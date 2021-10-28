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https://tr.sputniknews.com/20211028/em-tugg-baburoglu-turkiye-abdnin-taleplerine-izin-vermemeli-s-400-sistemini-konuslandirmalidir-1050267241.html
Em. Tuğg. Babüroğlu: Türkiye ABD’nin taleplerine izin vermemeli, S-400 sistemini konuşlandırmalıdır
Em. Tuğg. Babüroğlu: Türkiye ABD’nin taleplerine izin vermemeli, S-400 sistemini konuşlandırmalıdır
Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre Türkiye ve ABD savunma bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali... 28.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-28T15:01+0300
2021-10-28T15:01+0300
görüş
abd
recep tayyip erdoğan
türkiye
ibrahim kalın
pentagon
f-35
f-16
s-400
naim babüroğlu
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MSB’nin açıklamasında “Toplantı sonucunda müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındı” ifadelerine de yer verildi.Türkiye’nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından 17 Temmuz 2019'da Türkiye'yi, proje ortağı olduğu F-35 programından çıkardığını duyurmuştu. Türkiye’nin projeye yatırdığı 1.4 milyar dolara rağmen uçaklar da teslim edilmedi. Bu konuda yürütülen müzakerelerde son hamle ise Türkiye’nin ABD’den 40 adet F-16 Blok 70 ve 80 adetlik F-16 için modernizasyon kiti tedariki için teklif götürmesi olmuştu.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Milliyet gazetesi ile gerçekleştirdiği röportajda bu konuya dair şunları söylemişti:‘Türkiye’nin S-400’ü kullanmamasını istiyorlar’ABD’nin Türkiye ile yeniden F-35 konusunda masaya oturması ise olaya yeni bir boyut ekledi. Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, “ABD kendi istediği olmadan masaya oturmaz. Türkiye’nin S-400’ü kullanmamasını istiyorlar. Bu ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerde bir sorun. Tam bağımsız bir ülke, 2,5 milyar dolara aldığı bir sistemi ABD’nin isteği çözüm doğrultusunda kullanmaktan vazgeçmez” dedi.Babüroğlu, “ABD, S-400 sisteminin ülke dışından çıkmamasını ve hangarda durmasını istiyor” diye ekleyerek şöyle devam etti:
https://tr.sputniknews.com/20211013/turkiyenin-abdden-f-16-talebi-kopruden-onceki-son-cikis-1049772247.html
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abd, recep tayyip erdoğan, türkiye, ibrahim kalın, pentagon, f-35, f-16, s-400, naim babüroğlu, milli savunma bakanlığı (msb), savunma sanayi

Em. Tuğg. Babüroğlu: Türkiye ABD’nin taleplerine izin vermemeli, S-400 sistemini konuşlandırmalıdır

15:01 28.10.2021
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s-400 - Sputnik Türkiye, 1920, 28.10.2021
© AA
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Turan Salcı - Sputnik Türkiye
Turan Salcı
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Özel
Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre Türkiye ve ABD savunma bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali hususların görüşülmesi için Ankara'da toplantı yapıldı. Emekli Tuğgeneral Naim Babüroğlu, bu toplantının anlamını Sputnik’e değerlendirdi.
MSB’nin açıklamasında “Toplantı sonucunda müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındı” ifadelerine de yer verildi.
Türkiye’nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından 17 Temmuz 2019'da Türkiye'yi, proje ortağı olduğu F-35 programından çıkardığını duyurmuştu. Türkiye’nin projeye yatırdığı 1.4 milyar dolara rağmen uçaklar da teslim edilmedi. Bu konuda yürütülen müzakerelerde son hamle ise Türkiye’nin ABD’den 40 adet F-16 Blok 70 ve 80 adetlik F-16 için modernizasyon kiti tedariki için teklif götürmesi olmuştu.
Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Milliyet gazetesi ile gerçekleştirdiği röportajda bu konuya dair şunları söylemişti:

Bizim o projeye 1.4 milyar dolar ödediğimiz bir bütçe var. Bu bizim paramız, bunun doğru kullanılması için alternatifler neler olabilir? Eğer F-35 meselesi yakın vadede çözülmeyecekse, o zaman alternatiflere bakmamız gayet doğaldır. (…) Ödediğimiz para karşılığında mevcut F-16 filomuzun genişletilmesi alınması ve elimizdeki F-16’ların modernizasyonu bir alternatif olarak değerlendirilebilir. Mesele daha yeni şekilleniyor. Şartları gördükten sonra ihtiyaçlarımız çerçevesinde nihai bir karar verilir. F-35 tabii ki önemli bir teknoloji ve bizim birinci tercihimiz, hakkımız olan F-35’leri almaktır. Fakat yaptırımlardan dolayı savaş uçakları filomuzu güçlendirme projesinden vazgeçecek değiliz.

Türk Hava Kuvvetleri'ne ait bir F-16 - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
SAVUNMA
‘Türkiye’nin ABD’den F-16 talebi köprüden önceki son çıkış’
13 Ekim, 09:39
‘Türkiye’nin S-400’ü kullanmamasını istiyorlar’
ABD’nin Türkiye ile yeniden F-35 konusunda masaya oturması ise olaya yeni bir boyut ekledi. Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, “ABD kendi istediği olmadan masaya oturmaz. Türkiye’nin S-400’ü kullanmamasını istiyorlar. Bu ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerde bir sorun. Tam bağımsız bir ülke, 2,5 milyar dolara aldığı bir sistemi ABD’nin isteği çözüm doğrultusunda kullanmaktan vazgeçmez” dedi.
Babüroğlu, “ABD, S-400 sisteminin ülke dışından çıkmamasını ve hangarda durmasını istiyor” diye ekleyerek şöyle devam etti:

Bir de bunun hangarda olduğunu denetlemesini yapmak isteyecektir. Türkiye buna izin vermemeli, S-400 sistemini konuşlandırmalıdır. Çünkü Türkiye bir tehdit değerlendirmesi yaparak bu sistemi aldı. Ancak görünen o ki Türkiye S-400’ü konuşlandırmayacak, ABD’nin sıcak baktığı bir çözüme doğru gidecek. Doğru bir çözüm değil. Türkiye en başından bu sistemi alırken ABD’nin yaptırımlarını öngörmeliydi.

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