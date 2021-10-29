https://tr.sputniknews.com/20211029/abdde-trump-doneminde-cocuklarindan-zorla-ayrilan-gocmen-ailelere-450-bin-dolar-tazminat-odenecek-1050291553.html

ABD'de Trump döneminde çocuklarından zorla ayrılan göçmen ailelere 450 bin dolar tazminat ödenecek

ABD'de Trump döneminde çocuklarından zorla ayrılan göçmen ailelere 450 bin dolar tazminat ödenecek

ABD yönetimi, eski Başkan Trump döneminde sınır görevlileri tarafından çocuklarından zorla ayrılan göçmen ailelere 450 bin dolar tazminat ödemeye hazırlanıyor. 29.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-29T10:15+0300

2021-10-29T10:15+0300

2021-10-29T10:15+0300

dünya

abd

joe biden

donald trump

göçmen

tazminat

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Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın tartışmalı sınır politikaları, ülkenin güney sınırına gelen çok sayıda göçmen açısından trajik sonuçlara yol açmıştı.Wall Street Journal (WSJ) gazetesinde yer alan haberde, Joe Biden yönetiminin Trump'ın politikalarından zarar gören ailelere 450 bin dolar tazminat vermeyi planladığı bildirildi.Haberde; Adalet, İç Güvenlik ve Sağlık ve İnsani Hizmetler bakanlıklarının ailelerin ayrılması sonucu psikolojik travma yaşadığı belirtilen ebeveynler ve çocuklar adına yürütülen yargı süreçlerine çözüm bulmayı amaçlayan söz konusu teklifi değerlendirdiği belirtildi.Miktar 1 milyar doların üzerine çıkabilirBununla birlikte haberde, ödemelerin aile başına 1 milyon dolara yaklaşabileceği ve toplam ödemenin de 1 milyar doların üzerinde olabileceği ifade edildi.Trump yönetimi, 2018 yılının mayıs ayından itibaren ABD sınırını yasadışı bir şekilde geçen sığınmacılara karşı 'sıfır tolerans' politikasını hayata geçirmiş ve binlerce çocuk, ebeveynlerinden zorla ayrılmıştı.Ailesinden ayrılan 5 binden fazla çocuk tespit edildiAmerikan Sivil Özgürlükler Birliği'ne (ACLU) göre resmi rakamlar, Trump yönetimi tarafından sınırda ailelerinden ayrılan yaklaşık 5 bin 500 çocuğun kimliğinin tespit edildiğini söylüyor.Öte yandan WSJ'ye konuşan kaynaklar, yönetim içindeki bazı avukatların sınırı yasadışı olarak geçen kişilere verilecek bu miktarın çok fazla olduğunu savunduğu belirtti.Bazıları, ödemelerin 11 Eylül kurbanlarının bazı ailelerinin aldığından daha fazla olabileceğini ifade ediyor.

https://tr.sputniknews.com/20211020/abd-meksika-sinirinda-son-bir-yilda-17-milyon-duzensiz-gocmen-yakalandi-1050014972.html

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abd, joe biden, donald trump, göçmen, tazminat