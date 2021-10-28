https://tr.sputniknews.com/20211028/em-tugg-baburoglu-turkiye-abdnin-taleplerine-izin-vermemeli-s-400-sistemini-konuslandirmalidir-1050267241.html

Em. Tuğg. Babüroğlu: Türkiye ABD’nin taleplerine izin vermemeli, S-400 sistemini konuşlandırmalıdır

Em. Tuğg. Babüroğlu: Türkiye ABD’nin taleplerine izin vermemeli, S-400 sistemini konuşlandırmalıdır

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamaya göre Türkiye ve ABD savunma bakanlıkları arasında, F-35 konusundaki ihtilafın giderilmesi ve mali... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T15:01+0300

2021-10-28T15:01+0300

2021-10-28T15:01+0300

görüş

abd

recep tayyip erdoğan

türkiye

ibrahim kalın

pentagon

f-35

f-16

s-400

naim babüroğlu

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MSB’nin açıklamasında “Toplantı sonucunda müzakerelere devam edilmesi konusunda mutabık kalındı” ifadelerine de yer verildi.Türkiye’nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi satın almasının ardından 17 Temmuz 2019'da Türkiye'yi, proje ortağı olduğu F-35 programından çıkardığını duyurmuştu. Türkiye’nin projeye yatırdığı 1.4 milyar dolara rağmen uçaklar da teslim edilmedi. Bu konuda yürütülen müzakerelerde son hamle ise Türkiye’nin ABD’den 40 adet F-16 Blok 70 ve 80 adetlik F-16 için modernizasyon kiti tedariki için teklif götürmesi olmuştu.Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Milliyet gazetesi ile gerçekleştirdiği röportajda bu konuya dair şunları söylemişti:‘Türkiye’nin S-400’ü kullanmamasını istiyorlar’ABD’nin Türkiye ile yeniden F-35 konusunda masaya oturması ise olaya yeni bir boyut ekledi. Sputnik’e değerlendirmelerde bulunan Emekli Tuğgeneral Dr. Naim Babüroğlu, “ABD kendi istediği olmadan masaya oturmaz. Türkiye’nin S-400’ü kullanmamasını istiyorlar. Bu ABD ile Türkiye arasındaki ilişkilerde bir sorun. Tam bağımsız bir ülke, 2,5 milyar dolara aldığı bir sistemi ABD’nin isteği çözüm doğrultusunda kullanmaktan vazgeçmez” dedi.Babüroğlu, “ABD, S-400 sisteminin ülke dışından çıkmamasını ve hangarda durmasını istiyor” diye ekleyerek şöyle devam etti:

https://tr.sputniknews.com/20211013/turkiyenin-abdden-f-16-talebi-kopruden-onceki-son-cikis-1049772247.html

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2021

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abd, recep tayyip erdoğan, türkiye, ibrahim kalın, pentagon, f-35, f-16, s-400, naim babüroğlu, milli savunma bakanlığı (msb), savunma sanayi