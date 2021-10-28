https://tr.sputniknews.com/20211028/rosneft-baskani-secin-gaz-krizi-aceleci-enerji-gecislerinin-olusturdugu-riskleri-ortaya-koydu-1050268743.html

Rosneft Başkanı Seçin: Gaz krizi, 'aceleci enerji geçişlerinin' oluşturduğu riskleri ortaya koydu

Rosneft Başkanı Seçin: Gaz krizi, 'aceleci enerji geçişlerinin' oluşturduğu riskleri ortaya koydu

Rusya'nın en büyük petrol şirketi Rosneft Başkanı İgor Seçin, enerji kaynakları arasında yapılan aceleci geçişlerin ve geleneksel enerjiye yönelik ihmalkar... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T15:44+0300

2021-10-28T15:44+0300

2021-10-28T15:45+0300

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İtalya'nın Verona kentinde düzenlenen 14. Avrasya Ekonomi Forumu'nda konuşan Seçin, Avrupa'daki gaz kriziyle birlikte ortaya çıkan 'yeni enerjiye' geçiş fikirlerinin yarattığı tehlikeye dikkat çekti.'Yeni enerjiye' geçiş için yapılacak devasa yatırımların enerji fiyatlarının artmasına yol açacağına değinen Seçin, "Geleneksel enerjiye hidrokarbon vergisi uygulanması da enerji fiyatlarındaki artışını devam etmesini beraberinde getirir. Bu yılki gaz krizi, enerji kaynaklarından birinde oluşan açığın fiyatlara ve enerji piyasasındaki tüm dengelere nasıl etki ettiğini açıkça gösterdi" dedi.Geleneksel enerjiye yönelik teşviklerin kesilmesinin geleneksel enerji üretimi seviyesinin korunması için gerekli yatırımların azalmasına neden olacağını kaydeden Seçin, bunun enerji açığına ve fiyatların daha da yükselmesine yol açacağını vurguladı.Seçin, küresel ekonominin enerjiye dayalı 'enflasyon döngüsüne' girmesine girmesinin önlenmesi için küresel enerji yapısını değiştirmeye yönelik yaklaşımların dengeli ve iyi düşünülmüş olması gerektiğini kaydederek "Yüksek enerji fiyatları elbette ekonomik büyümeyi yavaşlatacak ve yaklaşık 100 yıldan beri devam eden ve küresel ekonominin kalkınmasının ana itici gücü olan düşük enerji fiyatları döneminin sona erebilir" ifadelerini kullandı.Seçin, iklim baskısının petrol ve gaz sektörüne yatırımların azalmasına yol açtığını ve bunun kaynakların çıkarılmasına olumsuz yansıyacağını da belirtti.

https://tr.sputniknews.com/20211016/novak-avrupada-enerji-krizinin-tekrari-uzak-bir-olasilik-degil-1049887999.html

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rosneft, avrupa, doğalgaz, ekonomi