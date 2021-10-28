https://tr.sputniknews.com/20211028/sudanin-darbe-yonetimi-abd-fransa-katar-ve-cindeki-buyukelcilerini-cekti-1050255874.html

Sudan'daki darbe yönetimi, ABD, Fransa, Katar ve Çin'deki büyükelçilerini çekti

Sudan'daki darbe yönetimi, ABD, Fransa, Katar ve Çin'deki büyükelçilerini çekti

Sudan'da bu haftanın başında gerçekleştirilen askeri darbenin ardından iktidarı ele geçiren cuntanın; ABD, Fransa, Katar ve Çin'deki büyükelçilerininin yanı... 28.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-28T09:56+0300

2021-10-28T09:56+0300

2021-10-28T09:58+0300

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abdulfettah el burhan

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Sudan'da bu haftanın başında darbeyle iktidarı ele geçiren Ordu Genel Komutanı Abdulfettah Burhan, bir dizi yabancı ülkedeki büyükelçiyi çekme kararı aldı.Sudan devlet televizyonunun aktardığına göre askeri yönetim, ABD, Fransa, Katar ve Çin'deki büyükelçilerin yanı sıra Cenevre'de bulunan Avrupa Birliği (AB) ve Birleşmiş Milletler (BM) misyon şeflerini de görevden aldı.Bunun yanı sıra Burhan'ın Sudan Sivil Havacılık İdaresi'ne de yeni bir başkan atadığı belirtildi.Salı günü Sudan ordusu, Başbakan Abdullah Hamduk ve bazı bakanları gözaltına alarak yönetime el koymuştu.Darbe sonrasında binlerce insan sokaklara dökülürken askeri yönetim ülkede olağanüstü hal ilan etme kararı almıştı.

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