etme çabalarına tamamen aykırı olan ve iki devletli çözüm umutlarını zedeleyen bu adıma şiddetle karşı çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.Dün İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı Planlama Komitesi, Batı Şeria'da 3 bin 144 yeni konut inşasını kabul etmişti. Bu, Tel Aviv'in Batı Şeria'da 2007'den bu yana oluşturduğu en geniş çaplı yerleşim planı olarak öne çıkıyor.Öte yandan İsrail Başbakanı Naftali Bennet, bu ayın başlarında işgal altındaki Golan Tepeleri'nin nüfusunu 4 katına çıkarma niyetleri olduğunu açıklamıştı.
https://tr.sputniknews.com/20211019/israilli-bakan-normallesme-anlasmalarina-katar-tunus-umman-ve-malezya-da-katilabilir-1049973896.html
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ABD Dışişleri: İsrail'in Batı Şeria'daki yeni yerleşim planını onaylamasına şiddetle karşı çıkıyoruz
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Price, İsrail'in Batı Şeria'da 3 binden fazla yeni yerleşim inşa etme planına şiddetle karşı çıktıklarını ifade etti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price
, İsrail yönetiminin Batı Şeria'da yer alan Yahudi yerleşim birimlerine 3 bin 144 yeni konut inşa edilmesine onay vermesine
ilişkin açıklamada bulundu.
Price, dün düzenlediği basın toplantısında, "İsrail hükümetinin yarın, çoğu Batı Şeria'nın iç bölgelerinde bulunan binlerce yerleşim birimini genişletme planı konusunda derin endişe duyuyoruz" dedi.
Price, "Gerilimi azaltma ve ve sükuneti tesis etme çabalarına tamamen aykırı olan ve iki devletli çözüm umutlarını zedeleyen bu adıma şiddetle karşı çıkıyoruz" ifadelerini kullandı.
Dün İsrail Savunma Bakanlığı'na bağlı Planlama Komitesi, Batı Şeria'da 3 bin 144 yeni konut inşasını kabul etmişti. Bu, Tel Aviv'in Batı Şeria'da 2007'den bu yana oluşturduğu en geniş çaplı yerleşim planı olarak öne çıkıyor.
Öte yandan İsrail Başbakanı Naftali Bennet, bu ayın başlarında işgal altındaki Golan Tepeleri'nin nüfusunu 4 katına çıkarma niyetleri olduğunu açıklamıştı.