https://tr.sputniknews.com/20211028/musktan-milyarderlere-daha-fazla-vergi-tasarisina-tepki-1050279021.html

Musk'tan 'milyarderlere daha fazla vergi' tasarısına tepki

Musk'tan 'milyarderlere daha fazla vergi' tasarısına tepki

Milyarder Elon Musk, ABD Kongresindeki Demokratların 'milyarderlerin daha fazla vergiye tabi tutulmasını' öngören tasarısına tepki göstererek, parasını... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T22:28+0300

2021-10-28T22:28+0300

2021-10-29T12:11+0300

multimedya

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Tesla ve SpaceX CEO'su Elon Musk, ABD Kongresindeki Demokratların hazırladığı ve milyarderlerin daha çok vergilendirilmesini öngören tasarıya tepki gösterdi.Musk, Twitter'da Washington Post muhabiri Christian Davenport'un tasarıda Musk ve Amazon'un kurucusu Jeff Bezos'un önümüzdeki 5 yıllık dönemde 50 milyar dolar ve 44 milyar dolar tutarında olabilecek vergi faturalarının, Mars misyonu için kullanılabileceği yönündeki paylaşımına yanıt verdi.Musk, yanıtında "Planım, parayı insanlığı Mars'a götürmek ve bilincin ışığını korumak için kullanmak" ifadelerine yer verdi.

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2021

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abd, elon musk, karikatür , vergi